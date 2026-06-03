ข่าวดาราบันเทิง

เอาแล้วไง! กวาง สุภัค อดีตภรรยา โก๊ะตี๋ โพสต์แซ่บถึงใครกลางดึก ทำชาวเน็ตแตกตื่น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 09:30 น.
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เอาแล้วไง! กวาง สุภัค อดีตภรรยา โก๊ะตี๋ โพสต์แซ่บถึงใครกลางดึก ทำชาวเน็ตแตกตื่น

เอาแล้วไง! กวาง สุภัค อดีตภรรยา โก๊ะตี๋ อารามบอย โพสต์แซ่บถึงใครกลางดึก? ทำชาวเน็ตแตกตื่น โยงสัมภาษณ์ร้อนก่อนหน้านี้

ดูเหมือนว่ากลิ่นดรามาจะเริ่มโชยออกมาเสียแล้ว หลังจากที่ทางพิธีกรและนักแสดงตลกชื่อดัง โก๊ะตี๋ อารามบอย ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ #คนล้มลุก EP.20 โดยช่วงหนึ่งเขาเล่าถึงปัญหาหลังเลิกรากับอดีตภรรยา กวาง สุภัค ว่า ปัจจุบันนี้แม้เลิกกันมาปีกว่าแล้ว แต่ฝ่ายหญิงยังคงอยู่ที่บ้านของตนโดยไม่รู้เหตุผลว่าทำไม และฝ่ายหญิงเรียกร้องทรัพย์สินหลังเลิกคือ บ้าน 1 หลัง แต่ทางโก๊ะตี๋ไม่ให้ เนื่องจากเงินที่ซื้อบ้านเป็นเงินของตนที่ทำงานเก็บเงินมาตั้งแต่ก่อนรู้จักกันและไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรส สุดท้ายตกลงกันที่รถหรู BMW 1 คัน เงินสด 3 ล้านบาท กระเป๋าและทองคำที่เคยให้ไป รวมถึงเงินรายได้จากการขายแคคตัสทุกบาทก็โอนเข้าบัญชีฝ่ายหญิงตลอด

โก๊ะตี๋ พูดระบาย อดีตภรรยายังอยู่ในบ้าน จ่ายให้ 3 ล้าน เครียดหนัก พึ่งยานอนหลับ 12 เม็ด

ล่าสุด กวาง สุภัค อดีตภรรยาของ โก๊ะตี๋ อารามบอย จู่ ๆ ก็มีการเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัว supakch เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (2 มิ.ย. 69) โดยโพสต์รูปข้อความที่เขียนเอาไว้ว่า “พูดไม่หมดนะคะ”

เอาแล้วไง! กวาง สุภัค อดีตภรรยา โก๊ะตี๋ โพสต์แซ่บถึงใครกลางดึก ทำชาวเน็ตแตกตื่น-2 เอาแล้วไง! กวาง สุภัค อดีตภรรยา โก๊ะตี๋ โพสต์แซ่บถึงใครกลางดึก ทำชาวเน็ตแตกตื่น-1

ท่ามกลางเพื่อนพ้องคนสนิทของ กวาง สุภัค ที่เข้าคอมเมนต์ให้กำลังใจและพูดทิ้งปริศนาเอาไว้ใต้โพสต์กันใหญ่ อาทิ “เอาแต่ความดีเข้าตัวเนอะ, อย่าโยนความชั่วให้คนอื่น, พูดออกมาให้หมด รอliveนะคะ, ทีมน้องกวางนะ” งานนี้ทำเอานักสืบโซเชียลทั้งหลายแตกตื่นฮือฮากันยกใหญ่ว่าสิ่งที่สาวกวางออกมาโพสต์นั้นหมายถึงใครกันแน่

คนสนิทแห่คอมเมนต์ คนสนิทแห่คอมเมนต์-1

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อ้างอิงจาก : IG supakch

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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