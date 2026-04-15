ข่าวการเมือง

ปลุกกระแสเด้ง แม่ทัพภาค 4 วัดใจนายกฯ หนู ปมปิดไมค์ตอบ “ถ้าผมทำไม่รอด”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 เม.ย. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 15 เม.ย. 2569 13:37 น.
แม่ทัพภาค 4 คดียิง สส
ชายแดนใต้เดือดโซเชียลระอุ จี้ ‘นายกฯ อนุทิน-ผบ.ทบ.’ ทบทวนตำแหน่ง พล.ท.นรธิป หลังแถลงคดีลอบสังหารแต่ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม ด้านสื่อดังชี้ทีมสังหารโปรไฟล์พัวพันอดีตทหารและรถหลวง กอ.รมน.

ความคืบหน้ากรณีรอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชติ ที่มีการจับผู้ต้องหารายสำคัญเพิ่มได้อีก 1 ราย ปรากฏว่าช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถาม พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ว่า ท่านยืนยันได้หรือไม่ ? คดีนี้ไม่เกี่ยวกับหน่วยงานความมั่นคงอย่าง กอ.รมน.อยูเบื้องหลังการลอบสังหารในครั้งนี้หรือเปล่า

แทนที่ แม่ทัพภาคที่ 4 จะตอบว่า กอ.รมน.ไม่เกี่ยว ไม่รู้เรื่อง หรือเป็นอำนาจของการสอบสวนไม่อยากไปชี้นำ ปรากฏ พลโท นรธิป แม่ทัพภาคที่ 4 เลือกที่จะตอบกลับอย่างสู้มือว่า ถ้าผมเป็นคนทำนะ ผมไม่ปล่อยให้รอดหรอก

อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา สาระสำคัญของการแถลงราวๆ 1 ชั่วโมง เกือบจะไม่ใช่ความคืบหน้าของคดีที่มีการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก 1 คน แต่เป็นการ “ชี้แจง – แก้ต่าง” และตอบโต้กระแสวิจารณ์ของทั้งสื่อมวลชนและสังคม เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ 2 เรื่องที่ถูกมองอย่างไม่ไว้ใจ คือ

– ทีมสังหารเกือบทั้งหมดเป็น “อดีตทหาร” และเป็นอดีตทหารเรือนาวิกโยธินที่เคยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส

– มีการใช้รถของทางราชการ ซึ่งเป็นรถของ “กอ.รมน.นราธิวาส” เป็นพาหนะในการก่อเหตุ โดยหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งถูกระบุว่าอาจจะเป็นมือสังหาร เป็นผู้ที่ยืมรถไปจาก “นายทหารเรือ ยศนาวาเอก” สีเดียวกัน ที่ทำหน้าที่ควบคุมรถของ กอ.รมน.นราธิวาส

จาก 2 เรื่องนี้ ทำให้สื่อมวลชน คนการเมือง และผู้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยมองว่า “หน่วยงานรัฐ” โดยเฉพาะ “หน่วยงานความมั่นคง” รู้เห็นกับปฏิบัติการในครั้งนี้หรือไม่ และเหตุการณ์ลอบสังหารบุคคลระดับ “สส.” หรือ “ผู้แทนราษฎร” เป็น “อาชญากรรมโดยรัฐ” หรือ “การพยายามฆ่านอกกระบวนการกฎหมาย” หรือเปล่า?

“นี่ผมพูดส่วนตัวนะ… (ปิดไมค์) ถ้าผมมาทำแบบนี้นะ ผมไม่ปล่อยให้รอด! (เปิดไมค์) ถ้าผมทำนะ เรื่องนี้มันเรื่องส่วนตัว ผมไม่รู้ว่าเขาไปรับงานใครมา เป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนต่อ”

ล่าสุด เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam ของวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร มีการลงโพสต์สั้นๆ โดยระบุว่า ล่าสุดเริ่มมีกระแสวัดใจ นายกฯ หนู บิ๊กดุลย์ ผบ.ปู ปลุกกระแสย้ายแม่ทัพ 4 ด้วย

วัดใจนายกหนู-บิ๊กดุลย์-ผบ.ปู? ชายแดนใต้ ปลุกกระแสย้าย‘แม่ทัพ4 เพื่อนผบ.ทบ.เหตุพูด ถ้าผมทำนะ ไม่ปล่อยให้รอด‘คดียิงสส.

วาสนา นาน่วม กระแสย้าย แม่ทัพภาค 4
ข่าวล่าสุด
ท่านอ้นช่วยเรื่องกฎหมายรถถัง ข่าว

คอมเมนต์แตก! ท่านอ้น โผล่ให้กำลังใจ “รถถัง” แถมเตรียมช่วยเรื่องสำคัญ

1 นาที ที่แล้ว
รถถังจิรเมืองนนท์ ฟ้อง 640 ล้านบาท ข่าวกีฬา

ตัวเลขเท่าไหร่ ? หลัง ONE ฟ้อง “รถถัง” รวม 3 ประเทศ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า “น้องเบญ” เด็กกตัญญูเก็บขยะ แม่แจงยิบปมเงิน 1.1 ล้าน

55 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เลขมงคล &quot;พ่อจ๊ะ นงผณี&quot; ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง งวด 16 เม.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เลขมงคล “พ่อจ๊ะ นงผณี” ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษก กอ รมน ภาค 4 สน ชี้แจงคำพูดแม่ทัพภาค 4 ข่าวการเมือง

รองโฆษกกอ.รมน แจงด่วน! หลังแม่ทัพภาค 4 ปิดไมค์ตอบ ถ้าผมทำไม่รอด!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระบะชนคนท้องขาขาด ข่าว

คลิปพ่อใจสลาย! กระบะชนลูกสาวขาขาด-แท้งหลาน อ้างนึกว่า “ชนวัว” เลยไม่จอดช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยันร่าง &quot;น้องมารีน&quot; จมแม่น้ำชินาโนะ ปิดฉากการหายตัวนาน 3 เดือน ซ้ำรอยคดี &quot;น้องยูกิ&quot; ข่าวต่างประเทศ

ยืนยันร่าง “น้องมารีน” จมแม่น้ำชินาโนะ ปิดฉากการหายตัวนาน 3 เดือน ซ้ำรอยคดี “น้องยูกิ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ เปิดปาก มั่นใจสงคราม ‘สหรัฐฯ-อิหร่าน’ ใกล้จบ เตรียมลุยเจรจาที่ปากีสถาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาเดือด! โฆษกฮุน เซน ปัดข่าวลือโซเชียลไทยสร้างเฟกนิวส์ รับผิดปมคลิปเสียงหลุด ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาเดือด! โฆษกฮุน เซน ปัดข่าวลือโซเชียลไทยสร้างเฟกนิวส์ รับผิดปมคลิปเสียงหลุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“เต่าบิน” หวิดโดนฮุบ! หลังเจอเคส เมดอินเวียดนาม ต่างชาติฉวยโอกาสเลียนแบบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รักชนก ศรีนอก ชาดา ข่าวการเมือง

“ชาดา” หยอดแรง! ตอบ “ไอซ์ รักชนก” หลังคอมเมนต์โต้คลิปแจกเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออกหลังวันสงกรานต์ ย้อนหลัง 5 ปี ต้อนรับงวด 16 เม.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ทัพภาค 4 คดียิง สส ข่าวการเมือง

ปลุกกระแสเด้ง แม่ทัพภาค 4 วัดใจนายกฯ หนู ปมปิดไมค์ตอบ “ถ้าผมทำไม่รอด”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่รอด! ศาลเกาหลีใต้สั่งคุก &quot;จอห์นนี โซมาลี&quot; ยูทูบเบอร์ฉาว เซ่นคดีป่วนเมือง ส่งดัดสันดานเรือนจำแรงงานพิเศษ ข่าวต่างประเทศ

ไม่รอด! ศาลเกาหลีใต้สั่งคุก “จอห์นนี โซมาลี” ยูทูบเบอร์ฉาว เซ่นคดีป่วนเมือง ส่งดัดสันดานเรือนจำแรงงานพิเศษ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 16 เม.ย. 69 ตาดีเห็น 7-3 มาแรง เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 16 เม.ย. 69 ตาดีเห็น 7-3 มาแรง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดปมรื้อคดี “มาราโดนา” แฉทีมแพทย์มือสมัครเล่น ปล่อยทิ้งในบ้านสุดเวทนา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สน.ปทุมวัน เปิดบทเฮี้ยบ “หนุ่มหื่น” จับก้นนักข่าวสาว ข้ออ้างสวนทางพฤติกรรม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! คดีพบศพเด็ก 11 ขวบกลางป่าเกียวโต ตำรวจบุกค้นบ้านพ่อแม่ พุ่งเป้าคนในครอบครัว ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! คดีพบศพเด็ก 11 ขวบกลางป่าเกียวโต ตำรวจบุกค้นบ้านพ่อแม่ ต้องสงสัยทิ้งศพ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ตีกันยับ ไทยเปิดศึกเมียนมา กลางลานจอดรถซอยเพชรบุรี เจ็บระนาว 7 ราย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 เม.ย. 69 มัดรวมสำนักดัง ลุ้นรวยรับสงกรานต์ เลขเด็ด

เปิดเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 เม.ย. 69 มัดรวมสำนักดัง ลุ้นรวยรับสงกรานต์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือปฏิเสธข่าวลือส่งของบรรเทาทุกข์ให้กัมพูชา ข่าวอาชญากรรม

กองทัพเรือตอบแล้ว เปิดทางส่งของไป “กัมพูชา” ข้อเท็จจริงเป็นยังไง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิม! ระงับวีซ่าแรงงานต่างชาติร้านอาหารหน้าใหม่ มีผลทันที ข่าวต่างประเทศ

เที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิม! ร้านอาหารปิดรับแรงงานต่างชาติทันที เริ่ม 13 เม.ย. เป็นต้นไป

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จิตรเมืองนนท์ ถูกฟ้องเพราะ ข่าวกีฬา

รถถัง เคลื่อนไหวหลัง ONE ฟ้อง คอมเมนต์คุณภาพแนะ ทางออกที่เลือกใช้มากสุด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวงดออก 15 เม.ย. 69 เช็กวันหยุดสงกรานต์ปีใหม่ลาว หวยลาว

หวยลาวงดออก 15 เม.ย. 69 เช็กวันหยุดสงกรานต์ปีใหม่ลาว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 15 เม.ย. 69 ต้อนรับวันเถลิงศก ขึ้นปีใหม่ไทย ครั้งที่ 1 รูปพรรณทะลุ 7.3 หมื่น

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ท่านอ้นช่วยเรื่องกฎหมายรถถัง

คอมเมนต์แตก! ท่านอ้น โผล่ให้กำลังใจ “รถถัง” แถมเตรียมช่วยเรื่องสำคัญ

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
รถถังจิรเมืองนนท์ ฟ้อง 640 ล้านบาท

ตัวเลขเท่าไหร่ ? หลัง ONE ฟ้อง “รถถัง” รวม 3 ประเทศ

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569

สรุปดราม่า “น้องเบญ” เด็กกตัญญูเก็บขยะ แม่แจงยิบปมเงิน 1.1 ล้าน

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
เลขเด็ด เลขมงคล &quot;พ่อจ๊ะ นงผณี&quot; ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง งวด 16 เม.ย. 69

เลขเด็ด เลขมงคล “พ่อจ๊ะ นงผณี” ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
