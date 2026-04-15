ปลุกกระแสเด้ง แม่ทัพภาค 4 วัดใจนายกฯ หนู ปมปิดไมค์ตอบ “ถ้าผมทำไม่รอด”
ชายแดนใต้เดือดโซเชียลระอุ จี้ ‘นายกฯ อนุทิน-ผบ.ทบ.’ ทบทวนตำแหน่ง พล.ท.นรธิป หลังแถลงคดีลอบสังหารแต่ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม ด้านสื่อดังชี้ทีมสังหารโปรไฟล์พัวพันอดีตทหารและรถหลวง กอ.รมน.
ความคืบหน้ากรณีรอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชติ ที่มีการจับผู้ต้องหารายสำคัญเพิ่มได้อีก 1 ราย ปรากฏว่าช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถาม พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ว่า ท่านยืนยันได้หรือไม่ ? คดีนี้ไม่เกี่ยวกับหน่วยงานความมั่นคงอย่าง กอ.รมน.อยูเบื้องหลังการลอบสังหารในครั้งนี้หรือเปล่า
แทนที่ แม่ทัพภาคที่ 4 จะตอบว่า กอ.รมน.ไม่เกี่ยว ไม่รู้เรื่อง หรือเป็นอำนาจของการสอบสวนไม่อยากไปชี้นำ ปรากฏ พลโท นรธิป แม่ทัพภาคที่ 4 เลือกที่จะตอบกลับอย่างสู้มือว่า ถ้าผมเป็นคนทำนะ ผมไม่ปล่อยให้รอดหรอก
อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา สาระสำคัญของการแถลงราวๆ 1 ชั่วโมง เกือบจะไม่ใช่ความคืบหน้าของคดีที่มีการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก 1 คน แต่เป็นการ “ชี้แจง – แก้ต่าง” และตอบโต้กระแสวิจารณ์ของทั้งสื่อมวลชนและสังคม เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ 2 เรื่องที่ถูกมองอย่างไม่ไว้ใจ คือ
– ทีมสังหารเกือบทั้งหมดเป็น “อดีตทหาร” และเป็นอดีตทหารเรือนาวิกโยธินที่เคยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส
– มีการใช้รถของทางราชการ ซึ่งเป็นรถของ “กอ.รมน.นราธิวาส” เป็นพาหนะในการก่อเหตุ โดยหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งถูกระบุว่าอาจจะเป็นมือสังหาร เป็นผู้ที่ยืมรถไปจาก “นายทหารเรือ ยศนาวาเอก” สีเดียวกัน ที่ทำหน้าที่ควบคุมรถของ กอ.รมน.นราธิวาส
จาก 2 เรื่องนี้ ทำให้สื่อมวลชน คนการเมือง และผู้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยมองว่า “หน่วยงานรัฐ” โดยเฉพาะ “หน่วยงานความมั่นคง” รู้เห็นกับปฏิบัติการในครั้งนี้หรือไม่ และเหตุการณ์ลอบสังหารบุคคลระดับ “สส.” หรือ “ผู้แทนราษฎร” เป็น “อาชญากรรมโดยรัฐ” หรือ “การพยายามฆ่านอกกระบวนการกฎหมาย” หรือเปล่า?
“นี่ผมพูดส่วนตัวนะ… (ปิดไมค์) ถ้าผมมาทำแบบนี้นะ ผมไม่ปล่อยให้รอด! (เปิดไมค์) ถ้าผมทำนะ เรื่องนี้มันเรื่องส่วนตัว ผมไม่รู้ว่าเขาไปรับงานใครมา เป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนต่อ”
ล่าสุด เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam ของวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร มีการลงโพสต์สั้นๆ โดยระบุว่า ล่าสุดเริ่มมีกระแสวัดใจ นายกฯ หนู บิ๊กดุลย์ ผบ.ปู ปลุกกระแสย้ายแม่ทัพ 4 ด้วย
วัดใจนายกหนู-บิ๊กดุลย์-ผบ.ปู? ชายแดนใต้ ปลุกกระแสย้าย‘แม่ทัพ4 เพื่อนผบ.ทบ.เหตุพูด ถ้าผมทำนะ ไม่ปล่อยให้รอด‘คดียิงสส.
- จวกยับ แม่ทัพภาค 4 ลั่นวาจา ถ้าผมทำไม่รอด จ่อฟันผิด น.อ. ปล่อยรถหลวงให้มือปืน
- เด็กถาม อนุทิน ทำไมน้ำมันแพงจัง ขณะลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยที่สถานีกลางบางซื่อ
- กองทัพเรือตอบแล้ว เปิดทางส่งของไป กัมพูชา ข้อเท็จจริงเป็นยังไง
