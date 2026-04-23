รวบอดีตนาวิกโยธิน ซุ่มยิงรถ “สส.กมลศักดิ์” สารภาพสิ้น เคยทำงานให้ UN

Nateetorn S.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 07:42 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 07:42 น.
ขอบคุณภาพจาก : บิ๊กเกรียน

รวบอดีตนาวิกโยธิน ซุ่มยิงรถ กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สารภาพสิ้น เคยทำงานให้ UN ยังไม่สามารถขยายผลถึงผู้จ้างวานได้ เร่งสอบเพิ่มเติม

จากกรณีที่คนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ก่อเหตุลอบยิงรถยนต์ของ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อช่วงเวลาประมาณตี 1.00 น. เมื่อช่วงวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 รายได้แก่คนขับรถกับผู้ติดตาม ขณะที่นายกมลศักดิ์ปลอดภัย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น คนร้ายใช้รถยนต์กระบะ 4 ประตู สีขาว เป็นพาหนะ ก่อนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงใส่รถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ด สีดำ ขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ผู้โดยสารในรถได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย ได้แก่ นายอุชลัมห์ โกะเลาะ อายุ 55 ปี ผู้ขับขี่ และ ดาบตำรวจหริรักษ์ หีมมิหนะ อายุ 43 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามนั้น

ล่าสุดมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัว ร.อ.วิโรจน์ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาส ที่ 205/2569 ลงวันที่ 2 เม.ย.2569 ความผิดฐาน “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น, ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครืองกระสุนปีนแบบที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย,

ร่วมกันพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านและ ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนสมควรแก่พฤติการณ์, ร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หรือหมู่บ้าน, ร่วมกันใช้อาวุธปืนแบบที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้กระทําความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน”

พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. แถลงถึงการจับกุมครั้งนี้ว่า คดีนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งรัดติดตามตัวผู้ก่อเหตุให้โดยเร็ว ซึ่งตั้งแต่วันที่ 19-20 มี.ค.69 หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จับกุมตัวนายสมพร ผู้ต้องหารายแรก ทำหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มผู้ก่อเหตุและเป็นคนชี้เป้า พร้อมเชิญตัวลูกชายนายสมพรมาสอบปากคำ

จากนั้นได้ไปติดตามจับกุมตัว นายอาลาวี เป็นคนขับรถคันก่อเหตุ ติดตามเป้าหมาย จับได้ที่ กทม. ก่อนจะไปจับกุมตัว นายสุนทร เจ้าของอู่รถ ต่อมาจับกุมนายธนภัทร มือปืน ได้ที่ อ.ทองภาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยผู้ต้องหาทั้ง 4 รายให้การเป็นประโยชน์ ซึ่งได้นำเก็บไว้ในสำนวน

กระทั่งล่าสุดได้จับกุม ร.อ.วิโรจน์ มือปืนซึ่งเป็นผู้ต้องหารายสุดท้ายของขบวนการนี้ โดยทั้ง 5 รายแบ่งหน้าที่ตั้งแต่คนขับรถดูต้นทาง ขับรถพาไปก่อเหตุยิง มือปืนทั้ง 2 ราย รวมถึงคนชำแหละรถ หลังจากนี้ได้มอบหมายให้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ขยายผลถึงตัวผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป

จากการสอบปากคำ ร.อ.วิโรจน์ ให้การรับสารภาพว่า ยิงจริง และให้การอีกว่า ขณะเป็นทหารยศเรือเอก ได้ไปทำงานต่างประเทศ UN องค์กรสหประชาชาติ 16 ปี หลังกลับมาประเทศไทยไม่มีงานทำ จึงได้ไปขออาศัยอยู่กับนายสมพรที่บ้าน และนายสมพรคอยช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ส่วนจะมีการรับงานจากนายสมพรหรือไม่ อยู่ระหว่างตรวจสอบ ส่วนประเด็นเรื่องการยืมรถ กอ.รมน. นายวิโรจน์เองยอมรับในเบื้องต้น มีการยืมกันก่อนหน้าที่จะก่อเหตุ แต่รายละเอียดอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติม รวมถึงผู้ต้องหารายอื่น ๆ ก็ยอมรับสารภาพเช่นกันแต่ยังให้การขัดแย้งกันอยู่ ส่วนจะไปถึงตัวผู้จ้างวานหรือไม่ จากคำให้การผู้ต้องหายังมีการโยนกันไปมา

ส่วนการขยายผลถึงตัวผู้จ้างวาน ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี รวมถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้กำชับว่าหากพยานหลักฐานถึงใคร ก็ดำเนินการทั้งหมด และตัวคนเจ็บเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย แม้เป้าหมายจะเป็นตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แต่บุคคลอื่นก็เจ็บด้วย ต้องทำอย่างเป็นกลาง เที่ยงตรง เที่ยงธรรม หลังจากนี้ต้องดูจากพยานหลักฐาน ทั้งคำให้การ ว่ามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำ สง.ผบ.ตร. กล่าวว่า หลังได้รับคำสั่งให้ติดตามตัวนายวิโรจน์ ก็ทราบว่าหลบหนีจากจ.นราธิวาส ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุไปยังจ.ตรัง จึงมีการติดตามข้อมูลเรื่อยมา ทั้งพวกเราเดิมในจ.ระยอง และบ้านพักภรรยาในกรุงเทพฯ

จนทราบว่าหลบหนีจากตรัง ไปพังงา และราชบุรี ก่อนจะเข้าไปที่ จ.กาญจนบุรี ต่อมานายวิโรจน์ พักโรงแรมม่านรูด 1 คืน ก่อนไปพักที่รีสอร์ตและหนีไปสังขละบุรี จนได้ตัวพยานมาสอบปากคำ ว่านายวิโรจน์ หลบหนีไปอยู่ที่ไหน

พบว่านายวิโรจน์ มีการข้ามฝั่งเมียนมา-ไทย จะมีการประสานตำรวจภูธรภาค 7 สืบนครบาล และสืบจังหวัดกาญจนบุรี และกองกำลังกองพลที่ 9 และ ฉก.ลาดหญ้า รวมถึงประสานงานกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากเป็นเขตทหารและเป็นพื้นที่ชายแดนจนพบตัว

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

