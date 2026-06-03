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สาวสองซัดนัวนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเลือดอาบ ไม่ยอมจ่ายค่าเสียเวลา หลังซื้อบริการ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 09:20 น.
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สาวสองซัดนัวนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเลือดอาบ ไม่ยอมจ่ายค่าเสียเวลา เนื่องจากพบว่าโรงแรมอยู่ไกล หลังซื้อบริการ เบื้องต้นเปรียบเทียบปรับคนละ 500

ร.ต.อ.ชัยนเรศ เพ็งแคน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณชายหาดพัทยาตรงข้ามปากซอย 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จีงประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

เมื่อไปถึงพบนายนาโอยะ นักท่องเที่ยวญี่ปุ่น วัย 40 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้ามีเลือดไหล ส่วนคู่กรณีเป็นสาวสอง ยืนรออยู่ให้การอยู่ในที่เกิดเหตุ จึงควบคุมตัวทั้งคู่มาสอบสวนที่ สภ.เมืองพัทยา พร้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้บาดเจ็บ

จากกรณีสอบปากคำนายเอ สาวประเภทสอง ได้ให้การว่า เกิดเหตุได้พบกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นบริเวณถนนคนเดินวอล์คกิงสตรีท หลังจากพูดคุยทำความรู้จักกัน ฝ่ายตนได้แจ้งกับชาวญี่ปุ่นว่า หากต้องการให้ออกไปเที่ยวหรือไปเป็นเพื่อน จะคิดค่าเสียเวลา 3,000 บาท พร้อมอ้างว่า ก่อนหน้านี้มีชาวอินเดียเสนอให้ถึง 5,000 บาท แต่สุดท้ายตัดสินใจมากับชายชาวญี่ปุ่นรายดังกล่าว

กระทั่งทั้งคู่เดินมาถึงบริเวณถนนเลียบชายหาด หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ในเมืองพัทยา สาวประเภทสองได้สอบถามว่าโรงแรมของฝ่ายชายอยู่บริเวณใด ก่อนทราบว่าอยู่ย่านพัทยา-นาเกลือ ซึ่งมีระยะทางค่อนข้างไกลกว่า 1.5 กิโลเมตร ทำให้รู้สึกเหนื่อยและหยุดเดิน พร้อมพยายามแนะนำให้เรียกรถแท็กซี่ไปยังโรงแรมแทน

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นกลับเร่งให้เดินต่อ พร้อมพูดในลักษณะว่า หากไม่ไปด้วยก็ให้กลับไป สาวประเภทสองจึงตัดสินใจจะกลับ และขอค่าเสียเวลาเป็นจำนวน 1,000 บาท แต่ฝ่ายชายซึ่งมีอาการคล้ายคนเมาสุรา ไม่ยินยอมจ่ายเงิน ก่อนเกิดมีปากเสียงและชกต่อยกันในที่สุด

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาทั้งสองฝ่ายในข้อหาร่วมกันทะเลาะวิวาท พร้อมเปรียบเทียบปรับคนละ 500 บาท ส่วนคู่กรณีที่ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ได้ให้เดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อนำผลชันสูตรบาดแผลมาประกอบการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

ขณะที่สาวประเภทสอง หลังจากชำระค่าปรับแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวกลับไป และรอผลชันสูตรบาดแผลจากแพทย์ หากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นประสงค์จะดำเนินคดีเพิ่มเติม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเรียกตัวสาวประเภทสองรายดังกล่าวมารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 09:20 น.
63
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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