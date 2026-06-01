ศาลจำคุกชาวเน็ต หมิ่นประมาท นักร้องสาว ชี้ ไม่สลดสำนึก ด่าโกง โรคจิต
ศาลเกาหลีใต้เพิ่มโทษคนคอมเมนต์ร้าย IU เป็นจำคุกรอลงอาญา หลังพบ “ไม่แสดงความสำนึก” ตลอดการพิจารณาคดี
เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำหรับคนที่คิดจะก้าวร้าวศิลปินในโลกออนไลน์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ศาลแขวงกลางกรุงโซลแผนกอุทธรณ์ มีคำพิพากษาเพิ่มโทษผู้ต้องหา นายเอ ในคดีโพสต์ข้อความดูถูกเหยียดหยาม IU (อีจียอน) นักร้องและนักแสดงชื่อดังชาวเกาหลีใต้
ในชั้นต้น ผู้ต้องหาถูกปรับ 3 ล้านวอน จากการโพสต์ข้อความดูถูก IU จำนวน 4 ข้อความ แต่ในชั้นอุทธรณ์ คดีดังกล่าวถูกรวมเข้ากับคดีแยกต่างหากที่มีพฤติกรรมเดียวกัน ส่งผลให้โทษหนักขึ้น ศาลมีคำพิพากษาจำคุก 4 เดือน รอลงอาญา 1 ปี พร้อมคุมประพฤติ 1 ปี และให้ทำงานบริการสังคม 80 ชั่วโมง
ศาลชี้ถ้อยคำถึงขั้น “ดูหมิ่น” ไม่ใช่แค่ความคิดเห็น
ผู้ต้องหาอุทธรณ์ ยืนยันว่าตนไม่มีเจตนาดูหมิ่น ข้อความที่โพสต์ไม่ใช่สิ่งที่จะทำลายชื่อเสียงได้ แต่ศาลไม่เห็นด้วย ชี้ว่าการใช้คำว่า โกง โรคจิต ในการอ้างถึงผู้เสียหาย ถือเป็นการแสดงการตัดสินที่เป็นนามธรรมหรือการแสดงออกด้วยความเกลียดชัง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงทางสังคม และถือเป็นการดูหมิ่นตามกฎหมาย
ศาลยังระบุชัดว่าข้อความดังกล่าวได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวกับการแสดงออกที่สร้างความเสียหายต่อบุคคลสาธารณะ และเน้นย้ำว่าผู้ต้องหา “ไม่แสดงความสำนึกผิดใดๆ ตลอดการพิจารณาคดี” พร้อมชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะกระทำผิดซ้ำ เนื่องจากทำพฤติกรรมเดิมหลายครั้ง
ทั้งนี้ ศาลพิจารณาบรรเทาโทษบางส่วนจากเหตุปัจจัยเช่น ไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อน มีภาวะโรคลมชักที่อาจส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์ และข้อความที่โพสต์ถูกลบไปแล้ว คำพิพากษาถือเป็นที่สิ้นสุดหลังผู้ต้องหาตัดสินใจไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อ
IU สู้คดีออนไลน์มากว่า 10 ปี ไม่เคยถอย
ในปี 2568 ค่าย EDAM Entertainment ยื่นฟ้องคดีอาญาและแพ่งรวมทั้งสิ้น 96 คดี ต่อบุคคลที่โพสต์เนื้อหาหมิ่นประมาท ดูถูก เท็จ และคุกคามทางเพศต่อ IU บนแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิ Naver, YouTube, Instagram, X และอีกหลายช่องทาง
IU ยืนหยัดต่อสู้กับการคุกคามออนไลน์มาตลอดตั้งแต่ปี 2556 โดยไม่เคยประนีประนอมหรือยอมความในคดีที่เกี่ยวข้องกับการดูถูกหรือเผยแพร่เนื้อหาเท็จเกี่ยวกับตนเอง
