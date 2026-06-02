หนุ่มอินเดียจบวิศวะ ปัดข้อเสนองานประจำ ผันตัวเป็นคนขับแท็กซี่ โกยรายได้เพียบ

ไวรัลทั่วโซเชียล! หนุ่มอินเดียจบวิศวะ ปัดข้อเสนองานประจำ ผันตัวเป็นคนขับแท็กซี่ โกยรายได้เพียบหลายหมื่นต่อเดือน
กลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์ หลังคนขับแท็กซี่ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียรายหนึ่ง เปิดเผยเรื่องราวการสร้างธุรกิจจนมีรายได้ 200,000 รูปี ต่อเดือน (ประมาณ 68,000 บาท) โดยเขาเรียนจบปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิเสธข้อเสนองานที่ให้เงินเดือน 20,000-30,000 รูปี (6,800-10,200 บาท) และหันมาเริ่มต้นธุรกิจจากรถยนต์เพียงคันเดียว ซึ่งครีเอเตอร์ชาวแคนาดาที่อาศัยอยู่ในเมืองเบงกาลูรู เป็นผู้สัมภาษณ์และนำเรื่องราวดังกล่าวมาเผยแพร่
คนขับแท็กซี่ อธิบายว่า ไม่ควรยอมแพ้หลังเผชิญความล้มเหลวในช่วงแรก ธุรกิจขนาดใหญ่ล้วนเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ก่อนจะขยายตัวเมื่อเวลาผ่านไป คนขับแท็กซี่ ย้ำว่า “คุณต้องกล้าเสี่ยงในชีวิต ไม่เช่นนั้นคุณก็ต้องทำงานให้คนอื่น… หลังจากอายุ 60 ปี ก็ไม่มีใครจ้างคุณทำงานแล้ว”
ปัจจุบันเขามีรถยนต์ 4 คัน จ้างคนขับมาวิ่งรถ 3 คัน เขาขับเองอีก 1 คัน ส่วนการทำงานนั้นจะให้คนขับรถจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายวันให้ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว รายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 200,000 รูปีต่อเดือน (ประมาณ 68,000 บาท) รถยนต์บางคันยังอยู่ในช่วงผ่อนชำระเงินกู้ รายได้สุทธิหลังหักค่างวดจึงอยู่ที่ประมาณ 170,000 รูปี (ประมาณ 58,000 บาท)
ส่วนสาเหตุที่เขาเลือกเป็นคนขับแท็กซี่แทนการทำงานตามสายอาชีพที่เรียนมาเป็นเพราะข้อเสนอเงินเดือนที่น้อยเกินไป คนขับแท็กซี่ระบุว่า “เรียนจบวิศวะมาแต่ได้เงินแค่ 20,000 ถึง 30,000 รูปี มันไม่โอเคเลย”
คลิปวิดีโอดัวงกล่าวได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานคนหนึ่งระบุว่า “ว้าว! เป็นวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงที่ดีมากสำหรับการดูในเช้าวันจันทร์ เพิ่งได้ดูและรู้สึกสร้างแรงบันดาลใจจริงๆ ชอบความเรียบง่ายตอนที่พูดทิ้งท้ายว่า ‘จงสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมา’ ขอบคุณที่แชร์วิดีโอดี ๆ แบบนี้”
ผู้ใช้งานอีกคนแสดงความคิดเห็นว่า “เมื่อ 15 ปีก่อน คนขับรถคนแรกของฉันเริ่มจากเป็นแค่คนขับรถจ้าง ส่วนเจ้าของรถเป็นอีกคน แต่ตอนนี้คนขับรถคนนั้นมีรถเป็นของตัวเองถึง 5 คันแล้ว ปล่อยให้คนอื่นขับ 4 คันและขับเอง 1 คัน พวกเขาทำรายได้มหาศาล บางครั้งมากกว่าลูกค้าที่ใช้บริการรถของพวกเขาเสียด้วยซ้ำ”
นอกจากนี้ อีกความึดเห็นหนึ่งระบุว่า “สมบูรณ์แบบมาก งานประจำก็ดี การทำธุรกิจก็ดีกว่า การมีอาชีพเสริมก็ถือว่าฉลาด แต่การลงมือทำอะไรที่พิเศษขึ้นมานี่แหละที่สร้างความแตกต่าง” ชาวเน็ตอีกคนทิ้งท้ายว่า “บางครั้งคนขับแท็กซี่อินเดียก็เข้าใจเรื่องการสู้ชีวิต การเงิน และจิตวิทยามนุษย์ ได้ดีกว่าพวก ‘กูรูด้านการเติบโต’ บน LinkedIn ครึ่งหนึ่งเสียอีก”
ที่มา: Hindustan Times
