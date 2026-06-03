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“เท้ง ณัฐพงษ์” น้อมรับคำวิจารณ์ หลังตั้ง “สุรพล” นั่งที่ปรึกษายุทธศาสตร์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 08:30 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 08:30 น.
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เท้ง ณัฐพงษ์ น้อมรับคำวิจารณ์ หลังตั้ง ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ นั่งที่ปรึกษายุทธศาสตร์ เผยแม้จุดยืนสมัยก่อนต่างกัน แต่วันนี้เห็นด้วยกับแนวทางประชาธิปไตย

จากกรณีที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายหลังจากที่พรรคประชาชน เปิดเผยรายชื่อทีมบริหารผู้ว่าประชาชนแบบครบทีม โดยมี ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ ทีมผู้ว่า กทม. นั้น

ล่าสุด นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ตนเข้าใจความรู้สึกของเสียงสะท้อนที่ออกมา ถึงประวัติหรือข้อสงสัยต่อจุดยืนทางการเมืองของ ศ.ดร.สุรพล ในอดีต แต่ตนเองก็อยากเน้นย้ำว่า เป้าหมายสูงสุดของพรรคประชาชน ที่เราอาสาเข้ามาทำงานการเมืองคือ ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทำให้อนาจสูงสุดในประเทศนี้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง และเพื่อที่จะเข้าสู่จุดหมายนั้นได้ ทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ ก็ต้องขยายแนวร่วม

“มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอดีตเราอาจจะมีประชาชนที่เคยมีความเห็นต่าง แต่ละคนอาจจะเคยมีจุดยืนที่แตกต่างกัน แต่ถ้าเราต้องการที่จะเดินหน้า ทำให้ประเทศออกจากระบบ หรือระบอบการเมืองในปัจจุบันที่บอกว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินที่มีการผูกขาด ทั้งอำนาจรัฐ อำนาจทางเศรษฐกิจ จริง ๆ ก็หนีไม่พ้น เราต้องการความร่วมมือ หรือเสียงสนับสนุนจากคนที่เคยเห็นต่าง แต่วันนี้เขาเห็นด้วยแล้วกับแนวทางประชาธิปไตย กับการทำให้ประเทศมีความโปร่งใส ทำให้กติกาสูงสุดของประเทศยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง” นายณัฐพงษ์ กล่าว

จุดยืนของ ศ.ดร.สุรพล ตนคิดว่าท่านเองก็อยากออกมาชี้แจง ถ้ามีโอกาส ทั้งเรื่องที่ผ่านมาในอดีตที่ได้มีการเข้าไปร่วม สนช.หรือบทบาทอื่น ๆ ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกี่ยวข้องกับเผด็จการอย่างไร อยากจะบอกทุกคนว่า พรรคประชาชน ยังคงยึดมั่นในหลักการว่า เราอยู่ข้างประชาธิปไตยแน่นอน เราต้องการทำงานทางการเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

เมื่อถามว่า ทำไมพรรคประชาชน เลือก ศ.ดร.สุรพล มาเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ ทีมผู้ว่าฯ กทม. นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ศ.ดร.สุรพล เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ใช่อยู่ดีๆ วันนี้เพิ่งชักชวนและเปิดชื่อ ก่อนหน้านี้เราเคยมีการทาบทาม ทั้ง ศ.ดร.สุรพล และอีกหลาย ๆ ท่าน ตั้งแต่สมัยการเลือกตั้ง 8 ก.พ.แล้ว ตอนที่เราจะตั้งรัฐบาลประชาชน จนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ก็เช่นเดียวกัน เรามีทีมบริหารอีกหลายคนที่เราเองทาบทามไว้ ซึ่งเรามองว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ศ.ดร.สุรพล อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวที่ต้องไปเคลียร์ภาระหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถเปิดตัวพร้อมกันกับทีมบริหารคนอื่นๆ ได้ จึงเป็นที่มาว่า ทำไมถึงเพิ่งมีการเปิดตัวชื่อของ ศ.ดร.สุรพล ออกมา

เมื่อถามถึงความมั่นใจของพรรคประชาชน ต่อการทำงานของ ศ.ดร.สุรพล นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ส่วนตัวมั่นใจในทีมบริหารทุกคน ทั้งตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.และที่ปรึกษา รวมถึงทีม ส.ก.ทั้ง 50 คน 50 เขต ตนเชื่อว่าการผนึกกำลังแบบนี้ เอาคนที่มีความรู้ความสามารถตรงสายมาช่วยกันทำงาน คนที่ตัดสินใจเห็นว่าแนวทางของพรรคประชาชน เป็นแนวทางที่ถูกต้อง เอาคนที่เคยเห็นต่างมาทำงานร่วมกับพวกเรา ให้เขายึดมั่นในกระบวนการประชาธิปไตยแบบเดียวกับเรา การทำนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนแบบเดียวกับเรา ตนเชื่อว่าจะสามาระขับเคลื่อนวาระของกรุงเทพฯ ได้อย่างดีที่สุด

นายณัฐพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมเชื่อว่าพรรคประชาชน เป็นอีกพรรคในประเทศที่เปิดรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทุกฝ่ายมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะเป็นเสียงสะท้อนคนที่เรียกว่าเป็นกองเชียร์ของพรรคโดยตรงด้วยซ้ำ ผมเข้าใจทุกเสียงสะท้อนต่างๆ เหล่านั้นดี ก็อยากให้ทุกคนเห็นถึงความตั้งใจของเรา ที่บอกว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ เราเองก็ต้องเปิดรับคนที่อาจจะเคยเห็นต่าง วันนี้เขาตัดสินใจมายึดมั่นในแนวทางเดียวกับพรรคแล้ว ก็ดึงคนต่าง ๆ เหล่านั้นเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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