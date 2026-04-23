เปิดผลชันสูตร สาว วัย 31 ปี ดับคาม่านรูด พบรอยฟกช้ำ คาดฝีมือคู่ขาเซียนสนุกเกอร์
เผยผลชันสูตร กิมหยง สาว วัย 31 ปี ดับคาม่านรูด พบรอยฟกช้ำในช่องปาก-ใบหน้า คาดฝีมือ “เซียนกล้วย” คู่ขาวัย 50 นักสนุกเกอร์ดังในพื้นที่
ความคืบหน้ากรณีพบ นางสาวกิมหยง สัญชาติลาว วัย 31 ปี เสียชีวิตภายในโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง พื้นที่ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ขณะที่หนุ่มคู่ขา ทราบชื่อภายหลัง “เซียนกล้วย” นักสนุกเกอร์ชื่อดังในพื้นที่ อายุประมาณ 50 ปี ที่เข้าพักด้วยกันตอนแรก กลับขี่รถจักรยานยนต์หนีหายไปช่วงหลัง 2 ทุ่ม โดยไปแจ้งกับพนักงานของโรงแรมว่า “มีผู้หญิงเป็นลมในห้องพัก เรียกรถพยาบาลมาช่วยที” ก่อนขับรถออกไปทันที
ล่าสุดผลชันสูตรเบื้องต้นออกมาแล้วระบุว่า “พบร้อยฟกช้ำภายในช่องปาก และมีจ้ำเลือดบริเวณใบหน้า ลักษณะคล้ายถูกกดทับที่ปากและจมูกจนขาดอากาศหายใจ” ทำให้เจ้าหน้าที่ประเมินสาเหตุของการเสียชีวิตเอาไว้เบื้องต้นว่า “มีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตาย”
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ และติดตามตัว เซียนกล้วย ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่กับ น.ส.กิมหยง ผู้ตายเป็นคนสุดท้ายมาสอบปากคำ และอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินการตามกฎหมาย
- พนง.ช็อก เจอศพสาวหน้าตาดีวัย 26 นอนเปลือยดับคาโรงแรมหรูภูเก็ต
- ร้านดัง ลอบขายเห็ดเมาปลอม นทท. เสพแล้วช็อก น้ำลายฟูมปาก ดับคาโรงแรม
- รวบหนุ่มจีน ฆ่าภรรยาดับคาโรงแรมภูเก็ต คาด หวังเงินประกัน
