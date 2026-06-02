คลิปไวรัล มนุษย์เงินเดือนญี่ปุ่นหน้าเครียดจัด ทุ่มคนกลางรถไฟไม่แคร์สายตา
เหตุเกิดในรถไฟสาย Yurakucho ย่านโทโยสุ กรุงโตเกียว คลิป 3 วินาทีเผยชายสูทใหญ่ใช้ท่ายูโดโยนคู่กรณีกระแทกผนังตู้โดยสาร ชาวเน็ตแตกเป็น 2 ฝ่ายถกว่าใครผิดก่อน
คลิปสั้นความยาวราว 3 วินาทีกลายเป็นไวรัลในญี่ปุ่น หลังผู้ใช้เอ็กซ์รายหนึ่งในชื่อ @Springokey436 โพสต์คลิปเหตุชกต่อยบนรถไฟสาย Yurakucho บริเวณย่านโทโยสุ กรุงโตเกียว พร้อมระบุว่าเห็นการต่อสู้จริง ๆ บนรถไฟ และรู้สึกว่าความปลอดภัยในย่านนี้ย่ำแย่มาก
ในคลิป ชายร่างใหญ่ในชุดสูทซึ่งดูเหมือนมนุษย์เงินเดือน เข้ากอดคอชายเสื้อเชิ้ตสีขาวก่อนทุ่มกระแทกผนังตู้โดยสารอย่างแรง จนผู้โดยสารรอบข้างแตกตื่น
ชาวเน็ตหลายคนตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของคลิป โดยรายหนึ่งแสดงความเห็นว่า คลิปนี้อาจถูกตัดต่อให้เห็นเฉพาะส่วนที่ต้องการ ทำให้ไม่อาจรู้ได้ว่าใครเป็นฝ่ายก่อเหตุก่อน และเตือนว่าพฤติกรรมแบบนี้อาจเป็นกลลวงของแก๊งนักต้มตุ๋น ที่ให้พวกพ้องยั่วยุ ถ่ายคลิปไว้ แล้วนำมาขู่เรียกเงินจากอีกฝ่าย
ชาวเน็ตอีกรายให้ความเห็นว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากลงมือทำร้ายร่างกาย ฝ่ายนั้นมีโอกาสแพ้คดีเสมอ และแนะนำว่าหากถูกยั่วยุควรใช้คำพูดแทนการใช้กำลัง
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานจากตำรวจญี่ปุ่นหรือการรถไฟยืนยันว่ามีการจับกุมหรือดำเนินคดีผู้ใด ตัวตนของทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ได้รับการยืนยัน
