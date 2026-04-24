สาวแฉ รพ.เอกชนหาดใหญ่ แว่นหายคาห้องพัก อ้างวงจรปิดเสีย ปิดข้อมูลห่วงชื่อเสียง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 10:36 น.
สาวแฉ รพ.เอกชนหาดใหญ่ แว่นหายคาห้องพัก อ้างวงจรปิดเสีย ปิดข้อมูลห่วงชื่อเสียง

สาวแฉ รพ.เอกชนดังหาดใหญ่ แว่นกันแดดหายคาห้องพักผู้ป่วยเด็ก พยาบาลอ้างกล้องวงจรปิดเสีย ปิดข้อมูลพนักงานต้องสงสัย

ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Fa’Faii Thongnamkeaw โพสต์เรื่องราวเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหายภายในโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยระบุว่า “20.04.2569 ณปุณณ์เข้า แอทมิดที่ รพ.เอกชน (ชื่อดังแห่งหนึ่งของหาดใหญ่) โดยมีพยาบาลพาไปเจาะเลือดอีกห้องหนึ่ง ช่วงเวลา 19.50-20.15 (โดยประมาณ) โดยที่ฝ้ายกับพี่จามก็ไปห้องเจาะเลือดด้วย เพราะสงสารลูก และตั้งกระเป๋าไว้ภายในห้องพักส่วนตัว ward 6 ของโรงพยาบาล หลังจากกลับมาจากเจาะเลือด ก็ไม่ได้ตรวจเช็คอะไรในกระเป๋า เพราะคิดว่า โรงพยาบาลระดับนี้ คงไม่มีอะไร เลยไม่ได้อะไร

21.04.2569 เวลาประมาณ 10 โมง ฝ้ายจะกลับบ้าน เพื่อไปเอาเสื้อผ้า เพราะคุณหมอไม่ให้พี่ปุณณ์กลับ ระหว่างจะลงลิฟต์ จะหยิบแว่นกันแดดออกมาใส่ แต่เหลือเพียงกล่อง ไม่มีแว่นแล้ว เลยเดินไปถามที่เคาร์เตอร์ ward 6 ว่า กล้องวงจรปิดบริเวณหน้าห้องสามารถดูบุคคลเข้าออกห้องพักได้ไหมคะ พอดีมีแว่นกันแดดหาย? พยาบาลตอบกลับมาว่า “ดูไม่ได้ค่ะ ดูได้แค่บริเวณหน้าลิฟต์ (ซึ่งไกลมาก และคนละมุมห้อง)

ฝ้ายเลยถามว่า แล้วกล้องตัวที่อยู่หน้าห้องดูไม่ได้เหรอคะ พยาบาลตอบกลับมาว่า “กล้องเสียค่ะ” ฝ้ายเลยเดินกลับเข้าห้องแบบงงๆ และพูดกับพี่จามว่า “โรงพยาบาลใหญ่ขนาดนี้ แต่กล้องวงจรปิดเสีย ดูอะไรไม่ได้ แล้วความปลอดภัยของคนไข้อยู่ตรงไหน?” นึกภาพตามนะ สมมติมีคนร้ายเดินขึ้นมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้น??? ทั้ง ward กล้องวงจรปิดดูไม่ได้เลย จะไปกันใหญ่แล้ว

และประเด็นสำคัญคือ ward 6 คือ ward เด็กด้วยนะ เลยให้เพื่อน ๆ ที่พี่จามรู้จักช่วยดูให้ กล้องบางตัวก็ดูได้ขึ้นมา แต่ฝ้ายยังไม่มีโอกาสเห็นกล้องนะคะ แล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้า จนเวลา 12.00 มีหัวหน้า ward 6 เดินเข้ามาแจ้งว่า “ช่วงเวลาดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เข้าออกในห้อง 1 คน เดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะเรียกมาสอบสวนให้” รอ รอ รอ จนไม่ไหวล่ะ เลยชวนพี่จามไปแจ้งความ

