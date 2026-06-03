สิ้น หมอไพศาล ราชสิทธิ์ แพทย์คลินิกเชียงใหม่ สูญเสียบุคลากรคนสำคัญ
ชาวเชียงใหม่เศร้า หมอไพศาล ราชสิทธิ์ แพทย์คลินิกไพศาลเวชกรรม ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยมายาวนานเสียชีวิตแล้ว ศิษย์เก่าแพทย์มช. เผยข้อความอาลัย
โซเชียลอาลัย เพจ เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น แจ้งข่าวการจากไปของ นายแพทย์ไพศาล ราชสิทธิ์ หมอคลินิกไพศาลเวชกรรม รักษาผู้ป่วยชาวอำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ มาเป็นเวลานาน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569
ทางครอบครัวเผยกำหนดการพิธีไว้อาลัยของ นพ. ไพศาล ณ คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ดังนี้
วันพุธ ที่ 3 – 5 มิถุนายน 2026
เวลา 19:00 น. พิธีไว้อาลัย
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2026
เวลา 10:30 น. พิธีไว้อาลัย
เวลา12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13:00 น. เคลื่อนเรือนร่างผู้วายชนม์ ไปสุสานคริสเตียนบ้านกาด
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก 68 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ เขียนข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไป ระบุว่า “สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ นพ. ไพศาล ราชสิทธิ์ แพทย์เชียงใหม่รุ่น 25 ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ และ ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวและคนที่รักทุกคน”
หลังจากชาวเน็ตและคนที่เคยมาใช้บริการคลินิกทราบข่าวต่างออกมาแสดงความเสียใจต่อการจากไปครั้งนี้ อาทิ
“ขอเเสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอด้วยนะคะ”
“ขอขอบคุณแทนชาวบ้านด้วยครับ”
“บ้านนี้เป็นคนไข้รักษาตั้งแต่รุ่นแม่ยันรุ่นลูกเลยเจ้า ตอนเช้าได้ยินข่าวละก่อกั๊ดอก ใจ๋หายขนาด”
“คุ้นเคยกับคุณหมอสมัยที่เป็นบ้านไม้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาการล่าสุด หมอลำอาวุโส ป่วยกำเริบ กลางโชว์ปิดฤดูกาล บอย ศิริชัย ส่งตัวรักษา รพ.ด่วน
- รุ่นน้องเผย หมอณพล เสียชีวิตที่โต๊ะทำงาน เตือนใจ อย่าโหมงานหนัก
- สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: