จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย
จองกุก BTS ไลฟ์สดกลางดึก เปิดใจหมดเปลือก อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย เคยสูบบุหร่ แต่ตอนนี้เลิกได้แล้ว
ถูกพูดถึงอย่างมากในหมู่แฟนคลับ หนุ่ม “จองกุก” สมาชิกวง BTS ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆ แบบมาราธอนเกือบชั่วโมงครึ่ง บรรยากาศสบายๆ มีการนั่งดื่มสังสรรค์ ร้องเพลงร่วมกับพี่ชายและเพื่อนสนิทที่พักอยู่ด้วยกัน ก่อนจะค่อยๆ ระบายความรู้สึกอึดอัดใจและแรงกดดันที่แบกรับไว้ออกมาอย่างตรงไปตรงมา
จองกุกบอกว่าตัวเขาเป็นคนที่รักการร้องเพลง รักการแสดงบนเวที อยากเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองให้มากที่สุด จอกกุกสารภาพเรื่องการสูบบุหรี่ในอดีต พร้อมบอกด้วยความภูมิใจว่าตอนนี้เขาอายุ 30 ปีแล้ว ได้พยายามอย่างหนักจนเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ
จองกุกรู้ดีว่าการออกมาพูดเรื่องนี้อาจทำให้ค่ายต้นสังกัดอย่าง HYBE ต้องวุ่นวายแน่นอน แต่เขาก็ยอมรับตามตรงว่ารู้สึกอึดอัดที่ไม่รู้ว่าเวลาไลฟ์สดจะต้องคอยระวังเรื่องอะไรนักหนา แค่อยากจะพูดคุยกับแฟนๆ อย่างสบายใจเท่านั้น
ความกดดันของการเป็นศิลปินระดับโลกถูกถ่ายทอดออกมาผ่านคำพูดที่ว่า ตนอยากใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็น อยากพูดทุกอย่างได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องค่ายอีกต่อไป จองกุกย้ำว่าแม้พฤติกรรมตอนเมาอาจจะดูหลุดกรอบไปบ้าง แต่นั่นก็คือตัวตนและความคิดที่แท้จริงของเขา
เขารู้ดีว่ามันอาจกลายเป็นประเด็นดราม่า แต่เขาก็อยากจะซื่อสัตย์กับอาร์มี่ให้มากที่สุด ถึงขั้นเอ่ยปากว่า “ถ้าไม่ติดเรื่องค่าย ผมคงเล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟังไปหมดแล้ว”
จองกุกยอมรับว่ามีความกดดันสูงมากในการทำโชว์ให้ออกมาสมบูรณ์แบบ และที่ต้องคอยฟังเพลงอยู่เสมอเพราะไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองเดินตามหลังคนอื่น
ความเป็นกันเองและอารมณ์ศิลปินในไลฟ์นี้มาเต็มขั้น มีบางจังหวะที่จองกุกพูดคำหยาบหรือชูนิ้วกลางหยอกล้อกับเพื่อนอย่างเป็นกันเอง เมื่อมีแฟนคลับบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์เตือนด้วยความเป็นห่วงว่าอยากให้ปิดไลฟ์เพราะกลัวเขาจะโดนค่ายตำหนิ จองกุกก็ตอบกลับอย่างเด็ดขาดว่าไม่อยากให้ใครมาคอยสั่งหรือบอกว่าเขาต้องทำอะไร
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความกดดันและความในใจที่ถูกระบายออกมา วง BTS ก็กำลังจะมีข่าวดีครั้งใหญ่รออยู่ นั่นคือการคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่กับอัลบั้มเต็มชุดที่ 5 ในชื่อ “아리랑 (ARIRANG)” วันที่ 20 มีนาคมนี้ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง พวกเขาจะจัดคอนเสิร์ตคัมแบ็กแบบฟรีๆ ให้แฟนคลับได้ชมกันที่จัตุรัสควางฮวามุน กรุงโซล ในวันที่ 21 มีนาคม เวลา 20.00 น. ตามเวลาเกาหลี ซึ่งความพิเศษคือโชว์นี้จะถูกถ่ายทอดสดให้แฟนๆ ทั่วโลกได้ชมพร้อมกันผ่านแพลตฟอร์ม Netflix ด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จองกุก BTS ถูกสาวจีนบุกบ้าน หลังออกจากกรมไม่ถึงวัน อ้างอยากเจอหน้า
- แฟนคลับเดือด “จองกุก BTS” ถูกเผยแพร่บันทึกลับทางทหาร โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ลือหนัก BTS ‘อาร์เอ็ม-จีมิน-วี-จองกุก’ ลุ้นเข้ากรมรับใช้ชาติ กลางเดือนธันวาคม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: