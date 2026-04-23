เปิดศึกต่อเนื่อง! ปู มัณฑนา ยื่นหนังสือร้อง กสทช. ตรวจสอบการทำงานช่อง 3

เปิดศึกต่อเนื่อง! ปู มัณฑนา เตรียมยื่นหนังสือคำร้องถึง กสทช. ตรวจสอบการทำงาน-มาตรฐานวิชาชีพ ช่อง 3 เหตุออกอากาศเนื้อหาบิดเบือน
ความคืบหน้าข้อพิพาทระหว่างช่อง 3 และ หนุ่ม กรรชัย กับ ปู มัณฑนา ล่าสุด (23 เม.ย. 69) ปู มัณฑนา เคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพตัวเองที่สร้างจาก AI คล้ายยืนอยู่หน้า กสทช. พร้อมระบุข้อความว่า เตรียมยื่นคำร้องต่อ กสทช. เพื่อตรวจสอบการทำงานของช่อง 3
““ปู มัณฑนา” โต้กลับ “หนุ่ม กรรชัย” พร้อมร้อง กสทช. ตรวจสอบช่อง 3 พิจารณามาตรการสูงสุด
“ปู มัณฑนา” ชี้แจงกรณีถูกพาดพิงจาก หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และเนื้อหาที่ออกอากาศผ่าน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยระบุว่า ข้อมูลบางส่วนที่ถูกนำเสนอมีลักษณะบิดเบือน คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน
เตรียมยื่นคำร้องต่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของสถานีดังกล่าว ว่าเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกฎหมายหรือไม่
โดยอ้างอิง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
“หากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาต ดิฉันขอให้หน่วยงานกำกับดูแลพิจารณาดำเนินมาตรการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการพิจารณา เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและมาตรฐานของสื่อมวลชน”
“ปู มัณฑนา” กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนเคารพกระบวนการยุติธรรม และเชื่อมั่นว่าความจริงจะได้รับการพิสูจน์ พร้อมดำเนินการทุกอย่างภายใต้กรอบกฎหมายอย่างถึงที่สุด กสทช.”
อ้างอิงจาก : FB Pou Mantana
