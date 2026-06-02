ข่าวต่างประเทศ

นรกบนดิน ครอบครัวสังหาร ดญ. 15 หลังปฏิเสธแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้อง เพื่อนบ้านรุมโทรม

Aindravudh เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 23:15 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 17:24 น.
ญาติแฉ ครอบครัวอิรักฉลองรื่นเริง สังหารโหดลูกสาววัย 15 ปฏิเสธแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้อง

เปิดโปงเบื้องหลังคดีฆ่าเพื่อเกียรติยศในกรุงแบกแดด พ่อกับลุงปืนโหดลั่นไกปลิดชีพเด็กหญิงหลังหนีการคลุมถุงชน ชี้ปัญหาพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่ลดอายุขั้นต่ำสมรสเหลือเพียง 9 ขวบ

ญาติผู้หญิงคนหนึ่งเปิดเผยเบื้องหลังคดีฆาตกรรม คอว์ตาร์ บาชาร์ อัล-ฮูเซย์จาวี เด็กหญิงวัย 15 ปี เหตุเกิดในเขตอัล-นะห์รอวาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงแบกแดด ประเทศอิรัก ครอบครัวลงมือยิงเด็กหญิง 10 นัด ใช้ขวานจามศีรษะจนเสียชีวิต นำร่างไปทิ้งลงหลุมกลบดินทับบางๆ ผู้ชายในตระกูลพากันออกมาร่ายรำเฉลิมฉลองการตายกลางถนนอย่างรื่นเริง

ย้อนกลับไปตอนอายุ 13 ปี พ่อแม่บังคับให้เด็กหญิงออกจากโรงเรียนเพื่อไปแต่งงานกับผู้ชายติดเหล้าที่มีอายุมากกว่าหลายปี เด็กหญิงต้องทนรับความรุนแรงนานนับปีก่อนจะหนีกลับมาอยู่บ้าน พ่อแม่กักบริเวณคอยกดดันให้กลับไปหาอดีตสามี เด็กหญิงขู่จะจบชีวิตตัวเอง ศาลจึงสั่งให้หย่าขาดอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2568

หลังจากนั้นไม่นาน ลูกพี่ลูกน้องของเด็กหญิงพ้นโทษออกจากคุกมาขอแต่งงานด้วย เด็กหญิงปฏิเสธเพราะรู้ดีว่าฝ่ายชายพัวพันกับยาเสพติด ครอบครัวกลับเพิกเฉย ตอบตกลงตามธรรมเนียมท้องถิ่นที่เชื่อว่าผู้หญิงไม่สามารถขัดคำสั่งผู้ชายได้ แม่รวมถึงญาติผู้หญิงในบ้านไม่สามารถออกเสียงคัดค้านใดๆ

ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เด็กหญิงตัดสินใจหนีออกจากบ้านด้วยชุดเสื้อผ้าติดตัวเพียงชุดเดียวกับผ้าคลุมศีรษะ ระหว่างทางเพื่อนบ้านลักพาตัวไปกักขังนาน 3 วันพร้อมลงมือล่วงละเมิด แม้ภาพจากกล้องวงจรปิดจะยืนยันว่าเพื่อนบ้านใช้กำลังลากตัวไปแบบไม่สมยอม ครอบครัวก็ยังไม่เชื่อคำอธิบาย

พ่อ ลุง กับว่าที่เจ้าบ่าวเค้นสอบถามเหตุการณ์ช่วงที่หายตัวไป พาเด็กหญิงขึ้นรถขับออกไปนอกเมืองแบกแดดเพื่อลงมือสังหาร หลังเกิดเหตุตำรวจนายหนึ่งเรียกรับสินบนแลกกับการเปลี่ยนสำนวนคดีเป็นเรื่องการลักพาตัว ผู้ก่อเหตุพยายามย้ายศพหลายครั้งเพื่อหลบหนีความผิด เตรียมแผนให้พี่ชายรับสารภาพเป็นผู้ลงมือเพียงคนเดียวเพื่อปิดคดีในข้อหาฆ่าเพื่อรักษาเกียรติยศ กฎหมายอิรักระบุโทษจำคุกคดีลักษณะนี้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

ทั้งนี้ รัฐบาลอิรักเพิ่งออกกฎหมายใหม่ที่อนุญาตให้เด็กหญิงอายุ 9 ขวบแต่งงานได้ การดึงเด็กออกจากระบบการศึกษาเพื่อไปแต่งงานก่อนวัยอันควรทำให้เด็กสูญเสียเกราะป้องกันตัว เด็กหญิงเหล่านี้ไม่สามารถต่อรองกับความรุนแรงในครอบครัวได้อีกต่อไป

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