จนเวลาเกือบ 5 โมงเย็น มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเดินมาแจ้งว่า “เรียกตัวมาสอบสวนแล้ว เขาไม่รับ แต่ตอนนี้ทางโรงพยาบาลสั่งพักงานชั่วคราวแล้วเรียบร้อย” ฝ้ายเลยถามกลับว่า “แล้วถ้าเขารับสารภาพ โรงพยาบาลจะไล่เขาออกใช่ไหม” เจ้าหน้าที่ตอบกลับ “ใช่ค่ะ” *แล้วใครจะรับล่ะจ้า ยืนกระต่ายขาเดียวไปเลยว่าไม่ได้ทำ อย่างน้อยก็แค่โดนพักงาน ไม่โดนไล่ออก ฝ้ายเลยถามว่า ขอดูกล้องวงจรปิดได้ไหมคะ? ตอนนี้มีหนังสือแจ้งความล่ะ “ไม่ได้ค่ะ เพราะเป็นความรับของโรงพยาบาล”

ความรู้สึกตอนนี้นะ…

  1. โรงพยาบาล Take action กับของที่สูญหายช้ามาก แจ้งตั้งแต่ 10 โมง มาแจ้งเรื่องตอน 5 โมงเย็น
  2. โรงพยาบาลค่อนข้างเห็นแก่ตัว รักษาแต่ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตัวเอง
  3. โรงพยาบาลไม่ให้เราเข้าไปดู หรือรับรู้อะไรเลยในการสืบสวนสอบสวน แค่ตอบมาว่า “เขาไม่รับ”
  4. ถามชื่อ ตอบไม่ได้ ขอดูกล้อง ดูไม่ได้ อะไรไม่ได้สักอย่าง
  5. ความเชื่อมั่น ความมั่นใจในโรงพยาบาลกลายเป็นศูนย์มาก
  6. ฝ้ายสอบถามว่า ขอทราบชื่อบุคคลที่อยู่ในคลิปดังกล่าวได้ไหม? รูปร่างหน้าตาเขาประมาณไหน?

เหตุผลที่สอบถามคือ เขารู้จักฝ้าย รู้จักลูกฝ้าย เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะโกรธเราไหมหรือว่ายังไง แต่ให้เราได้ทราบข้อมูลเขาบ้างเพื่อความปลอดภัย แต่โรงพยาบาลกลับตอบกลับมาว่า “เป็นเรื่องของบุคลากร ตอนนี้ยังระบุไม่ชัดเจนไม่ได้ว่าเขากระทำความผิด จึงไม่สามารถแจ้งอะไรเพิ่มเติมได้” สุดท้ายคือฝ้ายไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยแม้กระทั่งชื่อและหน้าตาของคนในคลิปดังกล่าว

เอาจริง ๆ นะ กล้องวงจรปิดมีทั่วทั้งโรงพยาบาล ถ้าโรงพยาบาลจะหาความจริงให้มันปรากฎ เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย โรงพยาบาลก็ทำได้ แต่กลับไม่ทำ ทุกช่วงเวลามันสามารถเอามาปะติดปะต่อกันได้หมด และกลับเลือกไม่ทำอะไร เขาเดินในห้องกี่นาที ออกจากห้องแล้วเดินไปไหน หลังจากนั้นไปไหน มันต้องตอบได้สิ!!!

ในเมื่อโรงพยาบาลเป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้ จัดการอะไรไม่ได้ บอกอะไรเราไม่ได้เลย ช่วยกันปดปิดทุกอย่าง กลัวภาพลักษณ์และชื่อเสียงจะเสื่อมเสีย ขั้นตอนต่อไปอาจจะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ หวังว่ามันคงจะเป็นความหวังเล็ก ๆ ของหนูได้”

จากนั้นทางเจ้าของโพสต์ได้อัปเดตความคืบหน้าของเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว และทราบว่าเป็นบุคคลที่อยู่รอบตัวเธอในโซเชียล จึงยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้มากกว่านี้ และปล่อยให้เป็นกระบวนการตามกฎหมาย ส่วนทางโรงพยาบาลต้นเรื่องยังไม่ได้มีการชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ข่าวการเมือง

“พิธา” เคลื่อนไหวแล้ว ส่งสารถึง 10 สส. หลังศาลฎีกา สั่งไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

9 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ ขานรับมติยกเลิก MOU44 พร้อมดูแลอธิปไตยอย่างสุดความสามารถ

12 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

บัว สโรชา ผวาหนัก ชายพกมีดบุกบ้านกลางดึก ค้นตัวพบน้ำกระท่อม หวั่นสังคมอันตราย

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ สั่งสอบคลิปเสี่ยแป้ง เผยแอบอัดคลิปช่วงเวลาเยี่ยมญาติ

