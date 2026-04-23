แย้มสูตร! “ไทยช่วยไทยพลัส” รัฐจ่าย 60% ยันคลังไม่ถังแตก เล็งดึงงบกลางปี 69 แจก
“ไทยช่วยไทยพลัส” รัฐบาลแย้มสัดส่วนช่วยจ่าย 60% ปชช. จ่าย 40 % ให้คนอายุ 18 ปีขึ้นไป รอลุ้นความชัดเจน “ภราดร” ยันรัฐไม่ถังแตก
23 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้านโยบายไทยช่วยไทยพลัส หรือนโยบายคนละครึ่งพลัส ว่ารัฐบาลเตรียมจ่ายเงินอุดหนุนให้ประชาชนในอัตราส่วน 60 ต่อ 40 โดยรัฐบาลจ่ายร้อยละ 60 และประชาชนจ่ายร้อยละ 40 ส่วนรูปแบบการจ่ายเงินว่าจะจ่ายรวดเดียวหรือทยอยจ่าย 4 เดือนนั้น ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา
สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการยังคงเกณฑ์เดิมคืออายุ 18 ปีขึ้นไป ขณะที่จำนวนผู้ได้รับสิทธิต้องประเมินจากงบประมาณคงเหลือ และพิจารณาร่วมกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.4 ล้านคน ส่วนแหล่งเงินงบประมาณที่จะนำมาบริหารโครงการ นายภราดร ระบุว่ามีความเป็นไปได้ทั้งหมด ทั้งงบกลางปี 2569 และการออก พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งคาดว่าจะมีวงเงินเพียงพอ
สำหรับการประชุมพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ร่วมกับ 4 หน่วยงานเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ นายภราดร ชี้แจงว่าไม่มีการหารือเรื่องการออก พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาทแต่อย่างใด แต่เป็นการพิจารณาแผนการทำงานระยะกลางและภาพรวมทางเศรษฐกิจ
กรณีที่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่าจะออก พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท และกำหนดการเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.นั้น นายภราดร ปฏิเสธการให้ความเห็น แนะนำให้สอบถามนายเอกนิติโดยตรง เนื่องจากตนไม่มีรายละเอียด ยังไม่เห็นวาระการประชุม ครม.เศรษฐกิจในวันที่ 27 เม.ย.2569 และยังไม่มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการ
เมื่อสื่อมวลชนสอบถามถึงสภาวะการคลังของรัฐบาล นายภราดร ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้อยู่ในภาวะถังแตก และสามารถใช้จ่ายได้ตามปกติ โดยยังมีงบกลางรองรับอีก 20,000 ล้านบาท รวมถึงเตรียมออก พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายในเร็ว ๆ นี้
