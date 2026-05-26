สว.นันทนา ป้อง เท้ง ปมเรียกเป็น สว.วุฒิสภาสีน้ำเงิน เผยตนถูกกลั่นแกล้งสารพัด
สว.นันทนา ป้อง เท้ง ปมเรียกเป็น สว.วุฒิสภาสีน้ำเงิน เผยตนถูกกลั่นแกล้งสารพัด ขอให้หยุดพฤติกรรมเหล่านี้และร่วมกันทำรัฐธรรมนูญใหม่
จากกรณีที่กลุ่มสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 89 คน นำโดย นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ นายสมบูรณ์ หนูนวล นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล และนายอลงกต วรกี แถลงข่าวตอบโต้ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้าน กรณีโพสต์ข้อความกล่าวหา สว. ชุดนี้ว่าเป็น วุฒิสภาสีน้ำเงิน เป็นมรดกรัฐประหารจากรัฐธรรมนูญปี 2560
ล่าสุด ดร.นันทนา นันทวโรภาส อีกหนึ่งสมาชิกวุฒิสภา ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ดิฉันเป็นสว. ที่ไม่ใช่สีน้ำเงิน และไม่มีวันที่จะเป็นสีน้ำเงิน
ดิฉันไม่เห็นว่าสิ่งที่คุณเท้งพูด จะผิดจากข้อเท็จจริงตรงไหน เพราะตลอดเวลาที่ดิฉันทำหน้าที่เป็นสว.อยู่นั้น ดิฉันต้องต่อสู้กับความไม่ถูกต้องมากมายในสภาแห่งนี้ ทั้งเรื่องประโยชน์ทับซ้อน การกินรวบอำนาจ การคัดเลือกองค์กรอิสระ ฯลฯ
ดิฉันถูกกลั่นแกลงรังแกสารพัด ทั้งการกีดกันมิให้ได้เป็นกมธ.พิจารณากฎหมายใดๆ และถึงกับใช้พวกมากลากไป ลงมติให้ดิฉันมีความผิด ข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพียงกล่าวคำว่า “คนขายหมู” แต่ที่ดิฉันจะไม่ทน คือการฉุดรั้งการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งเป็นฉันทามติจากประชาชน 21.6 ล้านคน
จึงขอส่งเสียงไปยังสว.สีน้ำเงินทั้งหลายว่า ไม่มีใครทำลายเกียรติภูมิของพวกคุณได้ นอกจากสิ่งที่พวกคุณทำตัวของคุณเอง
อย่าเที่ยวไปฟ้องปิดปาก (SLAPP) ใครต่อใคร อีกเลย แค่นี้ประชาชนก็เอือมระอาต่อพฤติกรรมของพวกคุณมากพอแล้ว
ถ้าอยากรู้ว่าประชาชนคิดยังไงกับสิ่งที่พวกคุณทำ ก็เพียงแค่ตั้งใจอ่านทุกคอมเม้นท์ ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนจากผู้จ่ายเงินเดือนให้กับพวกคุณ
หยุดพฤติกรรมเหล่านี้ แล้วหันมาให้ความร่วมมือ ในการจัดทำรธน.ใหม่ตามประชามติ ก่อนที่ประชาชนจะออกมาบอกว่า พอแล้ว ทนไม่ไหวแล้ว(โว้ย)”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 89 สว. จี้ เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโทษ รับไม่ได้เรียก “วุฒิสภาสีน้ำเงิน” ขู่เจอฟ้อง
- “เท้ง” แนะ “อนุทิน” 3 วาระที่ต้องกล้าแสดงบทบาท ในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน
- “เท้ง” ขอโทษแทน อดีตเลขาธิการพรรค หลังโพสต์ด่าสื่อไทยปัญญาอ่อนขึ้นทุกวัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: