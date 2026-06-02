วอลเลย์บอล

ไทยเฮ ลุ้นชนะ เซอร์เบีย ไม่ส่ง “บอสโควิช” ลงแข่งวอเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนามแรก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 19:40 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 16:47 น.
ถ่ายทอดสด VNL 2026 วอเลย์บอลหญิงไทย มีลุ้นชนะ เซอร์เบีย ไม่ส่ง ทิยาน่า บอสโควิช บีหลังแบกทีม ลงแข่ง เนชั่นส์ลีก สนามแรก

อีกไม่ถึง 24 ชั่วโมง วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเปิดศึกเนชั่นส์ลีก 2026 ที่เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน นัดแรกพบกับเซอร์เบีย อดีตแชมป์โลก 2 สมัยติด เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เมื่อทีมข่าวไทยเกอร์ตามดูข่าวจากฝั่งเซอร์เบียก็มีหลายอย่างที่บอกว่าตอนบ่าย คนไทยลุ้นได้

ทิยาน่า บอชโควิช ไม่ลงเล่นแน่นอน

ข่าวใหญ่ที่สุดจากฝั่งเซอร์เบียคือ ติยานา บอชโควิช ตัวตบบีหลัง ที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง และเป็นกัปตันทีมเซอร์เบียที่ครองเหรียญทองโอลิมปิก รวมถึงเพิ่งคว้าแชมป์แชมป์ลีกกับสโมสร วากิฟแบงก์ จะไม่ลงสนามให้ทีมชาติในสัปดาห์แรกของ VNL 2026

ตามรายงานของสื่อ Arena Sport ของเซอร์เบียสมาคมวอลเลย์บอลเซอร์เบีย (OSSRB) ยืนยันว่าบอสโควิชไม่มีชื่อในทีมชุดลุยศึก VNL 2026 ส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมที่สุดสำหรับรายการสำคัญอื่น

เซอร์เบียต้องการให้นักกีฬาพักฟื้นและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ ชิงแชมป์ยุโรป 2026 และแผนระยะยาวสู่โอลิมปิกเกมส์ ลอสแอนเจลิส 2028

ที่น่าสนใจอีกประเด็นคือ โซรัน เทอร์ซิช หัวหน้าโค้ชเซอร์เบียก็ไม่ได้คุมแคมป์เปิดในช่วงแรก เพราะติดภารกิจกับสโมสร ปล่อยให้ผู้ช่วยโค้ช บรังโก โควาเชวิช เป็นผู้ดำเนินการในแคมป์เปิดและรับผิดชอบการฝึก

วอลเลย์บอลหญิง เซอร์เบีย อิตาลี

ฟอร์มอุ่นเครื่อง 3 นัดที่อิตาลี เซอร์เบียยังไม่นิ่ง

ก่อนเดินทางสู่หนานจิง เซอร์เบียไปเตรียมตัวด้วยการอุ่นเครื่องที่รายการ Aia Kup ที่เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 22 ถึง 24 พฤษภาคม ผลออกมาไม่สวยงาม

นัดแรกพบอิตาลีทีมเต็งแชมป์โลก เซอร์เบียนำ 2-1 เซตก่อนหมดแรงในช่วงท้าย แพ้ไป 2-3 (25-23, 22-25, 22-25, 25-20, 15-12) ใช้เวลายาวถึง 126 นาที สื่อ Sportklub พาดหัวว่าเซอร์เบีย “เกือบทำสำเร็จ” ในการหยุดทีมที่ไม่แพ้มา 37 นัดติด

นัดสอง คือนัดที่ทำให้แฟนเซิร์บใจหาย โปแลนด์ถล่มเซอร์เบีย 3-0 (25-17, 25-18, 25-18) ใน 75 นาที หรือเฉลี่ยเซตละ 25 นาที เป็นการแพ้แบบไร้ทางสู้ในทุกเซต

นัดสุดท้ายกลับมาแก้ตัวด้วยการ ชนะตุรกี 3-1 (23-25, 25-19, 25-18, 25-22) โดย Aleksandra Uzelac ทำได้ 26 แต้ม Anja Zubić 15 แต้ม และ Maja Aleksić 12 แต้ม จบที่อันดับ 3 ของรายการ ชนะ 1 แพ้ 2 ได้ 4 คะแนน

