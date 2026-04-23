แม่ทัพภาคที่ 4 ยกนิ้วโป้งหลังพบ “อนุทิน” โล่งอกหลังจับมือยิง สส.กมลศักดิ์ ได้

แม่ทัพภาคที่ 4 ยกนิ้วโป้งกำลังใจดีหลังพบ อนุทิน เพื่อรายงานสถานการณ์ชายแดนใต้ โล่งอกหลังจับมือยิง สส.กมลศักดิ์ ได้
พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวภายหลังเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการก่อเหตุหลายครั้ง ว่า ไม่มีอะไร
ทั้งนี้ พล.ท.นรธิป ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าได้รายงานนายอนุทินอย่างไร ภายหลังจากที่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุดีลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ โดยการจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา
เมื่อถามว่ารู้สึกโล่งอกหรือไม่ ที่จับกุมผู้ก่อเหตุได้ พล.ท.นรธิป พยักหน้ารับ ก่อนกล่าวตัดบทกับผู้สื่อข่าวว่า “โอเค ขอบคุณมาก”
เมื่อถามย้ำว่ากำลังใจดีขึ้นหรือไม่ พล.ท.นรธิป หันหน้ามาหาสื่อมวลชน พร้อมยกนิ้วโป้ง ก่อนจะขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลไปทันที
