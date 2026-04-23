ปู มัณฑนา ลั่น "จะฟ้องก็ฟ้องเถอะ" ถามกลับ หนุ่ม กรรชัย "เมื่อไหร่จะยอมรับความจริงแบบลูกผู้ชาย"

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 10:14 น.
ปู มัณฑนา โต้กลับหลังโดนฟ้องเพิ่มอีก 1 คดี ลั่น "จะฟ้องก็ฟ้องมาเถอะ" ถามกลับ หนุ่ม กรรชัย "เมื่อไหร่จะยอมรับความจริงแบบลูกผู้ชาย"

หลังจากที่เมื่อวานนี้ (22 เม.ย. 69) ศาลแขวงพระนครใต้ พิพากษาจำคุก ปู มัณฑนา 2 ปี ไม่รอลงอาญา ในคดีที่ทาง ลูกหมี รัศมี เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ปู มัณฑนา ข้อหาฉ้อโกงและ พ.ร.บ.เช็ค ต่อมา ปู มัณฑนา ได้มีการโพสต์ข้อความพาดพิงถึง หนุ่ม กรรชัย และทนายตุ๋ย ระบุว่า “เซอร์ไพรส์ แก๊งค์ลูกหมา ขนเมียทนายตุ๋ย และลูกน้อง หนุ่ม กรรชัย มาป่วนคุณปู มัณฑนาเต็มห้องบัลลังก์ 403 #ศาลแขวงพระนครใต้”

งานนี้ทำเอาพิธีกรดัง หนุ่ม กรรชัย ต้องประกาศกร้าวกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า จะฟ้อง ปู มัณฑนา เพิ่มอีก 1 คดี เพราะมีการกล่าวความใส่ร้าย โดยจะให้ทางช่อง 3 ออกแถลงการณ์และเป็นผู้ดูแลคดีนี้ให้ด้วย

หนุ่ม กรรชัย ฟ้องเพิ่ม ปู มัณฑนา หลังโดนโทษจำคุก ปมใส่ร้ายส่งคนป่วนศาล

ล่าสุดทาง ปู มัณฑนา ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความโต้กลับ หนุ่ม กรรชัย ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ขอชี้แจงกรณี หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ให้สัมภาษณ์ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 22 เมษายน 2569 ว่าจะดำเนินการฟ้องดิฉันเพิ่มอีก 1 คดี

ดิฉันขอเรียนตรงนี้เลยค่ะว่า จะฟ้องก็ฟ้องมาเถอะ ดิฉันสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ความรู้สึกของดิฉันในวันนี้เสมือนดิฉันถูกคุกคาม!!!

แต่ในขณะเดียวกัน อยากถามกลับอย่างตรงไปตรงมาว่า เมื่อไหร่หนุ่ม กรรชัย จะยอมรับความจริงในฐานะลูกผู้ชาย ว่าสิ่งที่คุณนำเสนอเรื่องส่วนตัวของดิฉันในรายการนั้น มีการบิดเบือน ใส่ร้าย จนทำให้ดิฉันได้รับความเสียหายทั้งชื่อเสียงและธุรกิจ!!!

ส่วนประเด็น “ทนายตุ๋ยกับภรรยา” ดิฉันขอยืนยันว่า บุคคลทั้งสองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับคดีลูกหมี แต่กลับปรากฏตัวในศาลหลายครั้ง และวันนี้ภรรยาทนายตุ๋ยก็มาพร้อมพวกลูกหมี บางคนใส่เสื้อแจ้คเก็ตเหมือนนักข่าวเข้ามาในห้องและหน้าห้องพิจารณาคดีประมาณเกือบ 20คน!!!

ในศาลมีวงจรปิด เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลเป็นพยานได้ว่า การเข้ามาของบุคคลเหล่านั้น เป็นการ “ตั้งใจมาคุกคาม” หรือไม่ ถึงขั้นเข้ามานั่งเต็มห้อง จนไม่มีพื้นที่สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องจริง

สุดท้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจศาลต้องใช้อำนาจเชิญบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องที่มาพร้อมกับลูกหมีให้ออกนอกห้องพิจารณาคดีทั้งหมด ให้เหลือเพียงคู่ความและทนายของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น

และขอเรียนให้ทราบอีกครั้งว่า คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในถึง 2 ศาล ทุกอย่างยังไม่สิ้นสุด ดังนั้น…อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใครจาก “คำพูดด้านเดียว” ค่ะ”

อ้างอิงจาก : FB Pou Mantana

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

