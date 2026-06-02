กัมพูชา พา AOT ลงพื้นที่ “ช่องอานม้า” อ้างไทยรุกล้ำ ตั้งลวดหนาม-ตู้คอนเทนเนอร์
กัมพูชา พา AOT ลงพื้นที่ “ช่องอานม้า” อ้างทหารไทยรุกล้ำ ตั้งรั้วลวดหนาม-ตู้คอนเทนเนอร์ขั ดขวางประชาชน จี้เร่งปักปันเขตแดน
กลุ่มประสานงานกัมพูชา (CLG) นำทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนช่องอานม้า (อานเซะ) อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร โดยมีหัวหน้าคณะภารกิจทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียนภายใต้การประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์เป็นผู้นำคณะ
การลงพื้นที่เป็นการติดตามสถานการณ์ ตามแนวชายแดนพร้อมประเมินการดำเนินมาตรการข้อตกลงหลังการหยุดยิงระหว่างสองประเทศ โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุว่า พื้นที่จุดผ่านแดนช่องอานม้าได้รับผลกระทบจากการรุกล้ำ กองทัพไทยได้ติดตั้งรั้วลวดหนามและนำตู้คอนเทนเนอร์มาวางขวางไว้ ถือเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ประชาชนชาวกัมพูชาหลายครอบครัวเดินทางกลับบ้านพักอาศัยได้
ทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียนเน้นย้ำความสำคัญในการเร่งรัดการทำงานของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) กัมพูชา-ไทย เพื่อดำเนินการปักปันเขตแดนทางบกให้ชัดเจน การดำเนินการนี้ต้องปฏิบัติตามข้อ 3 ของแถลงการณ์ร่วมการประชุมวิสามัญ ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) กัมพูชา-ไทย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568
นอกจากนี้ ยังทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการทั้งหมดในแถลงการณ์ร่วมหลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งแถลงการณ์ร่วมการประชุมวิสามัญ GBC ครั้งที่ 3 และข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568
ความมุ่งมั่นของทางการกัมพูชามีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว สร้างความมั่นใจเรื่องสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงระยะยาวสำหรับชุมชนตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศ
ที่มา: KHMER TIMES
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กัมพูชา แจ้ง UN เริ่มใช้กลไก UNCLOS ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทย
- ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์
- กองทัพเรือ โต้ข่าวเรื่องเปิดด่าน ยืนยันยังปิดด่านตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: