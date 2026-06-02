ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา พา AOT ลงพื้นที่ “ช่องอานม้า” อ้างไทยรุกล้ำ ตั้งลวดหนาม-ตู้คอนเทนเนอร์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 17:41 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 17:41 น.
65
กัมพูชา พา AOT ลงพื้นที่ "ช่องอานม้า" อ้างไทยรุกล้ำ ตั้งลวดหนาม-ตู้คอนเทนเนอร์

กัมพูชา พา AOT ลงพื้นที่ “ช่องอานม้า” อ้างทหารไทยรุกล้ำ ตั้งรั้วลวดหนาม-ตู้คอนเทนเนอร์ขั ดขวางประชาชน จี้เร่งปักปันเขตแดน

กลุ่มประสานงานกัมพูชา (CLG) นำทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนช่องอานม้า (อานเซะ) อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร โดยมีหัวหน้าคณะภารกิจทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียนภายใต้การประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์เป็นผู้นำคณะ

การลงพื้นที่เป็นการติดตามสถานการณ์ ตามแนวชายแดนพร้อมประเมินการดำเนินมาตรการข้อตกลงหลังการหยุดยิงระหว่างสองประเทศ โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุว่า พื้นที่จุดผ่านแดนช่องอานม้าได้รับผลกระทบจากการรุกล้ำ กองทัพไทยได้ติดตั้งรั้วลวดหนามและนำตู้คอนเทนเนอร์มาวางขวางไว้ ถือเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ประชาชนชาวกัมพูชาหลายครอบครัวเดินทางกลับบ้านพักอาศัยได้

AOT ฝ่ายกัมพูชา ลงพื้นที่ช่องอานม้า
ที่มา: KHMER TIMES

ทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียนเน้นย้ำความสำคัญในการเร่งรัดการทำงานของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) กัมพูชา-ไทย เพื่อดำเนินการปักปันเขตแดนทางบกให้ชัดเจน การดำเนินการนี้ต้องปฏิบัติตามข้อ 3 ของแถลงการณ์ร่วมการประชุมวิสามัญ ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) กัมพูชา-ไทย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568

นอกจากนี้ ยังทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการทั้งหมดในแถลงการณ์ร่วมหลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งแถลงการณ์ร่วมการประชุมวิสามัญ GBC ครั้งที่ 3 และข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568

ที่มา: KHMER TIMES

ความมุ่งมั่นของทางการกัมพูชามีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว สร้างความมั่นใจเรื่องสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงระยะยาวสำหรับชุมชนตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศ

ที่มา: KHMER TIMES

ที่มา: KHMER TIMES

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่มอินเดียจบวิศวะ ปัดข้อเสนองานประจำ ผันตัวเป็นคนขับแท็กซี่ โกยรายได้เพียบ ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดียจบวิศวะ ปัดข้อเสนองานประจำ ผันตัวเป็นคนขับแท็กซี่ โกยรายได้เพียบ

24 วินาที ที่แล้ว
ไทยเฮ ลุ้นชนะ เซอร์เบีย ไม่ส่ง &quot;บอสโควิช&quot; ลงแข่งวอเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนามแรก วอลเลย์บอล

ไทยเฮ ลุ้นชนะ เซอร์เบีย ไม่ส่ง “บอสโควิช” ลงแข่งวอเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนามแรก

20 นาที ที่แล้ว
เสียใจด้วย คน 9 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย คน 9 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

42 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 2/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันอังคาร หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 2/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันอังคาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

พ่อแท้ๆ รัดคอลูกสาว 13 ข่มขืนจนเสียสติ แม่รู้ปิดเงียบ นราธิวาส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊กแตน ชลดา ยอมรับ เสียงไม่ใส่เหมือนเก่า ลั่นอายุ 43 วอนอย่าเปรียบเทียบใคร บันเทิง

ตั๊กแตน ชลดา ยอมรับ เสียงไม่ใส่เหมือนเก่า ลั่นอายุ 43 วอนอย่าเปรียบเทียบใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 3 มิถุนายน 2569 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ข่าว

ทางด่วนฟรี 3 มิ.ย. 69 รวม 3 สายทาง 63 ด่าน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา พา AOT ลงพื้นที่ &quot;ช่องอานม้า&quot; อ้างไทยรุกล้ำ ตั้งลวดหนาม-ตู้คอนเทนเนอร์ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา พา AOT ลงพื้นที่ “ช่องอานม้า” อ้างไทยรุกล้ำ ตั้งลวดหนาม-ตู้คอนเทนเนอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยื่นแล้ว ร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศ ดันยกเลิกกฎหมายเดิม มุ่งคุ้มครองสิทธิแรงงาน ข่าว

