ข่าวต่างประเทศ

ผู้โดยสารมะกันคลั่ง พยายามเปิดประตูฉุกเฉิน-พังประตูห้องนักบิน กลางเที่ยวบิน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 09:04 น.
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ผู้โดยสารมะกันคลั่ง พยายามเปิดประตูฉุกเฉิน-พังประตูห้องนักบิน กลางเที่ยวบิน เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อลงจอดฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า เที่ยวบินของสายการบินฟรอนเทียร์ต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดที่ท่าอากาศยานานาชาติไมอามี รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากที่เกิดเหตุวุ่นวายผู้โดยสารพยายามเปิดประตูห้องนักบิน

โดยผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายกาเบรียล เรเยสวัย 51 ปี ซึ่งอยู่บนเที่ยวบิน 3345 ที่เดินทางจากปัวโตริโก และมีจุดหมายที่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิคาโก-โอ แฮร์ รัฐอิลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก่อเหตุวุ่นวาย พยายามเปิดประตูฉุกเฉิน เมื่อเจ้าหน้าที่ไล่เขากลับไป เขาก็ใช้ไหล่กระแทกประตูห้องนักบิน

เจ้าหน้าที่เครื่องบินได้นำเขากลับไปที่นั่งที่ใหม่ โดยมีพนักงานต้อนรับนอกเวลางานนั่งเฝ้าด้วย ทว่านายเรเยสก่อเหตุพยายามทำร้ายพนักงานต้อนรับคนดังกล่าวด้วยการบีบคอ ทำให้ผู้โดยสารและพนักงานต้อนรับคนอื่นๆต้องช่วยกันควบคุมตัว และแม้ว่าจะใช้อุปกรณ์พยายามมัดตัวเขา เขาก็หลุดออกมาได้หลายครั้ง

โดยเครื่องบินเปลี่ยนเส้นทางและลงจอดที่ท่าอากาศยานานาชาติไมอามี ก่อนจะนำตัวนายเรเยส ส่งตำรวจสอบสวนกลาง (FBI) เพื่อสอบปากคำต่อไป

นายเรเยสถูกตั้งข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงทำร้ายร่างกายในเขตอำนาจทางทะเลและอาณาเขต

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 09:04 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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