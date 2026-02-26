บันเทิงเกาหลี

จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 11:12 น.
52
จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

จองกุก BTS ไลฟ์สดกลางดึก เปิดใจหมดเปลือก อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย เคยสูบบุหร่ แต่ตอนนี้เลิกได้แล้ว

ถูกพูดถึงอย่างมากในหมู่แฟนคลับ หนุ่ม “จองกุก” สมาชิกวง BTS ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆ แบบมาราธอนเกือบชั่วโมงครึ่ง บรรยากาศสบายๆ มีการนั่งดื่มสังสรรค์ ร้องเพลงร่วมกับพี่ชายและเพื่อนสนิทที่พักอยู่ด้วยกัน ก่อนจะค่อยๆ ระบายความรู้สึกอึดอัดใจและแรงกดดันที่แบกรับไว้ออกมาอย่างตรงไปตรงมา

จองกุกบอกว่าตัวเขาเป็นคนที่รักการร้องเพลง รักการแสดงบนเวที อยากเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองให้มากที่สุด จอกกุกสารภาพเรื่องการสูบบุหรี่ในอดีต พร้อมบอกด้วยความภูมิใจว่าตอนนี้เขาอายุ 30 ปีแล้ว ได้พยายามอย่างหนักจนเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

จองกุกรู้ดีว่าการออกมาพูดเรื่องนี้อาจทำให้ค่ายต้นสังกัดอย่าง HYBE ต้องวุ่นวายแน่นอน แต่เขาก็ยอมรับตามตรงว่ารู้สึกอึดอัดที่ไม่รู้ว่าเวลาไลฟ์สดจะต้องคอยระวังเรื่องอะไรนักหนา แค่อยากจะพูดคุยกับแฟนๆ อย่างสบายใจเท่านั้น

ความกดดันของการเป็นศิลปินระดับโลกถูกถ่ายทอดออกมาผ่านคำพูดที่ว่า ตนอยากใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็น อยากพูดทุกอย่างได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องค่ายอีกต่อไป จองกุกย้ำว่าแม้พฤติกรรมตอนเมาอาจจะดูหลุดกรอบไปบ้าง แต่นั่นก็คือตัวตนและความคิดที่แท้จริงของเขา

เขารู้ดีว่ามันอาจกลายเป็นประเด็นดราม่า แต่เขาก็อยากจะซื่อสัตย์กับอาร์มี่ให้มากที่สุด ถึงขั้นเอ่ยปากว่า “ถ้าไม่ติดเรื่องค่าย ผมคงเล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟังไปหมดแล้ว”

จองกุกยอมรับว่ามีความกดดันสูงมากในการทำโชว์ให้ออกมาสมบูรณ์แบบ และที่ต้องคอยฟังเพลงอยู่เสมอเพราะไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองเดินตามหลังคนอื่น

ความเป็นกันเองและอารมณ์ศิลปินในไลฟ์นี้มาเต็มขั้น มีบางจังหวะที่จองกุกพูดคำหยาบหรือชูนิ้วกลางหยอกล้อกับเพื่อนอย่างเป็นกันเอง เมื่อมีแฟนคลับบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์เตือนด้วยความเป็นห่วงว่าอยากให้ปิดไลฟ์เพราะกลัวเขาจะโดนค่ายตำหนิ จองกุกก็ตอบกลับอย่างเด็ดขาดว่าไม่อยากให้ใครมาคอยสั่งหรือบอกว่าเขาต้องทำอะไร

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความกดดันและความในใจที่ถูกระบายออกมา วง BTS ก็กำลังจะมีข่าวดีครั้งใหญ่รออยู่ นั่นคือการคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่กับอัลบั้มเต็มชุดที่ 5 ในชื่อ “아리랑 (ARIRANG)” วันที่ 20 มีนาคมนี้ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง พวกเขาจะจัดคอนเสิร์ตคัมแบ็กแบบฟรีๆ ให้แฟนคลับได้ชมกันที่จัตุรัสควางฮวามุน กรุงโซล ในวันที่ 21 มีนาคม เวลา 20.00 น. ตามเวลาเกาหลี ซึ่งความพิเศษคือโชว์นี้จะถูกถ่ายทอดสดให้แฟนๆ ทั่วโลกได้ชมพร้อมกันผ่านแพลตฟอร์ม Netflix ด้วย

จองกุก bts ค่ายทหาร

จองกุก bts ถูกรุ่นพี่ละเมิดความเป็นส่วนตัว

จองกุก BTS
ภาพจาก : jungkook_bighitentertainment

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล ข่าวต่างประเทศ

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

42 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จองอึน” ไม่ปิดโอกาสสานสัมพันธ์ “สหรัฐฯ” ลั่น “เกาหลีใต้” ศัตรูอันดับหนึ่ง

