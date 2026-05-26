ผู้เช่าโอด เช่าคอนโดให้ลูกสาว 2 ปี เจอค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ 3 หมื่น ค่าประกันหักเกลี้ยง
ผู้เช่าโอด เช่าคอนโดให้ลูกสาว เดือนละ 12,000 บาท นาน 2 ปี เจอค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ 3 หมื่น ค่าประกันหักเกลี้ยง
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ข้อความผ่านกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เปิดเผยถึงปัญหาหลังเช่าคอนโดแห่งหนึ่งให้กับลูกสาว แต่ถูกเจ้าของห้องปรับโดยอ้างห้างเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องเสียหาย พร้อมกับค่าซ่อมแซมในราคารวมค่อนข้างสูง โดยระบุว่า
“ขอสอบถามค่ะ เราเช่าคอนโดให้ลูกสาวอยู่ เดือนละ 12,000 ระยะเวลา 2 ปี และมีค่าประกัน 24,000 น้องจบ ม.6 ครบกำหนดออก (11 พ.ค. 69) ผู้เช่าส่งค่ารายละเอียดการซ่อมแซมมา รายการตามนี้ คือปกติใช่ไหมคะ
ส่วนตัวมองว่าแพงมากค่ะ (ซึ่งผ้าม่านไม่ได้มีการชำรุดหรือเสียหายใด ๆ) (แอร์เราได้ให้ช่างมาล้างแล้วเมื่อเดือน ก.พ. 69 แต่เจ้าของห้องบอกว่าเราต้องล้างให้เขาใหม่อีกครั้ง)
สรุปค่าดำเนินการซ่อมแซมห้อง
- ซักผ้าม่านและที่นอน จำนวน 3,480 บาท
- ซ่อมโซฟาและเก้าอี้ จำนวน 6,000 บาท
- ซ่อมตู้ใต้อ่างล้างหน้า จำนวน 4,200 บาท
- ทาสีผนังห้อง จำนวน 4,000 บาท
- ล้างแอร์ 2 เครื่อง จำนวน 1,000 บาท
- ทำความสะอาดห้อง จำนวน 1,200 บาท
- บัตรผ่านเข้าออก จำนวน 500 บาท
- กุญแจเข้าห้อง จำนวน 200 บาท
- ซ่อมขาตู้อ่างล้างจาน จำนวน 2,000 บาท
- ซ่อมท๊อปหน้าอ่างล้างจาน จำนวน 4,500 บาท
- ยางเครื่องซักผ้า จำนวน 3,400 บาท
- ค่าไฟฟ้า 5,734 – 5,700=34 หน่วย เท่ากับ 34×4 = 136 บาท
- ค่าน้ำไม่มีคงค้าง รวม 30,616 บาท
ชำระเพิ่ม 30,616 – 24,000 = 6,616 บาท
จากโพสต์ดังกล่าว ได้มีสมาชิกในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เจ้าของห้องถึงการปรับผู้เช่าในราคาที่สูงเกินไป ส่วนหนึ่งระบุว่า “เจ้าของไม่คิดจะลงทุนเลยเหรอคะ ของบางอย่าง เสื่อมสภาพและพังได้”
“ค่าเสื่อมสภาพจะคิดกับผู้เช่าเลยเหรอ เกินไปไหมจะไม่ลงทุนเลยเหรอ” , “ราคาไม่ใช่ซ่อมแล้ววว เหมือนซื้อใหม่ให้เขาเลย” , “2 ปีจะไม่ให้สึกหรอเลยมั้ง ไม่ใช่ห้องตัวอย่างนะ บางอย่างก็เกินไปจริงๆ”
ขณะที่มีผู้ใช้รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปล่อยเช่าห้อง ได้ระบุว่า “เจ้าของคิดได้น่าเกลียดมาก เราก็เป็นคนปล่อยเช่าเหมือนกัน เวลาเช่า เราก็ตีค่าเช่าไม่ได้เช่าค่าห้องอย่างเดียวแต่ตีเผื่อไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วย เพราะเขาเช่าอุปกรณ์ในห้อง
เท่าที่ดูคือมันเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ เราจะคิดแค่ค่าธรรมความสะอาด ซึ่งเราทำเองหรือคนเช่าทำเองมันไม่สะอาดพอเราจะจ้างแบบ big cleaning แอร์ก็ไม่ต้องล้าง ถ้าอยู่ครบสัญญาต่อก็คือล้างแอร์ให้ไปเลย อันนี้คือคิดน่าเกลียดมากจริงๆ รับไม่ได้ค่ะ”
ทั้งนี้ ก็ได้มีผู้ใช้ส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นหลังเห็นสภาพเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นที่อาจไม่ได้ดูแลว่า “สมควรใช้ 2 ปีเหลืองเลย ไม่ดูแล” , “(ผนังห้อง) อันนี้เลอะ แสดงว่า ไม่ดูแลห้องเลย สมควร ทาสีไม่รู้ทากี่ด้าน ถ้าทั้งห้อง สมควรแก่เหตุ” เป็นต้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อุทาหรณ์! แม่กลืนเม็ดกระท้อน กระเพาะทะลุ-ลำไส้ขาด ต่อทวารเทียม หวิดพรากชีวิต
- พ่อเลี้ยงอำมหิต ข่มขืนลูกเลี้ยง 12 ฆ่าทรมานแผลเหวอะ แม่ปางตาย เพิ่งพ้นคุกข่มขืนคนแก่
- ชาวจีนเหี้ยมทำร้ายสาวสอง โมโหไม่ตรงปก ล่าสุดบินหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: