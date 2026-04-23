เปิดศึกต่อเนื่อง! ปู มัณฑนา ยื่นหนังสือร้อง กสทช. ตรวจสอบการทำงานช่อง 3

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 16:54 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 16:54 น.
ความคืบหน้าข้อพิพาทระหว่างช่อง 3 และ หนุ่ม กรรชัย กับ ปู มัณฑนา ล่าสุด (23 เม.ย. 69) ปู มัณฑนา เคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพตัวเองที่สร้างจาก AI คล้ายยืนอยู่หน้า กสทช. พร้อมระบุข้อความว่า เตรียมยื่นคำร้องต่อ กสทช. เพื่อตรวจสอบการทำงานของช่อง 3

“ปู มัณฑนา” ชี้แจงกรณีถูกพาดพิงจาก หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และเนื้อหาที่ออกอากาศผ่าน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยระบุว่า ข้อมูลบางส่วนที่ถูกนำเสนอมีลักษณะบิดเบือน คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน

เตรียมยื่นคำร้องต่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของสถานีดังกล่าว ว่าเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกฎหมายหรือไม่

โดยอ้างอิง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น

“หากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาต ดิฉันขอให้หน่วยงานกำกับดูแลพิจารณาดำเนินมาตรการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการพิจารณา เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและมาตรฐานของสื่อมวลชน”

“ปู มัณฑนา” กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนเคารพกระบวนการยุติธรรม และเชื่อมั่นว่าความจริงจะได้รับการพิสูจน์ พร้อมดำเนินการทุกอย่างภายใต้กรอบกฎหมายอย่างถึงที่สุด กสทช.”

อ้างอิงจาก : FB Pou Mantana

ข่าวล่าสุด
ผู้ว่าฯ เลย แจงยิบ ปลาแค้มีตุ่มประหลาด คือ &quot;พยาธิใบไม้&quot; ยันปรุงสุกกินได้ปลอดภัย ข่าว

ผู้ว่าฯ เลย แจงยิบ ปลาแค้มีตุ่มประหลาด คือ “พยาธิใบไม้” ยันปรุงสุกกินได้ปลอดภัย

32 วินาที ที่แล้ว
ขนลุก! น้องเอวา ลูกสาว แดนนี่ ศรีภิญโญ เล่านาทีเจอคุณพ่อมาหาในฝัน บันเทิง

ขนลุก! น้องเอวา ลูกสาว แดนนี่ ศรีภิญโญ เล่านาทีเจอคุณพ่อมาหาในฝัน

10 นาที ที่แล้ว
จับตาศาลฎีกา ชี้ชะตา 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112 พรุ่งนี้ ข่าวการเมือง

ลุ้นระทึก! จับตาศาลฎีกา ชี้ชะตา 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112 พรุ่งนี้

17 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดศึกต่อเนื่อง! ปู มัณฑนา ยื่นหนังสือร้อง กสทช. ตรวจสอบการทำงานช่อง 3

44 นาที ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่น เผยภาพ คิมนัมจุน bts ยืนสูบบุหรี่บนถนนและทางเดินที่ญี่ปุ่น บันเทิงเกาหลี

สื่อญี่ปุ่นเปิดภาพ นัมจุน BTS สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้าม ทิ้งก้นเกลื่อน เมินคนเตือน

48 นาที ที่แล้ว
เปิดผลชันสูตร สาว วัย 31 ปี ดับคาม่านรูด พบรอยฟกช้ำ คาดฝีมือคู่ขาเซียนสนุกเกอร์ ข่าว

เปิดผลชันสูตร สาว วัย 31 ปี ดับคาม่านรูด พบรอยฟกช้ำ คาดฝีมือคู่ขาเซียนสนุกเกอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบแล้ว! ไรเดอร์หลอนน้ำท่อม สวมไอดีพ่อ ขับเลยบ้าน อ้างนักเรียนสาวปักหมุดผิด ข่าว

รวบแล้ว! ไรเดอร์หลอนน้ำท่อม สวมไอดีพ่อ ขับเลยบ้าน อ้างนักเรียนสาวปักหมุดผิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิลลี่ เหงียน อัดคลิปเปิดใจถึง ปู มัณฑนา แนะตั้งสติยอมรับความจริง บันเทิง

ลิลลี่ เหงียน ปรบมือให้ ปู มัณฑนา มีกระแสทุกวันเกือบ 2 ปี แนะตั้งสติ ยอมรับความจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงการคลังจ่อเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส พ.ค. นี้ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส คาดเริ่ม พ.ค.นี้ สรุปสิ่งที่ต้องรู้ ก่อนพลาดสิทธิ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่ออิตาลี เปิดรายชื่อนักเตะดัง โยงคดีเครือข่ายค้าประเวณี ยันทุกคนไร้ความผิด ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิตาลี เปิดรายชื่อนักเตะดัง โยงคดีเครือข่ายค้าประเวณี ยันทุกคนไร้ความผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