วอลเลย์บอลไทย พบ เซอร์เบีย อันดับโลกก่อนแข่ง VNL 2026 ชนะบวกเพิ่มกี่คะแนน

ดาวเด่นคนใหม่ที่ไทยควรจับตา

เมื่อบอชโควิชไม่อยู่ ดาวเด่นที่เข้ามารับบทคีย์ของทีมเซอร์เบียคือ อเล็กซานดรา อูเซลาค ตัวตบหัวเสาวัย 22 ปี ซึ่งเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดในรายการอุ่นเครื่องที่เจนัว นอกจากนี้ยังมี อันยา ซูบิค ตัวตบบีหลัง ที่รับช่วงต่อจากบอชโควิช และ วานยา บูกิลิช ที่เคยลงเล่นแทนบอชโควิชในรอบ 16 ทีมศึกชิงแชมป์โลก 2025 ที่ไทย ส่วนตัวเซตก็มี สลาดยานา มิร์โควิช รับหน้าที่หลัก ซึ่งโดนสื่อเซอร์เบียวิจารณ์ตำแหน่งนี้ว่า “ปัญหาใหญ่ของทีม” ในช่วงที่ผ่านมา

รายชื่อทีมชุดเดินทางสู่หนานจิงตามที่ Kurir รายงานเมื่อ 31 พฤษภาคม ทีมเซอร์เบียบินผ่านกวางโจวสู่หนานจิงในวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. ประกอบด้วย 16 คน เน้นผู้เล่นรุ่นใหม่และตัวสำรองที่เคยลงเล่นมาบ้างในยุคโอลิมปิกที่ผ่านมา

สื่อ Kurir ใช้คำว่า “pakleni izazov” หรือ “ความท้าทายระดับนรก” สำหรับเส้นทางใน VNL 2026 ของหญิงเซิร์บ ขณะที่สื่ออื่นๆ เช่น Telegraf และ Danas โฟกัสที่ประเด็นการสร้างทีมใหม่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ผลงานปีที่แล้วของเซอร์เบียก็ไม่สวย จบ VNL 2025 อันดับ 15 และตกรอบ 16 ทีมที่ศึกชิงแชมป์โลก 2025 ในประเทศไทย

โดยรวมแล้ว เซอร์เบียเข้าศึก VNL 2026 ในสภาพที่ขาดผู้เล่นเก่งสุด, มีโค้ชเพิ่งเริ่มทำงานเต็มตัว, และพึ่งแพ้โปแลนด์ 0-3 แบบยับเยิน

อเล็กซานดรา อูเซลาค

โอกาสของวอเลย์บอลหญิงไทยชนะเซอร์เบีย

เมื่อพิจารณาภาพรวม นี่อาจเป็นนัดที่ไทยลุ้นเซอร์ไพรส์ได้ดีกว่าหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา แม้ในสถิติ เซอร์เบียจะอยู่อันดับ 9 ของโลกตามตัวเลขล่าสุดของ FIVB ขณะที่ไทยอันดับ 18 และในประวัติศาสตร์การพบกัน เซอร์เบียยังเป็นต่อในเชิงสถิติ แต่บริบทของนัดนี้ต่างออกไป เซอร์เบียมาแบบไม่เต็มทีม ฟอร์มยังไม่นิ่ง เป็นเกมเปิดศึกที่ผู้เล่นใหม่ยังต้องปรับตัว

สำหรับทีมไทย ภายใต้การคุมทัพของโค้ชเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ถือว่ามีปัญหาหลักตรงที่ ขาดตัวแบกทีมอย่าง ชัชชุอร โมกศรี จากอาการบาดเจ็บไหล่ แต่ก็เรียกดาวรุ่งดาวเด่นแบกสโมสรในไทยลีกมาทดแทน นัดนี้ถือเป็นโอกาสในการเก็บคะแนนสำคัญทั้งในเชิงการเข้ารอบสุดท้ายที่มาเก๊า และการรักษาอันดับโลกเพื่อหลีกเลี่ยงโซนตกชั้น VNL 2027

นัดวอลเลย์บอลหญิงไทยพบเซอร์เบีย เริ่มเวลา 14.00 น. ของวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2026 ที่หนานจิง ประเทศจีน ถ่ายทอดสดทาง MONO29

50
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

