หวาดเสียว คลิปชายนั่งสูบบุหรี่ จู่ๆ เจอเก๋งพุ่งอัดริมกำแพงสุดระทึก
กล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีระทึก รถเก๋งแดงเสียหลักพุ่งชนชายที่นั่งเล่นมือถือริมกำแพงจนโดนอัดก๊อปปี้ เหตุคนขับสับสนเหยียบแป้นคันเร่งแทนเบรก ก่อนผู้บาดเจ็บจะรอดตายปาฏิหาริย์
เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เมืองกัมโบริอู ประเทศบราซิล โดยรายงานจากสื่อต่างประเทศวันนี้ (30 ธ.ค.) เผยให้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งบันทึกภาพนาทีที่ “รถยนต์วอกซ์วาเกนสีแดง” กำลังเลี้ยวเข้าซองจอดริมถนนอย่างช้าๆ แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อรถพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
ในจุดเกิดเหตุมีชายคนหนึ่งกำลังนั่งยองๆ สูบบุหรี่และเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ริมกำแพง แรงส่งของรถทำให้เขาถูกอัดก๊อปปี้เข้ากับกำแพงอย่างจัง ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่พบเห็น !
ภาพจากคลิปเผยให้เห็นคนขับรถซึ่งเป็นผู้หญิง เปิดประตูรถออกมาด้วยท่าทางลนลาน เธอก้มมองที่บริเวณแป้นเหยียบใต้เท้าด้วยความสับสน คล้ายกับไม่เข้าใจว่าเหตุใดรถจึงไม่หยุดตามที่ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม ชายผู้เคราะห์ร้ายสามารถตะเกียกตะกายพาตัวเองออกจากช่องว่างระหว่างรถกับกำแพงได้ในเวลาต่อมา ก่อนที่คนขับจะรีบลงมาขอโทษ ซึ่งรายงานระบุว่าชายคนดังกล่าวไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส (ดูคลิป).
ขอบคุณคลิปจาก : @AmericanZebra24
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- อุทาหรณ์! หนุ่มมะกัน ลดน้ำหนักสุดโต่ง กินเนื้อ-ไขมันวันละ 4 กิโล จนสภาพผิวพัง
- จีนเปิดฉากซ้อมรบใหญ่ รอบเกาะไต้หวัน ส่งสัญญาณเตือน! ญี่ปุ่น-สหรัฐ
- ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า ที่นี่คือเมืองคริสต์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: