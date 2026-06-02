อาลัย ครูฝน อนาคตไกล จากไปอายุยังน้อย เพราะโรคมะเร็ง
อาลัย ครูฝน โรงเรียนวัดปากช่อง เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง พรากชีวิตแม่พิมพ์ของชาติวัยสดใส โลกออนไลน์ร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้จากไป
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนวัดปากช่อง มวช โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการสูญเสีย นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์ คงเป็นนิจ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)
ทางโรงเรียนระบุข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ชื่นชมการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท อุทิศตนเพื่อการศึกษา เป็นที่รักยิ่งของคณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนทุกคน การจากไปนับเป็นการสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณค่า ขออานิสงส์ผลบุญดลบันดาลให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ
ต่อมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความไว้อาลัย ระบุว่าโรคร้ายไม่เลือกเพศหรืออายุ พรากชีวิตคนกำลังมีอนาคตไกล ขอให้ครูฝนไปเป็นนางฟ้านักวิ่งบนสวรรค์
มีผู้คนเข้าไปสอบถามสาเหตุการเสียชีวิต เจ้าของโพสต์ตอบกลับว่าป่วยเป็นโรคมะเร็ง สร้างความโศกเศร้าแก่ผู้รู้จัก ชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์แสดงความไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
