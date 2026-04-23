หนุ่ม กรรชัย ของขึ้น! ฝากถึง ปู มัณฑนา จัดให้อีก 1 คดี นําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

หนุ่ม กรรชัย ของขึ้น! ฝากถึง ปู มัณฑนา “ไม่ต้องท้าฟ้องแน่” จัดเพิ่มให้อีก 1 คดี นําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
จากกรณีการพิพาทกันระหว่าง ช่อง 3 และ หนุ่ม กรรชัย กับคู่กรณี ปู มัณฑนา ที่มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นด้วยโพสต์ของอดีตดารารุ่นใหญ่กล่าวพาดพิงพิธีกรดังในเฟซบุ๊ก ว่า นำลูกน้องไปป่วนในห้องพิจารณาคดี เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 69 ที่ผ่านมา ซึ่งต่อมาช่อง 3 และหนุ่ม กรรชัย ประกาศฟ้องดารารุ่นใหญ่ ฐานหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียง
ขณะเดียวกันทางด้าน ปู มัณฑนา ก็ขอฟ้องกลับช่อง 3 และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ หนุ่ม กรรชัย โดยให้เหตุผลว่า “ไม่มีการรับผิดชอบต่อการนำเสนอรายการที่ละเมิดสิทธิของเธอ” ทั้งก่อนหน้านี้ยังมีการท้า หนุ่ม กรรชัย ด้วยว่า “จะฟ้องก็ฟ้องมาเถอะ เพราะตนสามารชี้แจงได้ทั้งหมด”
ปู มัณฑนา ท้า หนุ่ม กรรชัย "จะฟ้องก็ฟ้องเถอะ" ถามกลับ "เมื่อไหร่จะยอมรับความจริง"
ล่าสุด 23 เม.ย. 69 หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ประกาศกร้าวกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หลังเห็นข้อความท้าฟ้องของคู่กรณี โดยเผยว่า “เมื่อวานนี้เห็นคุณปูโพสต์ว่า อยากจะฟ้องก็ฟ้องมา เขาสามารถชี้แจงได้หมด ฟ้องแน่ครับ คุณปูครับอีกหนึ่งคดีครับ ฟ้องแน่ ๆ ครับ”
อ้างอิงจาก : รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์
