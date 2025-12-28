ห้างจีนผุดไอเดีย “กระจกห้องน้ำอัจฉริยะ” ใสทันทีเมื่อมีคนสูบบุหรี่ ชาวเน็ตตั้งคำถาม ถือว่าละเมิดสิทธิหรือไม่
ห้างสรรพสินค้าในจีนเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ ติดตั้งกระจกห้องน้ำอัจฉริยะในห้องน้ำชาย หากมีใครสูบบุหรี่ กระจกจะใสทันที แต่มาพร้อมกับการตั้งคำถามที่น่าสนใจ
ห้างสรรพสินค้าอัญมณีสองแห่งในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง อย่าง ศูนย์นานาชาติสุ่ยเป่ย (Shuibei International Centre) และตึกสุ่ยเป่ย จินจั้ว (Shuibei Jinzuo Building) กลายเป็นกระแสไวรัลในโซเชียลมีเดียจีนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากนำเทคโนโลยีประตูห้องน้ำรูปแบบใหม่มาใช้เพื่อแก้ปัญหานักสูบที่ไม่เคารพกฎ
ประตูห้องน้ำชายของห้างดังกล่าวจะติดตั้งกระจกพิเศษที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว เพราะในสภาวะปกติกระจกจะมีความขุ่นทึบเพื่อความเป็นส่วนตัว แต่หากเซนเซอร์ตรวจจับควันบุหรี่ภายในห้องน้ำได้ ระบบจะตัดไฟทันทีภายในไม่กี่วินาที ทำให้กระจกเปลี่ยนสภาพเป็น “กระจกใส” จนคนภายนอกมองเห็นคนข้างในได้อย่างชัดเจน
โดยที่หน้าประตูมีป้ายประกาศชัดเจนว่า “กระจกจะกลายเป็นสีใสหากคุณสูบบุหรี่ กรุณาอดใจไว้ถ้าไม่อยากดังในโลกออนไลน์”
มาตรการนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากผู้ใช้บริการที่เบื่อหน่ายกับกลิ่นบุหรี่ในห้องน้ำสาธารณะ เนื่องจากวิธีเดิมๆ อย่างการติดป้ายรณรงค์หรือการปรับเงินเล็กน้อยมักไม่ได้ผล อย่างไรก็ตาม มีข้อกังวลตามมาในหลายประเด็น หลายคนกังวลว่าหากระบบทำงานผิดพลาดจะทำอย่างไร ซึ่งทางห้างชี้แจงว่าได้ติดตั้งปุ่มรีเซ็ตไว้ใกล้กระจก และมีการปรับจูนเซนเซอร์ให้แม่นยำเพื่อป้องกันการถูกกระตุ้นด้วยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ควันบุหรี่
ด้านทนายความระบุว่ามาตรการนี้ไม่ผิดกฎหมายโดยตรง แต่ห้างต้องรับผิดชอบหากระบบขัดข้องจนไปละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ทำผิดกฎ
ทั้งนี้ พนักงานของห้างเผยว่าเริ่มทดลองใช้มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม และได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากทั้งเจ้าของร้านค้าและลูกค้าทั่วไป ช่วยลดการร้องเรียนเรื่องกลิ่นบุหรี่ลงได้จริง
อ้างอิง : www.scmp.com
