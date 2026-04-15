ตัวเลขเท่าไหร่ ? หลัง ONE ฟ้อง “รถถัง” รวม 3 ประเทศ
เปิดตัวเลขฟ้องร้องระหว่าง ONE กับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ กว่า 600 ล้านบาท รวม 3 ประเทศ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไทย
หลังจากที่ ONE Championship ประกาศเดินหน้าดำเนินคดีทางกฎหมายใน 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์, ญี่ปุ่น และประเทศไทย เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายกับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ นักชกชื่อดังชาวไทย จากกรณีละเมิดสัญญา จนกลายเป็นประเด็นสุดร้อนแรงที่เกิดขึ้นในวงการมวย
รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย โพสต์ข้อความพร้อมคลิปตอบโต้ว่า “ผมเซ็นสัญญาเมื่อ 2022 ขอดูสัญญากว่าจะได้ก็พฤศจิกายน 2025 แถมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอีก แถมจะโดนเขาฟ้องอีก เฮ้ออออ ชีวิตผม ต้องเจออะไรแบบนี้หรอ ความถูกต้องยังมีจริงอยู่มั้ย แล้วบอกเราพี่น้องกัน”
ล่าสุด ONE Championship เปิดเผยตัวเลขที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับ รถถัง ซึ่งได้มีการเรียกเงินค่าเสียหายในเพดานสูงที่สุดอยู่ที่ 20 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 640 ล้านบาท จากการฟ้องร้องทั้งหมดรวม 3 ประเทศ
สาเหตุที่ ONE Championship งัดไม้แข็งกับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ สืบเนื่องมาจากการที่ในช่วงหลัง นักชกไทยมักที่จะออกมาไลฟ์สด หรือโพสต์ข้อความ ในเชิงทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้งกรณีค่าตัวที่ได้รับ, ไฟต์การชก รวมไปถึงเรื่องล่าสุดคือการอ้างว่าถูกปลอมลายเซ็น.
แม้ว่าคดีความจะกำลังเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและสอบสวนในแต่ละประเทศ แต่ในขณะนี้ไฟต์ล้างตาที่แฟนทั่วโลกตั้งตารอระหว่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ และ ทาเครุ เซกาวะ ในศึก ONE Samurai 1 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 29 เมษายนนี้ ยังคงถูกระบุว่า “ดำเนินต่อไป” ตามกำหนดการเดิม
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าด้วยสถานการณ์ตึงเครียดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายประเทศ อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตการชกของรถถังภายใต้สังกัด ONE Championship อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
