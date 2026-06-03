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สรุปดราม่า คนร้ายบุกห้องพักรีสอร์ท เกาะเสม็ด พยายามขืนใจเพื่อนสาว ล่าสุดจับผู้ก่อเหตุแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 09:18 น.
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คนร้ายบุกห้องพัก รีสอร์ท ระดับ 4–5 ดาว เกาะเสม็ด เพื่อนสาวหวิดถูกทำร้าย จับผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ภาพตัวอย่างประกอบข่าว

คนร้ายบุกห้องพักรีสอร์ทเกาะเสม็ด พยายามทำร้าย-ขืนใจเพื่อนสาว ทางที่พักยืนยัน จับคนร้ายได้ใน 30 นาที ตำรวจดำเนินคดีทันที

นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งรวม 12 คน รวมถึงเด็กและหญิงตั้งครรภ์ เผชิญเหตุคนร้ายบุกเข้าห้องพักในรีสอร์ทระดับ 4–5 ดาวบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง คืนวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 โดยเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งต้องต่อสู้กับผู้บุกรุกก่อนแฟนหนุ่มวิ่งมาช่วยได้ทัน

ผู้เสียหายโพสต์เตือนภัยในเฟซบุ๊กว่า คนร้ายเข้าห้องพักได้อย่างง่ายดาย ขณะที่รีสอร์ทไม่มียามรักษาความปลอดภัย และพนักงานมาถึงที่เกิดเหตุช้า ทางด้านของเฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict และเพจ อรรถรส เผยแพร่โพสต์ดังกล่าวต่อจนแพร่หลายในโลกออนไลน์

รีสอร์ทชี้แจง จับคนร้ายได้ใน 30 นาที

รีสอร์ทดังกล่าวได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า ผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลภายนอก ไม่ใช่พนักงานของรีสอร์ท และไม่ได้เป็นคนที่อาศัยอยู่บนเกาะเสม็ด

พนักงานของรีสอร์ทพบตัวและจับกุมผู้ก่อเหตุได้ภายในประมาณ 30 นาทีหลังทราบเรื่อง และนำตัวมาให้กลุ่มผู้เสียหายชี้ยืนยันตัว โดยมีตำรวจอยู่ด้วย 3 นาย ก่อนส่งดำเนินคดีทันที ตำรวจในพื้นที่เดินทางมาถึงรีสอร์ทภายในประมาณ 15 นาทีหลังรีสอร์ทแจ้ง

ทั้งนี้ รีสอร์ทยอมรับว่าไม่มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยตรง แต่ใช้ Manager on Duty คอยสอดส่องพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากห้องพักพนักงานประมาณ 200 เมตร

ประเด็นห้องพักและคำพูด GM ที่เป็นประเด็น
Drama-addict

ประเด็นห้องพักและคำพูด GM ที่เป็นประเด็น

ผู้เสียหายระบุว่า GM พูดให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเข้าพักต่อในห้องเดิม โดยจะย้ายเฉพาะผู้เสียหายที่เกิดเหตุไปห้องอื่น แต่นำลูกค้ารายอื่นมาเข้าพักในห้องที่เกิดเหตุแทน

รีสอร์ทออกมาชี้แจงว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น GM สอบถามกลุ่มผู้เสียหายว่าต้องการพักต่อหรือไม่ตามวันที่จองไว้ (29–31 พฤษภาคม) หากต้องการพักต่อ รีสอร์ทจะย้ายผู้เสียหายออกจากห้องเกิดเหตุให้ เนื่องจากห้องพักเต็มหมดและไม่สามารถสลับได้ ยืนยันว่าไม่ได้ให้ลูกค้าคนอื่นเข้าพักในห้องเกิดเหตุ

รีสอร์ทขอโทษในส่วนของการสื่อสารของ GM ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ขณะที่กลุ่มผู้เสียหายตัดสินใจย้ายไปพักโรงแรมอื่นในระยองในคืนนั้นทันที

ประเด็นห้องพักและคำพูด GM ที่เป็นประเด็น
อรรถรส

มาตรการความปลอดภัยหลังเกิดเหตุ

รีสอร์ทเพิ่มพนักงานเดินตรวจพื้นที่ตลอดทั้งคืน ตั้งแต่เวลา 22.00–08.00 น. GM อัปเดตความเคลื่อนไหวของคดีให้ผู้เสียหายทราบผ่านไลน์ พร้อมส่งหลักฐาน เช่น ภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานบุคคลให้รับทราบ

พนักงานที่พบตัวคนร้ายไปให้การกับตำรวจเพิ่มเติมแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม รีสอร์ทยืนยันยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีจนถึงที่สุด

อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ของรีสอร์ทถูกลบออกจาก Facebook ในเวลาต่อมา ตามที่เพจอรรถรสรายงาน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 09:18 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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