การเงินเศรษฐกิจ

ระวัง! ตัดสิทธิบัตรคนจน “พ่อแม่” ลูกใช้ชื่อยื่นลดหย่อนภาษี เอกนิติ แจงแบบนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 09:32 น.
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ลูกใช้ชื่อพ่อแม่ยื่นลดหย่อนภาษี โดนตัดสิทธิ สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เอกนิติ ลั่น ต้องให้คนจนที่เดือดร้อนจริงๆ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา ยืนยันความจำเป็นในการใช้เกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวด เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบทุกกระบวนการเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้ยากลำบากจริงเข้ามารับสิทธิ

ประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์คือการตัดสิทธิผู้ที่มีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าเป็นเกณฑ์สำคัญในการคัดกรอง ผู้ที่จะได้รับสิทธิต้องเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดเท่านั้น

กลุ่มคนโดนตัดสิทธิ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

กระทรวงการคลังกำหนดกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พระภิกษุ สามเณร นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน บุคคลในสถานสงเคราะห์ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พนักงานหน่วยงานรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี ผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัดรายเดือน ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท หุ้นส่วน ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ถือครองตราสารหนี้ ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร

ผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีบัตรเครดิต ไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมเกิน 100,000 บาท ไม่มีเงินฝากกับสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปี ส่วนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์กำหนดให้มีห้องชุดรวมไม่เกิน 35 ตารางเมตร บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถวมีพื้นที่รวมไม่เกิน 25 ตารางวา เกษตรกรมีที่ดินรวมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 10 ไร่ คนทั่วไปมีได้ไม่เกิน 1 ไร่ ห้ามมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ยกเว้นรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน 300 ซีซี รถยนต์สามล้อ รถสี่ล้อเล็กรับจ้าง รถใช้งานเกษตรกรรม อนุญาตให้มีได้ประเภทละไม่เกิน 1 คัน

ผู้มีบัตรในปัจจุบันต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิใหม่ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 21 มิถุนายน 2569 ประชาชนสามารถทำรายการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐ เว็บไซต์โครงการ ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ตลอดจนจุดรับลงทะเบียน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รัฐบาลจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิในวันที่ 1 สิงหาคม 2569

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 09:32 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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