NARIT เผย 27 เม.ย. ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มานี” ออกโรงชี้แจง หลังมีภาพหลุดใส่เสื้อ FBT ยืนกรานยังไงก็จะใส่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ระดมทุนช่วย มือเบสวงร็อคยุค 90 ป่วยตับแข็งระยะสุดท้าย-เสี่ยงมะเร็ง อาการน่าเป็นห่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเหตุผล สมช. เคาะมติยกเลิก MOU 44 ไทย-กัมพูชา ยุติข้อพิพาททางทะเล ข่าว

เปิดเหตุผล สมช. เคาะมติยกเลิก MOU 44 ไทย-กัมพูชา ยุติข้อพิพาททางทะเล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ของขึ้น! ฝากถึง ปู มัณฑนา &quot;ฟ้องแน่ไม่ต้องท้า&quot; จัดให้อีก 1 คดี นําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ของขึ้น! ฝากถึง ปู มัณฑนา จัดให้อีก 1 คดี นําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สไนล์ ลักเปิด&quot; เผยสาเหตุ สาวหมัดใส่ &quot;บุญมี แคนนาบิส&quot; วันสงกรานต์ ข่าว

ได้ด้วยเหรอ! “สไนล์ ลักเปิด” เผยสาเหตุ สาวหมัดใส่ “บุญมี แคนนาบิส” วันสงกรานต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว. ยกเลิกอาหารกลางวันสภาฟรี รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง เริ่ม 27 เม.ย.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกรท วรินทร สารภาพเคยแอบชอบ แพท ณปภา บันเทิง

เกรท สารภาพเคยชอบ แพท ณปภา ยอมรับโดนตกจาก MV ชมน่ารัก-ยิ้มมีเสน่ห์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว ตัดสินใจโพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย ตรง ๆ หลังถูกพาดพิง ข่าว

ทนายแก้ว ตัดสินใจโพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย ตรง ๆ หลังถูกพาดพิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เผย “อิหร่าน” รับคำร้อง ไม่ประหารชีวิตผู้ประท้วงหญิง 8 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทูตไทย ฟาดกลับกัมพูชา กลางที่ประชุม ECOSOC แฉแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ค้ามนุษย์ ข่าว

ทูตไทย ฟาดกลับกัมพูชา กลางที่ประชุม ECOSOC แฉแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ค้ามนุษย์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ปู มัณฑนา ยื่นฟ้อง ช่อง 3 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หนุ่ม กรรชัย เหตุไม่มีใครรับผิดชอบเนื้อหารายการละเมิดสิทธิ บันเทิง

ด่วน! ปู มัณฑนา ยื่นฟ้อง ช่อง 3 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หนุ่ม กรรชัย เหตุรายการละเมิดสิทธิ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี เปิดใจถึงคู่กรณี ปล่อยโฮขอขมาพ่อวันรดน้ำศพ ที่ผ่านมาติดต่อกันตลอด บันเทิง

จ๊ะ นงผณี เปิดใจถึงคู่กรณี ปล่อยโฮขอขมาพ่อวันรดน้ำศพ ที่ผ่านมาติดต่อกันตลอด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับดราม่าเปิดแชทแฟนเก่า ยันไม่ได้อวด บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ โต้ดราม่า อวดแฟนเก่าขอกอด ลั่น คู่ชีวิตต้องไม่คิดแค่เรื่องใต้สะดือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่มเมืองจันท์&quot; จวก ป.ป.ช. เชื่อ &quot;ศักดิ์สยาม&quot; ปัดตกคดีซุกหุ้น เทียบเคสนาฬิกาหรู ข่าวการเมือง

“หนุ่มเมืองจันท์” จวก ป.ป.ช. เชื่อ “ศักดิ์สยาม” ปัดตกคดีซุกหุ้น เทียบเคสนาฬิกาหรู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าฯ เลย แจงยิบ ปลาแค้มีตุ่มประหลาด คือ &quot;พยาธิใบไม้&quot; ยันปรุงสุกกินได้ปลอดภัย

ผู้ว่าฯ เลย แจงยิบ ปลาแค้มีตุ่มประหลาด คือ “พยาธิใบไม้” ยันปรุงสุกกินได้ปลอดภัย

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
จับตาศาลฎีกา ชี้ชะตา 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112 พรุ่งนี้

ลุ้นระทึก! จับตาศาลฎีกา ชี้ชะตา 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112 พรุ่งนี้

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
สื่อญี่ปุ่น เผยภาพ คิมนัมจุน bts ยืนสูบบุหรี่บนถนนและทางเดินที่ญี่ปุ่น

สื่อญี่ปุ่นเปิดภาพ นัมจุน BTS สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้าม ทิ้งก้นเกลื่อน เมินคนเตือน

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
เปิดผลชันสูตร สาว วัย 31 ปี ดับคาม่านรูด พบรอยฟกช้ำ คาดฝีมือคู่ขาเซียนสนุกเกอร์

เปิดผลชันสูตร สาว วัย 31 ปี ดับคาม่านรูด พบรอยฟกช้ำ คาดฝีมือคู่ขาเซียนสนุกเกอร์

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
