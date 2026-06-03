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สลด! คนงานเก็บพริกเสียชีวิตยกครัว 3 ศพ จับระเบิดโดรนพลีชีพ ที่บินหลุดเส้นทาง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 07:40 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 07:40 น.
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ขอบคุณภาพจาก : Amarin

คนงานเก็บพริกเสียชีวิตยกครัว 3 ศพ บาดเจ็บสาหัส 2 ราย จับระเบิดโดรนพลีชีพ ที่บินหลุดเส้นทางและล้ำข้ามชายแดนเมียนมา

พ.ต.อ.อนุสรณ์ ดังก้อง ผกก.สภ.พบพระ จังหวัดตาก ได้แจ้งเหตุระเบิดในภายในไร่พริก หมู่ที่ 1 บ้านมอเกอร์ไทย ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ติดกับชายแดนเมียนมา มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จึงประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

เมื่อไปถึงพบโดรนพลีชีพติดลูกระเบิดขนาดใหญ่จำนวน 1 ลำตกอยู่ข้างโคนต้นไม้ใหญ่ในสภาพสมบูรณ์ ห่างกันไปอีก 10 เมตร พบหลุมระเบิดไม่ทราบขนาดจำนวน 1 หลุม

ใกล้กันพบศพนางมะไข่ อายุ 25 ปี แรงงานเก็บพริกสัญชาติเมียนมา นอนเสียชีวิตในสภาพใบหน้ามีบาดแผลฉกรรจ์เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ ข้างกันยังพบร่างนายตู่ยะ อายุ 37 ปี ซึ่งเป็นสามีนางมะไข่ที่เสียชีวิตและยังพบร่างเด็กชายกะลา อายุ 11 ปี บุตรชายนางมะไข่ที่เสียชีวิต โดยทั้งสองถูกสะเก็ดระเบิดไปทั่วร่างกาย ชาวบ้านนำตัวไปส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตระหว่างทาง รวมมีผู้เสียชีวิตยกครอบครัวจำนวน 3 ศพ นอกจากนี้ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกจำนวน 2 ราย ทราบชื่อนายชีโต อายุ 31 ปี และนางมะหน่าย อายุ 30 ปี ทั้งสองเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาบาดเจ็บอาการสาหัส ถูกลำเลียงส่งตัวไปห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่สอด

จากการสอบสวนทำให้ทราบว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีกลุ่มแรงงานต่างด้าวจำนวนมากเข้าไปทำงานเก็บพริกสดภายในไร่พริกเกิดเหตุติดแนวชายแดนไทย-เมียนมา ขณะนั้นฝั่งประเทศเมียนมามีการสู้รบกันอย่างหนักตลอดทั้งวันและในเวลาต่อมาได้มีโดรนพลีชีพคล้ายเครื่องบินร่อนขนาดกลางจำนวน 1 ลำบินข้ามแนวชายแดนเมียนมาข้ามมาตกฝั่งไทยแล้วพุ่งชนใส่ต้นไม้ขนาดใหญ่ จนโดรนลำดังกล่าวตกลงริมถนนและทำให้ลูกระเบิดไม่ทราบขนาดที่ติดมากับโดคนลำดังกล่าวหลุดไปตกกลางไร่พริกที่คนงานกำลังทำงาน

ก่อนที่ผู้ตายเดินมาเจอ ด้วยความสงสัยเรียกสามีและบุตรชายและเพื่อนคนงานรวม 5 คนมาดู และระหว่างตรวจจับลูกระเบิดลูกดังกล่าวก็เกิดระเบิดขึ้นและนำไปสู่ความสูญเสียในที่สุด

ด้านเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่า โดรนติดลูกระเบิดลำดังกล่าวไม่ทราบฝ่ายใดอาจจะบินหลุดเส้นทางล้ำข้ามมาตกฝั่งไทยจนเกิดเหตุร้ายดังกล่าว

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 07:40 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 07:40 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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