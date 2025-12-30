ข่าวต่างประเทศ

หวาดเสียว คลิปชายนั่งสูบบุหรี่ จู่ๆ เจอเก๋งพุ่งอัดริมกำแพงสุดระทึก

เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 11:20 น.
71
รถชนคนสูบบุหรี่ อัดกำแพง
แฟ้มภาพ

กล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีระทึก รถเก๋งแดงเสียหลักพุ่งชนชายที่นั่งเล่นมือถือริมกำแพงจนโดนอัดก๊อปปี้ เหตุคนขับสับสนเหยียบแป้นคันเร่งแทนเบรก ก่อนผู้บาดเจ็บจะรอดตายปาฏิหาริย์

เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เมืองกัมโบริอู ประเทศบราซิล โดยรายงานจากสื่อต่างประเทศวันนี้ (30 ธ.ค.) เผยให้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งบันทึกภาพนาทีที่ “รถยนต์วอกซ์วาเกนสีแดง” กำลังเลี้ยวเข้าซองจอดริมถนนอย่างช้าๆ แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อรถพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

ในจุดเกิดเหตุมีชายคนหนึ่งกำลังนั่งยองๆ สูบบุหรี่และเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ริมกำแพง แรงส่งของรถทำให้เขาถูกอัดก๊อปปี้เข้ากับกำแพงอย่างจัง ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่พบเห็น !

แฟ้มภาพ

ภาพจากคลิปเผยให้เห็นคนขับรถซึ่งเป็นผู้หญิง เปิดประตูรถออกมาด้วยท่าทางลนลาน เธอก้มมองที่บริเวณแป้นเหยียบใต้เท้าด้วยความสับสน คล้ายกับไม่เข้าใจว่าเหตุใดรถจึงไม่หยุดตามที่ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม ชายผู้เคราะห์ร้ายสามารถตะเกียกตะกายพาตัวเองออกจากช่องว่างระหว่างรถกับกำแพงได้ในเวลาต่อมา ก่อนที่คนขับจะรีบลงมาขอโทษ ซึ่งรายงานระบุว่าชายคนดังกล่าวไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส (ดูคลิป).

ขอบคุณคลิปจาก : @AmericanZebra24

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

