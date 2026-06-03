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สิ้น หมอไพศาล ราชสิทธิ์ แพทย์คลินิกเชียงใหม่ สูญเสียบุคลากรคนสำคัญ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 09:28 น.
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นพ.ไพศาล ราชสิทธิ์ แพทย์คลินิกไพศาลเวชกรรม เสียชีวิตแล้ว

ชาวเชียงใหม่เศร้า หมอไพศาล ราชสิทธิ์ แพทย์คลินิกไพศาลเวชกรรม ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยมายาวนานเสียชีวิตแล้ว ศิษย์เก่าแพทย์มช. เผยข้อความอาลัย

โซเชียลอาลัย เพจ เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น แจ้งข่าวการจากไปของ นายแพทย์ไพศาล ราชสิทธิ์ หมอคลินิกไพศาลเวชกรรม รักษาผู้ป่วยชาวอำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ มาเป็นเวลานาน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569

ทางครอบครัวเผยกำหนดการพิธีไว้อาลัยของ นพ. ไพศาล ณ คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ดังนี้

วันพุธ ที่ 3 – 5 มิถุนายน 2026

เวลา 19:00 น. พิธีไว้อาลัย

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2026

เวลา 10:30 น. พิธีไว้อาลัย

เวลา12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13:00 น. เคลื่อนเรือนร่างผู้วายชนม์ ไปสุสานคริสเตียนบ้านกาด

ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก 68 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ เขียนข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไป ระบุว่า “สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ นพ. ไพศาล ราชสิทธิ์ แพทย์เชียงใหม่รุ่น 25 ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ และ ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวและคนที่รักทุกคน”

หลังจากชาวเน็ตและคนที่เคยมาใช้บริการคลินิกทราบข่าวต่างออกมาแสดงความเสียใจต่อการจากไปครั้งนี้ อาทิ

“ขอเเสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอด้วยนะคะ”

“ขอขอบคุณแทนชาวบ้านด้วยครับ”

“บ้านนี้เป็นคนไข้รักษาตั้งแต่รุ่นแม่ยันรุ่นลูกเลยเจ้า ตอนเช้าได้ยินข่าวละก่อกั๊ดอก ใจ๋หายขนาด”

“คุ้นเคยกับคุณหมอสมัยที่เป็นบ้านไม้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ”

กำหนดการสวดอภิธรรมของ นพ ไพศาล ราชสิทธิ์

ชาวเน็ตแสดงความเสียใจ นพ.ไพศาล ราชสิทธิ์ เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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