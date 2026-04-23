แม่ทัพภาคที่ 4 ยกนิ้วโป้งหลังพบ “อนุทิน” โล่งอกหลังจับมือยิง สส.กมลศักดิ์ ได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 10:49 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 10:49 น.
64
แฟ้มภาพ

แม่ทัพภาคที่ 4 ยกนิ้วโป้งกำลังใจดีหลังพบ อนุทิน เพื่อรายงานสถานการณ์ชายแดนใต้ โล่งอกหลังจับมือยิง สส.กมลศักดิ์ ได้

พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวภายหลังเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการก่อเหตุหลายครั้ง ว่า ไม่มีอะไร

ทั้งนี้ พล.ท.นรธิป ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าได้รายงานนายอนุทินอย่างไร ภายหลังจากที่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุดีลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ โดยการจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา

เมื่อถามว่ารู้สึกโล่งอกหรือไม่ ที่จับกุมผู้ก่อเหตุได้ พล.ท.นรธิป พยักหน้ารับ ก่อนกล่าวตัดบทกับผู้สื่อข่าวว่า “โอเค ขอบคุณมาก”

เมื่อถามย้ำว่ากำลังใจดีขึ้นหรือไม่ พล.ท.นรธิป หันหน้ามาหาสื่อมวลชน พร้อมยกนิ้วโป้ง ก่อนจะขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลไปทันที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ข่าว

ข่าวการเมือง

ข่าวการเมือง

บันเทิง

ข่าว

ข่าวการเมือง

ข่าวต่างประเทศ

บันเทิง

ข่าว

ข่าว

ข่าว

ข่าวการเมือง

ข่าวต่างประเทศ

ข่าว

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button