32 นาที ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112 ข่าวการเมือง

เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

33 นาที ที่แล้ว
เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส. ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112 ข่าวการเมือง

เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112

44 นาที ที่แล้ว
ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน บันเทิง

เปิดใจครั้งแรก ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! 10 สส.พรรคประชาชนรอด ไม่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีการับฟ้อง

59 นาที ที่แล้ว
พิมรี่พายเหมาลูกชิ้น เจอดราม่าแม่ค้าไม่นับไม้ จ่าย 500 แต่ตอบกลับไม่เป็นไร ข่าว

พิมรี่พาย เหมาลูกชิ้นแจกเด็ก แม่ค้าลืมนับไม้ ควักจ่าย 1000 โซเชียลสงสัยไม่น่าถึง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เท้ง ณัฐพงษ์&quot; ลั่น 10 สส. จะต้องไม่หยุดทำหน้าที่ ยันไม่มีเจตนาล้มล้างปกครอง ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ลั่น 10 สส. จะต้องไม่หยุดทำหน้าที่ ยันไม่มีเจตนาล้มล้างปกครอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เริ่มแล้ว! ศาลฎีกาเริ่มประชุมพิจารณารับคำร้อง ป.ป.ช. คดี 44 สส. ยื่นแก้ ม.112

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแห่งชาติฯ แถลงปมวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ เป็นแค่ข้อสันนิษฐานโรงพยาบาล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแฉ รพ.เอกชนหาดใหญ่ แว่นหายคาห้องพัก อ้างวงจรปิดเสีย ปิดข้อมูลห่วงชื่อเสียง ข่าว

สาวแฉ รพ.เอกชนหาดใหญ่ แว่นหายคาห้องพัก อ้างวงจรปิดเสีย ปิดข้อมูลห่วงชื่อเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เอาจริง! ลุยฟ้องอาญา ปู มัณฑนา ฐานบิดเบือนข้อเท็จจริง บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เอาจริง! ลุยฟ้องอาญา ปู มัณฑนา ฐานบิดเบือนข้อเท็จจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมความพร้อมต้อนรับ “หวังอี้” เข้าคารวะ คุยซื้อสินค้าเกษตรไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สตาร์บัคส์จัดโปรโมชั่น 1 แถม 1 วันนี้วันเดียว 24 เม.ย. 69 ข่าว

วันนี้วันเดียว! สตาร์บัค 1 แถม 1 ทุกเมนูทุกขนาด เช็กสาขาไหนร่วมรายการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เซียนกล้วย” เข้ามอบตัว ยืนยันไม่ได้ฆ่าแฟนสาวชาวลาว ในโรงแรมม่านรูด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอแม่&quot; อธิบายชัด ก่อนเจาะเลือด ต้องงดน้ำก่อนหรือไม่ ข่าว

ไขข้อข้องใจ! “หมอแม่” อธิบายชัด ก่อนเจาะเลือด ต้องงดน้ำก่อนหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาสวมชุดไทยนำเพลงลาวดวงเดือนไปใช้ ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าเดือด เขมรสวมชุดไทย รำเพลงลาวดวงเดือน เจอจวกยับ ตั้งใจขโมยวัฒนธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบทหารมะกัน ใช้ข้อมูลภายใน แทงพนันจับกุม “มาดูโร่” กวาดเงิน 12 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องรายชื่อ 10 สส. เสี่ยงถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลนัดชี้ชะตายื่นแก้ ม.112

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า “น้องกะทิ” เจ้าของรับตัวคืนแล้ว สัญญาหลังจากนี้จะดูแลดีที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผลตรวจเลือด 2 รพ. ไม่พบ GHB ในร่างกายหญิงสาว อ้างถูกวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฟีฟ่าไม่มีแผนดึง “อิตาลี” ร่วมบอลโลกแทน “อิหร่าน” ย้ำมาแข่งแน่นอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

D4vd ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก คาดล่วงละเมิดวัยรุ่นสาวก่อนฆ่าหั่นศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 10:36 น.
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“พิธา” เคลื่อนไหวแล้ว ส่งสารถึง 10 สส. หลังศาลฎีกา สั่งไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569

บัว สโรชา ผวาหนัก ชายพกมีดบุกบ้านกลางดึก ค้นตัวพบน้ำกระท่อม หวั่นสังคมอันตราย

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส. ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112

เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