ยื่นแล้ว ร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศ ดันยกเลิกกฎหมายเดิม มุ่งคุ้มครองสิทธิแรงงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม. ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ลั่น เพื่อนที่ดี คือกำไรของชีวิต มีเงินก็ซื้อไม่ได้ บันเทิง

เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ทำคนแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง บันเทิง

ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน &quot;บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ&quot; รอบใหม่ 4-21 มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ 4-21 มิ.ย. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 กับทีมสนามแรก เป็นรองแค่ไหน วอลเลย์บอล

เปิดอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 กับทีมสนามแรก เป็นรองแค่ไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามี &quot;เกศ&quot; ส่งข้อความถึงโหนกระแสสดๆ ประกาศเลิกสัมพันธ์ ลั่นให้รับผลกรรมเอง ข่าว

สามี “เกศ” ส่งข้อความถึงโหนกระแสสดๆ ประกาศเลิกสัมพันธ์ ลั่นให้รับผลกรรมเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองใหม่ โฟนอินโหนกระแส ซัดกลับฝ่ายหญิงยังไม่เลิกสามี และอยู่ในบ้านเดียวกัน บันเทิง

ทองใหม่ โฟนอินโหนกระแส ซัดกลับฝ่ายหญิงยังไม่เลิกสามี และอยู่ในบ้านเดียวกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” มั่นใจไม่เสียเปรียบ ไม่ต้องแก้เกม หลังเขมรยื่น UN เรื่องไทยยกเลิก MOU44

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณเกศ เล่ามีอาการตกเลือด อ้างตั้งครรภ์กับ &#039;ทองใหม่&#039; นักเล่าเรื่องผี ฝ่ายชายยันปฏิเสธ ข่าว

คุณเกศ เล่ามีอาการตกเลือด อ้างตั้งครรภ์กับ ‘ทองใหม่’ นักเล่าเรื่องผี ฝ่ายชายยันปฏิเสธ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณเกศ เล่ารสนิยมแปลก อ้าง คุณทองใหม่ ร่วมรักพร้อมดูดวงได้ โดยไม่ต้องใช้สมาธิ ข่าว

คุณเกศ เล่ารสนิยมแปลก อ้าง คุณทองใหม่ ร่วมรักพร้อมดูดวงได้ โดยไม่ต้องใช้สมาธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา แจ้ง UN เริ่มใช้กลไก UNCLOS ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แจ้ง UN เริ่มใช้กลไก UNCLOS ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ดีเอสไอ เผยข้อมูลใหม่ “คดีแตงโม” ปมภาพบาดแผล 3 จุด คล้ายถูกของมีคมกรีด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. ไฟเขียว ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ นักเรียน-นักศึกษา อดรับสิทธิ การเงิน

ครม. ไฟเขียว ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ นักเรียน-นักศึกษา อดรับสิทธิ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด หมอลำอาวุโส โรคประจำตัวกำเริบ กลางโชว์ปิดฤดูกาล บอย ศิริชัย ส่งตัวรักษา รพ.ด่วน บันเทิง

อาการล่าสุด หมอลำอาวุโส ป่วยกำเริบ กลางโชว์ปิดฤดูกาล บอย ศิริชัย ส่งตัวรักษา รพ.ด่วน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายไอโอวาคลั่ง ไล่ยิงสมาชิกครอบครัวตาย 6 ศพ ก่อนปลิดชีพตัวเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แลกเงินสด &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ผิดกฎหมาย เสี่ยงจำคุก-ถูกตัดสิทธิ์โครงการรัฐ ข่าว

เตือน! แลกเงินสด “ไทยช่วยไทย พลัส” ผิดกฎหมาย เสี่ยงจำคุก-ถูกตัดสิทธิ์โครงการรัฐ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 17:41 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 17:41 น.
65
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยเฮ ลุ้นชนะ เซอร์เบีย ไม่ส่ง &quot;บอสโควิช&quot; ลงแข่งวอเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนามแรก

ไทยเฮ ลุ้นชนะ เซอร์เบีย ไม่ส่ง “บอสโควิช” ลงแข่งวอเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนามแรก

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
เสียใจด้วย คน 9 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

เสียใจด้วย คน 9 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 2/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันอังคาร

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 2/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันอังคาร

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569

พ่อแท้ๆ รัดคอลูกสาว 13 ข่มขืนจนเสียสติ แม่รู้ปิดเงียบ นราธิวาส

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
Back to top button