4 นาที ที่แล้ว
จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย บันเทิงเกาหลี

จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

22 นาที ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย นั่งกรรมการ 2 บริษัท

55 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร

56 นาที ที่แล้ว
วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า เศรษฐกิจ

วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป ข่าว

สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมลุยเอาผิด “อนุทิน” แต่งตั้ง “ธรรมนัส” ผิดจริยธรรมร้ายแรง?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เผย “ทักษิณ” พร้อมวางมือทางการเมือง หลังออกจากเรือนจำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 2569 ไปรษณีย์ไทย ขนส่งเอกชนเปิดไหม ข่าว

ไขข้อสงสัย วันมาฆบูชา 2569 ไปรษณีย์ไทย-ขนส่งเอกชนหยุดไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สิริพงษ์” ตอบเรื่อง “กล้าธรรม” ยังไม่จบ ย้ำคนปิดดีลคือ “นายก” เท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก จ่อบุกกระทรวงแรงงาน ข่าวการเมือง

เที่ยงนี้ “ไอซ์ รักชนก” จ่อบุกกระทรวงแรงงาน ชวนผู้ประกันตนกินข้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าหน้าที่ช่วย “เต่ากระ” ติดอยู่ในเศษอวนลอยน้ำ อันตรายกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชนวนเหตุของการแตกหัก พี่เต้ กับพรรค ข่าวการเมือง

สรุปดราม่า “เต้ มงคลกิตติ์” ประกาศลาออก พรรคทางเลือกใหม่ ปมร้อง เลือกตั้งโมฆะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เผยหลังมอบตัว ยันไม่คิดหลบหนี รับเป็นคนเxี้ย จากนี้ขอไม่เที่ยวอีก ข่าว

“เสือ ดุสิต” เผยหลังมอบตัว ยันไม่คิดหลบหนี ยอมรับเป็นคนเxี้ย จากนี้ขอไม่เที่ยวอีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป Miss Planet กัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป Miss Planet กัมพูชา อวดชุดประจำชาติ ย้ำต้นกำเนิด ไม่มีใครเลียนแบบได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มบราซิลรอดตาย ถูกหมาใหญ่รุมทำร้าย โชคดีแบตมือถือระเบิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติเศร้า หนุ่มคลั่งยิงตำรวจ โดนวิสามัญ เคยรับรางวัลคนดี ชีวิตพังเพราะยาเสพติด ข่าว

ประวัติเศร้า หนุ่มคลั่งยิงตำรวจ โดนวิสามัญ เคยรับรางวัลคนดี ชีวิตพังเพราะยาเสพติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด หลุยส์ สก๊อต ออกงานครั้งแรก สีหน้าสดใสขึ้น หลังเผชิญมรสุมใหญ่ในชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; ขอโทษผู้เสียหาย ยันไม่เคยพูดท้า &quot;นนทบุรีใครก็ได้ ตำรวจกูไม่กลัวหรอก&quot; ข่าว

“เสือ ดุสิต” ขอโทษผู้เสียหาย ยันไม่เคยพูดท้า “นนทบุรีใครก็ได้ ตำรวจกูไม่กลัวหรอก”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

เทียบสเปก Galaxy S26 Ultra VS S25 Ultra คุ้มไหมที่จะเปลี่ยนใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.มัลลิกา” อัดคลิปมีคนร้องเรียนปัญหา “ผู้ว่าฯ” ไม่แก้ เอาแต่วิ่งสวนลุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ไม่มีงานแสดง 3 ปี บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? จั๊กจั่น ไร้งานละคร 3 ปี จนต้องเปลี่ยนอาชีพ ไม่เคยคิดชีวิตมาถึงจุดนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แตกหัก! “พี่เต้” เตรียมยื่นลาออก “พรรคทางเลือกใหม่” หลังโดนสั่งระงับปฏิบัติหน้าที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดภาพ สตีเฟน ฮอว์คิง ยิ้มร่า สาวบิกินี่ ขนาบข้าง ครอบครัวแจงความจริง หนังคนละม้วน ข่าวต่างประเทศ

หลุดภาพ สตีเฟน ฮอว์คิง ยิ้มร่า สาวบิกินี่ ขนาบข้าง ครอบครัวแจงความจริง หนังคนละม้วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 11:12 น.
52
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569

“คิม จองอึน” ไม่ปิดโอกาสสานสัมพันธ์ “สหรัฐฯ” ลั่น “เกาหลีใต้” ศัตรูอันดับหนึ่ง

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย

เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย นั่งกรรมการ 2 บริษัท

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button