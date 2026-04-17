ข่าวการเมือง

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ยอมรับสื่อสารพลาด ปมพาดพิง รร.ปอเนาะ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 เม.ย. 2569 16:51 น.| อัปเดต: 17 เม.ย. 2569 16:51 น.
57
“พล.ท.นรธิป โพยนอก” แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ปมหลุดไมค์คดียิง สส.- ยอมรับสื่อสารผิดพลาด เตรียมลงพื้นที่ทำความเข้าใจ

วันที่ 17 เม.ย. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ภายหลังการประชุม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันแถลงต่อสื่อมวลชน โดย พล.ท.อดุลย์ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีรู้สึกไม่สบายใจกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม จึงนำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้วยตนเอง

ประเด็นหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง ได้แก่ กรณีโรงเรียนปอเนาะ และกรณีที่ พล.ท.นรธิป ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการปิดไมค์พูดถึงคดีลอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ว่า “ถ้าเป็นผมไม่ปล่อยให้รอดหรอก ถ้าผมทำนะ” พล.ท.อดุลย์ ยืนยันว่าแม่ทัพภาคที่ 4 ลงมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่ แต่บรรยากาศการแถลงข่าวที่มีสื่อมวลชนจำนวนมาก ทำให้เกิดความกดดันจนอาจพูดสั้นเกินไป

พล.ท.อดุลย์ ระบุว่า เรื่องการปิดไมค์เป็นเรื่องส่วนตัว ขอให้ปล่อยผ่านไป เพราะแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ขอโทษแล้ว และในฐานะคนไทยด้วยกัน เรื่องนี้สามารถให้อภัยกันได้ พร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งที่ทุกคนต้องยึดถือคือ คิดดี ทำดี พูดดี และการสื่อสารที่ดีต่อกัน

กรณีที่สมาคมโรงเรียนปอเนาะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ย้าย พล.ท.นรธิป ออกจากพื้นที่นั้น พล.ท.อดุลย์ ตอบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ถือเป็นความผิดทางวินัยหรืออาญา เป็นเพียงการสื่อสารที่ขาดตกบกพร่อง ซึ่งได้มีการขอโทษกันแล้ว และเชื่อว่าคนไทยให้อภัยกันได้ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 จะลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ด้วยตนเองในระยะต่อไป

ด้าน พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวขอโทษพี่น้องประชาชน ยอมรับว่าการสื่อสารของตนอาจทำให้หลายฝ่ายรู้สึกไม่สบายใจ โดยเฉพาะชุมชนโรงเรียนปอเนาะที่มีบทบาทด้านการสอนศาสนา พร้อมยืนยันในฐานะผู้อำนวยการ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ว่ามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยืนยันว่ามีลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนสอนศาสนาต่าง ๆ อยู่แล้ว

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สี จิ้นผิง ประณาม สหรัฐ ใช้กฎหมู่ ปิดช่องแคบฮอร์มุซ เตือนอย่าล้ำเส้น

1 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี แข็งแรงมาก ใช้ชีวิตเรียบง่าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา โพสต์โต้ข่าวปลอมยืนยันยังไม่เสียชีวิต บันเทิง

สังข์ ดอกสะเดา โต้ข่าวเสียชีวิต หลังเจอก้อนเนื้อในปอด หวั่นมะเร็งแพร่กระจาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ทัพภาค 4 ขอโทษ ปมพาดพิงคดียิง สส. รับสื่อสารพลาด ทำชาวปอเนาะไม่สบายใจ

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ยอมรับสื่อสารพลาด ปมพาดพิง รร.ปอเนาะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่องสินสอด ณเดชน์-ญาญ่า จัดเต็มทองคำแท่ง-เงินสดกองเป็นปึก สมเกียรติคู่รักซุปตาร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน เศรษฐกิจ

เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมา ลดโทษจำคุก &quot;ออง ซาน ซูจี&quot; 4 ปีครึ่ง จาก 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน ข่าวต่างประเทศ

เมียนมา ลดโทษจำคุก “ออง ซาน ซูจี” 1 ใน 6 จากทั้งหมด 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉคลิป สีกา หอมแก้ม พระหนุ่ม ให้รางวัลหลังเดินทางมาหาถึงบ้าน คาดไม่ใช่ครั้งแรก ข่าว

แฉคลิป สีกา หอมแก้ม พระหนุ่ม ให้รางวัลหลังเดินทางมาหาถึงบ้าน คาดไม่ใช่ครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เพี้ยน! รมว.สาธารณสุขสหรัฐฯ เคยตัดอวัยวะเพศศพแรคคูน อ้างเอาไปศึกษา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “หนุ่ม ซันตาน่า” เสียชีวิตกะทันหัน ปิดตำนานอดีตคนคุกผู้สร้างบทเรียนสอนใจวัยรุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อน้องทับทิม ถึงกับพูดไม่ออก เจอคนเมนต์บูลลี่ลูกสาว ล็อกเฟซหนี ลั่นขอปรึกษาทนาย ข่าว

พ่อน้องทับทิม รับไม่ได้ เจอคนเมนต์บูลลี่ลูกสาว ล็อกเฟซหนี ลั่นขอปรึกษาทนาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอวรงค์ ออกโรงแฉ ขบวนการโกงน้ำมันชาติ ดีเซลหายปริศนากว่า 700 ล้านลิตร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม อ้างเป็นทหารกองทัพภาค 2 โวยสส.จัดปาร์ตี้โฟม สั่งปิด-รื้อซุ้ม บอกขว้างถนน ข่าว

หนุ่ม อ้างเป็นทหารกองทัพภาค 2 โวยสส.จัดปาร์ตี้โฟม สั่งปิด-รื้อซุ้ม บอกขว้างถนน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โสภณ” พาทัวร์เปิดขายอาหารในสภาวันแรก หารือลดใช้ถุงพลาสติก ช่วยประหยัด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นินจา วสันต์พรรษ ช่างภาพนางงาม เสียชีวิต ข่าว

อาลัย ช่างภาพนางงามมือทอง จากไปกะทันหัน สุดเศร้า สูญเสียทีมงานคุณภาพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอย ปกรณ์ เจอโรคจิตทักแชตคุกคาม “ขอดมรักแร้” เจ้าตัวตอบกลับทันควัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทลายโรงงานเถื่อน ผลิตผงชูรสปลอม-ผงปรุงรสปลอม ยี่ห้อดัง ส่งขายหลายพื้นที่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กโจ๊ก” ยื่นฟ้อง “บิ๊กเต่า” คดีหมิ่นประมาทปมตบลูกน้อง ศาลนัดไต่สวน 20 ก.ค.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มอบตัวแล้ว 2 กะเทยรุมล็อคตัวดูดคอหนุ่มขณะเล่นสงกรานต์ เร่งตามตัวอีกคน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอลซัลวาดอร์ แก้กฎหมาย เด็ก 12 ขวบ ผิดคดีฆ่า-ข่มขืน-โจร โทษคุกตลอดชีวิต ข่าวต่างประเทศ

เอลซัลวาดอร์ แก้กฎหมาย เด็ก 12 ขวบ ผิดคดีฆ่า-ข่มขืน-โจร โทษคุกตลอดชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท เศรษฐกิจ

เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านช่วย &quot;น้องบุญรอด&quot; ลูกหมูป่าพลัดหลง หวิดโดนย่างสด หนีตายไฟป่าเชียงดาว ข่าว

ชาวบ้านช่วย “น้องบุญรอด” ลูกหมูป่าพลัดหลงแม่ หนีตายไฟป่า หวิดโดนย่างสด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไปกันใหญ่! ชาวเน็ตอ้าง อยุธยา-ลพบุรี เคยเป็นของเขมร ชี้สยามเข้ามาตอนอ่อนแอ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจสอบปากคำ เด็ก 15 เหยื่อทหารหื่น ไม่ปักใจเชื่อว่าไม่มีผู้ร่วมก่อเหตุ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สี จิ้นผิง ประณาม สหรัฐ ใช้กฎหมู่ ปิดช่องแคบฮอร์มุซ เตือนอย่าล้ำเส้น

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
ภาพล่าสุด ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี

ชีวิตปัจจุบัน ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี แข็งแรงมาก ใช้ชีวิตเรียบง่าย

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
สังข์ ดอกสะเดา โพสต์โต้ข่าวปลอมยืนยันยังไม่เสียชีวิต

สังข์ ดอกสะเดา โต้ข่าวเสียชีวิต หลังเจอก้อนเนื้อในปอด หวั่นมะเร็งแพร่กระจาย

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569

ส่องสินสอด ณเดชน์-ญาญ่า จัดเต็มทองคำแท่ง-เงินสดกองเป็นปึก สมเกียรติคู่รักซุปตาร์

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
Back to top button