แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ยอมรับสื่อสารพลาด ปมพาดพิง รร.ปอเนาะ
“พล.ท.นรธิป โพยนอก” แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ปมหลุดไมค์คดียิง สส.- ยอมรับสื่อสารผิดพลาด เตรียมลงพื้นที่ทำความเข้าใจ
วันที่ 17 เม.ย. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ภายหลังการประชุม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันแถลงต่อสื่อมวลชน โดย พล.ท.อดุลย์ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีรู้สึกไม่สบายใจกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม จึงนำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้วยตนเอง
ประเด็นหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง ได้แก่ กรณีโรงเรียนปอเนาะ และกรณีที่ พล.ท.นรธิป ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการปิดไมค์พูดถึงคดีลอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ว่า “ถ้าเป็นผมไม่ปล่อยให้รอดหรอก ถ้าผมทำนะ” พล.ท.อดุลย์ ยืนยันว่าแม่ทัพภาคที่ 4 ลงมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่ แต่บรรยากาศการแถลงข่าวที่มีสื่อมวลชนจำนวนมาก ทำให้เกิดความกดดันจนอาจพูดสั้นเกินไป
พล.ท.อดุลย์ ระบุว่า เรื่องการปิดไมค์เป็นเรื่องส่วนตัว ขอให้ปล่อยผ่านไป เพราะแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ขอโทษแล้ว และในฐานะคนไทยด้วยกัน เรื่องนี้สามารถให้อภัยกันได้ พร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งที่ทุกคนต้องยึดถือคือ คิดดี ทำดี พูดดี และการสื่อสารที่ดีต่อกัน
กรณีที่สมาคมโรงเรียนปอเนาะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ย้าย พล.ท.นรธิป ออกจากพื้นที่นั้น พล.ท.อดุลย์ ตอบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ถือเป็นความผิดทางวินัยหรืออาญา เป็นเพียงการสื่อสารที่ขาดตกบกพร่อง ซึ่งได้มีการขอโทษกันแล้ว และเชื่อว่าคนไทยให้อภัยกันได้ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 จะลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ด้วยตนเองในระยะต่อไป
ด้าน พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวขอโทษพี่น้องประชาชน ยอมรับว่าการสื่อสารของตนอาจทำให้หลายฝ่ายรู้สึกไม่สบายใจ โดยเฉพาะชุมชนโรงเรียนปอเนาะที่มีบทบาทด้านการสอนศาสนา พร้อมยืนยันในฐานะผู้อำนวยการ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ว่ามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยืนยันว่ามีลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนสอนศาสนาต่าง ๆ อยู่แล้ว
