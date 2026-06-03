ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ได้รับอภัยโทษ ไม่ต้องรอครบกำหนด สามารถปลดกำไล EM ได้เลย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 07:56 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 07:56 น.
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ทักษิณ ได้รับอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไม่ต้องรอครบกำหนด สามารถปลดกำไล EM ได้เลย

จากกรณีที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2569 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้พ้นโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดนนายทักษิณจะเป็นอิสระทันที ไม่ต้องรอให้ครบกำหนดโทษในวันที่ 9 ก.ย. 2569 นี้เนื่องจาก นายทักษิณ มีสถานะเป็น ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2569 ซึ่งผู้ถูกคุมประพฤติ ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ตามมาตรา 7 วรรคท้าย ระบุว่า เว้นแต่ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ เป็นผู้มีลักษณะใดอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 8 ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว

ซึ่งมาตรา 8 (1) นั้น ระบุว่า ต้องเป็นผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่ากรณีใดความผิดเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษ ที่จะต้องได้รับเหลือต่อไปไม่เกินหนึ่งปี นับตั้งแต่ วันที่พระราชกฤษฎีกาบังคับใช้

ล่าสุด พล.ต.ท.รุทธพล นวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ

ส่วนที่มีข้อสงสัยว่านายทักษิณ ยังเหลือโทษอีก 1 เดือน 10 วัน ขณะที่บางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วข้อสรุปเป็นอย่างไร พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ตามกฏหมายให้พ้นโทษเลย เพราะเหลือโทษไม่ถึง 1 ปี ตามมาตรา 8

เมื่อถามย้ำว่าสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ปลดได้เลย หลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณา โดยจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัด ส่วนรายละเอียดจะประชุมตนยังไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไร หรือประชุมเมื่อใด แต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณแน่นอน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 07:56 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 07:56 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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