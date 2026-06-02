ตั๊กแตน ชลดา ยอมรับ เสียงไม่ใส่เหมือนเก่า ลั่นอายุ 43 วอนอย่าเปรียบเทียบใคร

ตั๊กแตน ชลดา ลั่นอายุ 43 เสียงเปลี่ยนตามเวลา วอนแฟนเพลงอย่าเปรียบเทียบใคร
ตั๊กแตน ชลดา นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง โพสต์ข้อความเปิดใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ยอมรับสภาพเส้นเสียงเปลี่ยนไปตามวัย หลังโลดแล่นในวงการน้ำเสียงมานานกว่า 20 ปี
นักร้องสาวเผยว่า วัยสี่สิบสามปีในปัจจุบัน ถือว่าเสียงยังทำงานได้ดี ยังร้องเพลงหาเงินเลี้ยงชีพได้อยู่ การดูแลรักษาเส้นเสียงให้ดีที่สุดคือสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ ยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิม หากแฟนเพลงคาดหวังน้ำเสียงใสกิ๊กเหมือนสมัยร้องเพลง ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ บอกเลยว่าไม่เหมือนเดิมแน่นอน ยืนยันจะรักษาคุณภาพงานเพลงให้ดีที่สุดตลอดไป
ตั๊กแตน ชลดา ขอร้องแฟนเพลงอย่าจับตนเองไปเปรียบเทียบกับนักร้องคนอื่น ชี้ชัดทุกคนมีเอกลักษณ์ จุดดี จุดด้อย แตกต่างกัน การเลือกเสพผลงานขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล หากชอบสไตล์ไหนให้เลือกติดตามสิ่งนั้น จะได้ไม่เกิดความทุกข์ใจ
ประวัติ ตั๊กแตน ชลดา ตำนานสร้างเพลงลูกทุ่งดังฮิตทั้งประเทศ
ตั๊กแตน มีชื่อจริงว่า พบพร ภาคินทร์ (ชื่อเดิมชลดา ทองจุลกลาง) เกิดที่จังหวัดนครราชสีมา เส้นทางสายดนตรีเริ่มต้นจากความยากจน ต้องสู้ชีวิตเข้ามาทำงานเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าในกรุงเทพฯ พร้อมกับเดินสายประกวดร้องเพลงตามเวทีต่างๆ เพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัว จนกระทั่งความสามารถไปเตะตากรรมการในประกวดจัดอันดับของคลื่นวิทยุลูกทุ่งเอฟเอ็ม ได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นศิลปินในสังกัดแกรมมี่โกลด์
ช่วงแรกตั๊กแตนเกือบไม่ได้แจ้งเกิด เพราะเข้ามาในฐานะนักร้องลูกหม้อที่ต้องรอโอกาส เคยถูกวางตัวให้ร้องไกด์ ร้องคอรัส และใช้เวลาบ่มเพาะฝีมือนานหลายปีกว่าจะได้ปล่อยอัลบั้มแรก
ปี 2549 อัลบั้มชุดแรก หนาวแสงนีออน วางแผง เพลงชื่อเดียวกับอัลบั้มโดนใจคนต่างจังหวัดที่เข้ามาสู้ชีวิตในเมืองกรุงอย่างจัง ส่งให้ชื่อของตั๊กแตนกลายเป็นที่รู้จักทันที
ถัดมาเพียงปีเดียว ปี 2550 ตั๊กแตนปล่อยอัลบั้มชุดที่ 2 ถนนสายมิตรภาพ ซึ่งมีเพลงเด็ดอย่าง ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ สร้างปรากฏการณ์ถล่มทลาย กลายเป็นเพลงชาติของคนแอบรักและคนฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมือง ยอดขายแผ่นและยอดดาวน์โหลดพุ่งทะลุเป้า ส่งให้ขึ้นแท่นเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงแถวหน้าของประเทศทันที หลังจากนั้นไม่ว่าจะปล่อยเพลงอะไรออกมาก็ฮิตติดลมบนอย่างต่อเนื่อง
ลิสต์เพลงฮิตสร้างชื่อ (ที่ไม่เปิดถือว่าไปไม่ถึงคอนเสิร์ต)
- หนาวแสงนีออน (2549) – เพลงแจ้งเกิดตัวแทนคนสู้ชีวิต
- ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ (2550) – เพลงสร้างชื่อเสียงที่สุด มียอดร้องกันถล่มทลาย
- จิรักหรือจิหลอก (2551) – เพลงจังหวะสนุกสนาน โชว์สำเนียงโคราชบ้านเกิด
- แฟนเก็บ (2551) – เพลงช้ากระแทกใจคนอยู่ในความลับ
- อยากเป็นคนรัก ไม่อยากเป็นชู้ (2553) – เพลงดราม่าเนื้อหาแรงสะเทือนวงการ
- รักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง (2554) – เพลงซึ้งยอดวิวถล่มทลาย
ตัวแม่ผู้ไม่ยอมแพ้ ลบภาพจำสู่ความแซ่บ
เมื่อเวลาผ่านไป ตั๊กแตน ชลดา เลือกที่จะไม่หยุดอยู่กับภาพจำสาวหวานในชุดกระโปรงยีนส์ เธอตัดสินใจปรับลุคครั้งใหญ่ กลายเป็นสาวแซ่บสุดสตรอง ทั้งสไตล์การแต่งตัวและแนวเพลงที่หันมาทำจังหวะสนุกสนาน แดนซ์ยับ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนเพลงยุคเก่า แต่เธอก็พิสูจน์ให้เห็นว่า “ตัวจริง” ย่อมอยู่รอดในทุกยุค
แม้ในปัจจุบันวัยจะก้าวเข้าสู่เลขสี่ และออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าสภาพเส้นเสียงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่ใสกิ๊กเหมือนวันเก่า แต่สิ่งที่ไม่เคยลดลงเลยคือคุณภาพการแสดงสด ความโปรเฟสชันนอลบนเวที และหัวใจที่รักการร้องเพลง ซึ่งทำให้ตั๊กแตน ชลดา ยังคงเป็นรักแรกพบของแฟนเพลงลูกทุ่งไทยไม่เสื่อมคลาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตั๊กแตน ชลดา อวดหน้าใหม่หลังตัดไหม สวยเป๊ะ แฟน ๆ อวยยศหน้าเด็กมา
- ส่องหน้าใหม่ ตั๊กแตน ชลดา หลังศัลยกรรม ลั่น “ตึงนิดหน่อย แต่เด็กลงเยอะมาก”
- ไม่ทน! “จ๊ะ นงผณี” ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: