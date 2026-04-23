เศรษฐกิจ

แย้มสูตร! “ไทยช่วยไทยพลัส” รัฐจ่าย 60% ยันคลังไม่ถังแตก เล็งดึงงบกลางปี 69 แจก

Suriyen J.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 10:50 น.
63
“ไทยช่วยไทยพลัส” รัฐบาลแย้มสัดส่วนช่วยจ่าย 60% ปชช. จ่าย 40 % ให้คนอายุ 18 ปีขึ้นไป รอลุ้นความชัดเจน “ภราดร” ยันรัฐไม่ถังแตก

23 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้านโยบายไทยช่วยไทยพลัส หรือนโยบายคนละครึ่งพลัส ว่ารัฐบาลเตรียมจ่ายเงินอุดหนุนให้ประชาชนในอัตราส่วน 60 ต่อ 40 โดยรัฐบาลจ่ายร้อยละ 60 และประชาชนจ่ายร้อยละ 40 ส่วนรูปแบบการจ่ายเงินว่าจะจ่ายรวดเดียวหรือทยอยจ่าย 4 เดือนนั้น ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการยังคงเกณฑ์เดิมคืออายุ 18 ปีขึ้นไป ขณะที่จำนวนผู้ได้รับสิทธิต้องประเมินจากงบประมาณคงเหลือ และพิจารณาร่วมกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.4 ล้านคน ส่วนแหล่งเงินงบประมาณที่จะนำมาบริหารโครงการ นายภราดร ระบุว่ามีความเป็นไปได้ทั้งหมด ทั้งงบกลางปี 2569 และการออก พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งคาดว่าจะมีวงเงินเพียงพอ

สำหรับการประชุมพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ร่วมกับ 4 หน่วยงานเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ นายภราดร ชี้แจงว่าไม่มีการหารือเรื่องการออก พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาทแต่อย่างใด แต่เป็นการพิจารณาแผนการทำงานระยะกลางและภาพรวมทางเศรษฐกิจ

กรณีที่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่าจะออก พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท และกำหนดการเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.นั้น นายภราดร ปฏิเสธการให้ความเห็น แนะนำให้สอบถามนายเอกนิติโดยตรง เนื่องจากตนไม่มีรายละเอียด ยังไม่เห็นวาระการประชุม ครม.เศรษฐกิจในวันที่ 27 เม.ย.2569 และยังไม่มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการ

เมื่อสื่อมวลชนสอบถามถึงสภาวะการคลังของรัฐบาล นายภราดร ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้อยู่ในภาวะถังแตก และสามารถใช้จ่ายได้ตามปกติ โดยยังมีงบกลางรองรับอีก 20,000 ล้านบาท รวมถึงเตรียมออก พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายในเร็ว ๆ นี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

องค์กรสิ่งแวดล้อมส่งจดหมายถึงนายกฯ หลังชาวบ้านพบปลาตุ่มขึ้นในอีสาน

3 นาที ที่แล้ว
กบง. สั่งหั่นราคา หน้าโรงกลั่นดีเซล 5 บาท มีผลพรุ่งนี้ ลุ้นลดราคาหน้าปั๊ม ข่าว

ข่าวดี! กบง. สั่งหั่นราคา หน้าโรงกลั่นดีเซล 5 บาท มีผลพรุ่งนี้ ลุ้นลดราคาหน้าปั๊ม

8 นาที ที่แล้ว
อดีตดาวเด่นรายการ Gladiators เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ข่าวต่างประเทศ

อาลัยนักสู้! ดาวเด่นรายการยุค 90 โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งหลายปี ก่อนจากไปสงบ

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เร่งแกะรอย! วงจรปิดเผยนาที เจ้าอาวาสวัดสนามไชย เดินเหม่อลอย ข้ามสะพานแม่น้ำปิง

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” พาลูกหลาน เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” นับถอยหลังอีก 18 วันก่อนพักโทษ

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. แจงเหตุยกฟ้อง “ศักดิ์สยาม” ยังไม่พบว่าเป็นการจงใจยื่นทรัพย์สินเท็จ

36 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ไม่จบง่าย! ปู มัณฑนา ชี้ “ไม่เป็นธรรม” หลังช่อง 3 แถลงปม หนุ่ม กรรชัย ถูกใส่ร้าย

37 นาที ที่แล้ว
&quot;ปู มัณฑนา&quot; รอดคุก คดีฉ้อโกง &quot;ลูกหมี&quot; ศาลสั่งติดกำไล EM ห้ามออกนอกประเทศ ข่าว

“ปู มัณฑนา” รอดคุก คดีฉ้อโกง “ลูกหมี” ศาลสั่งติดกำไล EM ห้ามออกนอกประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวโรงงาน ผวา คนขับรถบัสหื่น ลวนลาม-ขอมีเพศสัมพันธ์ อ้าง ลุงขาดมานาน ตร.เตรียมออกหมายเรียก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; รัฐจ่าย 60% ยันคลังไม่ถังแตก เล็งดึงงบกลางปี 69 แจก เศรษฐกิจ

แย้มสูตร! “ไทยช่วยไทยพลัส” รัฐจ่าย 60% ยันคลังไม่ถังแตก เล็งดึงงบกลางปี 69 แจก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แม่ทัพภาคที่ 4 ยกนิ้วโป้งหลังพบ “อนุทิน” โล่งอกหลังจับมือยิง สส.กมลศักดิ์ ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินโด จ่อเก็บค่าผ่านทาง ช่องแคบมะละกา แบ่งเงินมาเล-สิงคโปร์ ตามอย่างอิหร่าน เศรษฐกิจ

อินโด จ่อเก็บค่าผ่านทาง ช่องแคบมะละกา แบ่งเงินมาเล-สิงคโปร์ ตามอย่างอิหร่าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทถุงยางรายใหญ่ อาจต้องปรับขึ้นราคา ผลกระทบปิดช่องแคบฮอร์มุซ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อง 3 ออกแถลงการณ์ปกป้อง หนุ่ม กรรชัย ยืนยันปมส่งคนป่วนศาลเป็นเท็จ บันเทิง

ช่อง 3 แถลงด่วน หนุ่ม กรรชัย ไม่ได้ส่งทีมป่วนศาล จ่อฟ้องคนปล่อยข่าวขั้นเด็ดขาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปู มัณฑนา ท้า หนุ่ม กรรชัย “จะฟ้องก็ฟ้องเถอะ” ถามกลับ “เมื่อไหร่จะยอมรับความจริง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไทยโต้ ย้ำยึดตามประชุม GBC-กม.ระหว่างประเทศ ไม่ได้รุกล้ำกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยววิจารณ์สนามบินสุวรรณภูมิน่าเบื่อ ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งวิจารณ์แรง สุวรรณภูมิน่าเบื่อ-จืดชืด แถมไร้จุดดึงดูด โซเชียลเสียงแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นร.หญิงใจเด็ด โดดมอเตอร์ไซค์ หนีไรเดอร์ แวะเติมน้ำกระท่อม ซิ่งเลยบ้านไม่ยอมจอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บาร์บีคิวพลาซ่า ขอโทษปมเข้าใจผิด ทิปรวม หลังลูกค้าใจดีมอบทิปส่วนตัวให้พนง.พาร์ทไทม์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภณัฐ” ค้านโยบายรถไฟฟ้าทุกสาย 40 บาท ตามระยะเวลา ควรคิดตามระยะทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดังซวย คุก 6 เดือน ผิด PDPA ทวงหนี้ เคราะห์ซ้ำ เพิ่งต้องโทษหนีทหาร บันเทิง

พระเอกดังซวย คุก 6 เดือน ผิด PDPA ทวงหนี้ เคราะห์ซ้ำ เพิ่งต้องโทษหนีทหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีสร้างภาพ ChatGPT personal colour เทคโนโลยี

วิธีสร้างภาพ ChatGPT เช็ก personal colour หาสีที่ใช่ ขับผิวให้ผ่องใน 5 นาที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยสาเหตุการเสียชีวิตวัยรุ่นสาวถูกฆ่าหั่นศพ หลัง D4vd ขึ้นศาลเป็นครั้งแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลไม่ให้ประกัน! ส่ง &quot;เฮียม้อ-ปุณฑรีก์&quot; นอนคุก คดีปั่นหุ้น MORE สูญ 4.5 พันล้าน ข่าว

ศาลไม่ให้ประกัน! ส่ง “เฮียม้อ-ปุณฑรีก์” นอนคุก คดีปั่นหุ้น MORE สูญ 4.5 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจนัดส่งตัว “น้องกะทิ” คืนวันนี้ หลังเรียกเงินแสนเป็นค่าเลี้ยงดู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

องค์กรสิ่งแวดล้อมส่งจดหมายถึงนายกฯ หลังชาวบ้านพบปลาตุ่มขึ้นในอีสาน

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
กบง. สั่งหั่นราคา หน้าโรงกลั่นดีเซล 5 บาท มีผลพรุ่งนี้ ลุ้นลดราคาหน้าปั๊ม

ข่าวดี! กบง. สั่งหั่นราคา หน้าโรงกลั่นดีเซล 5 บาท มีผลพรุ่งนี้ ลุ้นลดราคาหน้าปั๊ม

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
อดีตดาวเด่นรายการ Gladiators เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

อาลัยนักสู้! ดาวเด่นรายการยุค 90 โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งหลายปี ก่อนจากไปสงบ

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569

เร่งแกะรอย! วงจรปิดเผยนาที เจ้าอาวาสวัดสนามไชย เดินเหม่อลอย ข้ามสะพานแม่น้ำปิง

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
Back to top button