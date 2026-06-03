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ทราย สก๊อต โพสต์นัดศาลแพ่งพระโขนง 10 มิถุนายนนี้ คดี ‘ลูก เนรคุณ’

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 08:26 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 09:23 น.
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ทราย สก๊อต โพสต์นัดศาลแพ่งพระโขนง 10 มิถุนายนนี้ คดีแม่ฟ้องลูก

ทราย สมุทร โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยกำหนดนัดสืบคดีแพ่ง ศาลพระโขนง พร้อมระบุแม่เป็นผู้ฟ้อง มีพี่ชายเป็นพยาน ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ

ทราย สก๊อต หรือ ทราย สมุทร โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2569 ระบุว่านัดสืบคดีในศาลแพ่งพระโขนงในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยทรายยังคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ว่าแม่เป็นผู้ยื่นฟ้อง โดยมีพี่ชายเป็นพยานในคดี

ต่อมา อ.อ๊อด (Weerachai Phutdhawong) ได้เข้ามาคอมเมนต์ทรายว่า แนะนำให้ไปขอโทษแม่และทำความเข้าใจกันก่อน

“ไปกราบขอโทษแม่และทำความเข้าใจกันนะครับ”

ทรายคอมเมนต์ คดีลูกเนรคุณ
ทราย – Merman Ψ

ด้านชาวเน็ตหลายรายเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจ โดยระบุว่าอยากให้ทรายได้รับความยุติธรรม

“เป็นกำลังใจให้นะครับน้องทรายขอให้น้องทรายได้รับความยุติธรรมถึงไม่เคยเห็นหน้าแต่แม่ๆก็รักลูกเพราะลูกเป็นคนดีตาดูหูฟังเราก็ดูออกครับวันนั้นแม่ๆจะใส่เสื้อสีชมพูส่งกำลังใจให้นะครับคนดีคนดีต้องได้รับความยุติธรรมครับคนเลวต้องได้รับผลที่เขาทำ #ขอให้ความดีที่น้องมันสร้างมันทำเปิดทางให้น้องด้วยนะครับขอให้คุณตาช่วยหลานทรายด้วยนะคะขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามความยุติธรรมที่น้องทรายต้องการครับ”

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันรายละเอียดเนื้อหาข้อพิพาทในคดี ต้องรอคำชี้แจงเพิ่มเติมจากทั้งสองฝ่าย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 08:26 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 09:23 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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