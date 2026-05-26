ข่าว

ผู้เช่าโอด เช่าคอนโดให้ลูกสาว 2 ปี เจอค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ 3 หมื่น ค่าประกันหักเกลี้ยง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 11:20 น.
52
ผู้เช่าโอด เช่าคอนโดให้ลูกสาว 2 ปี เจอค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ 3 หมื่น ค่าประกันหักเกลี้ยง

ผู้เช่าโอด เช่าคอนโดให้ลูกสาว เดือนละ 12,000 บาท นาน 2 ปี เจอค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ 3 หมื่น ค่าประกันหักเกลี้ยง

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ข้อความผ่านกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เปิดเผยถึงปัญหาหลังเช่าคอนโดแห่งหนึ่งให้กับลูกสาว แต่ถูกเจ้าของห้องปรับโดยอ้างห้างเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องเสียหาย พร้อมกับค่าซ่อมแซมในราคารวมค่อนข้างสูง โดยระบุว่า

“ขอสอบถามค่ะ เราเช่าคอนโดให้ลูกสาวอยู่ เดือนละ 12,000 ระยะเวลา 2 ปี และมีค่าประกัน 24,000 น้องจบ ม.6 ครบกำหนดออก (11 พ.ค. 69) ผู้เช่าส่งค่ารายละเอียดการซ่อมแซมมา รายการตามนี้ คือปกติใช่ไหมคะ

ส่วนตัวมองว่าแพงมากค่ะ (ซึ่งผ้าม่านไม่ได้มีการชำรุดหรือเสียหายใด ๆ) (แอร์เราได้ให้ช่างมาล้างแล้วเมื่อเดือน ก.พ. 69 แต่เจ้าของห้องบอกว่าเราต้องล้างให้เขาใหม่อีกครั้ง)

สรุปค่าดำเนินการซ่อมแซมห้อง

  1. ซักผ้าม่านและที่นอน จำนวน 3,480 บาท
  2. ซ่อมโซฟาและเก้าอี้ จำนวน 6,000 บาท
  3. ซ่อมตู้ใต้อ่างล้างหน้า จำนวน 4,200 บาท
  4. ทาสีผนังห้อง จำนวน 4,000 บาท
  5. ล้างแอร์ 2 เครื่อง จำนวน 1,000 บาท
  6. ทำความสะอาดห้อง จำนวน 1,200 บาท
  7. บัตรผ่านเข้าออก จำนวน 500 บาท
  8. กุญแจเข้าห้อง จำนวน 200 บาท
  9. ซ่อมขาตู้อ่างล้างจาน จำนวน 2,000 บาท
  10. ซ่อมท๊อปหน้าอ่างล้างจาน จำนวน 4,500 บาท
  11. ยางเครื่องซักผ้า จำนวน 3,400 บาท
  12. ค่าไฟฟ้า 5,734 – 5,700=34 หน่วย เท่ากับ 34×4 = 136 บาท
  13. ค่าน้ำไม่มีคงค้าง รวม 30,616 บาท

ชำระเพิ่ม 30,616 – 24,000 = 6,616 บาท

โพสต์ข้อความปรึกษาปัญหาการเช่าคอนโด
FB/ พวกเราคือผู้บริโภค

จากโพสต์ดังกล่าว ได้มีสมาชิกในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เจ้าของห้องถึงการปรับผู้เช่าในราคาที่สูงเกินไป ส่วนหนึ่งระบุว่า “เจ้าของไม่คิดจะลงทุนเลยเหรอคะ ของบางอย่าง เสื่อมสภาพและพังได้”

“ค่าเสื่อมสภาพจะคิดกับผู้เช่าเลยเหรอ เกินไปไหมจะไม่ลงทุนเลยเหรอ” , “ราคาไม่ใช่ซ่อมแล้ววว เหมือนซื้อใหม่ให้เขาเลย” , “2 ปีจะไม่ให้สึกหรอเลยมั้ง ไม่ใช่ห้องตัวอย่างนะ บางอย่างก็เกินไปจริงๆ”

ขณะที่มีผู้ใช้รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปล่อยเช่าห้อง ได้ระบุว่า “เจ้าของคิดได้น่าเกลียดมาก เราก็เป็นคนปล่อยเช่าเหมือนกัน เวลาเช่า เราก็ตีค่าเช่าไม่ได้เช่าค่าห้องอย่างเดียวแต่ตีเผื่อไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วย เพราะเขาเช่าอุปกรณ์ในห้อง

เท่าที่ดูคือมันเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ เราจะคิดแค่ค่าธรรมความสะอาด ซึ่งเราทำเองหรือคนเช่าทำเองมันไม่สะอาดพอเราจะจ้างแบบ big cleaning แอร์ก็ไม่ต้องล้าง ถ้าอยู่ครบสัญญาต่อก็คือล้างแอร์ให้ไปเลย อันนี้คือคิดน่าเกลียดมากจริงๆ รับไม่ได้ค่ะ”

ทั้งนี้ ก็ได้มีผู้ใช้ส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นหลังเห็นสภาพเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นที่อาจไม่ได้ดูแลว่า “สมควรใช้ 2 ปีเหลืองเลย ไม่ดูแล” , “(ผนังห้อง) อันนี้เลอะ แสดงว่า ไม่ดูแลห้องเลย สมควร ทาสีไม่รู้ทากี่ด้าน ถ้าทั้งห้อง สมควรแก่เหตุ” เป็นต้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เฟอร์รารี เปิดตัว “ลูเช่” รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก ราคา 20 ล้านบาท

15 วินาที ที่แล้ว
อ.ปวิน ซัดเดือด ลีน่าจัง ปมด่าหยาบคาย ทราย สก๊อต ข่าวดารา

อ.ปวิน ฟาด ลีน่าจัง ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ด่าแบบไม่เลือกหน้า ปมด่าหยาบ ทราย สก๊อต

10 นาที ที่แล้ว
ผู้เช่าโอด เช่าคอนโดให้ลูกสาว 2 ปี เจอค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ 3 หมื่น ค่าประกันหักเกลี้ยง ข่าว

ผู้เช่าโอด เช่าคอนโดให้ลูกสาว 2 ปี เจอค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ 3 หมื่น ค่าประกันหักเกลี้ยง

12 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดัง แฉแหลก! ลูกทุ่งชาย โกงเงิน-ยืมแล้วไม่คืน ใบ้ชัดชื่อ 2 พยางค์ เจ้าของเพลงดัง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม ปิดประตู ทักษิณ ไม่เข้าเกณฑ์ขอถอดกำไล EM ช่วงพักโทษ

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุริยะ” เผยอาการล่าสุดดีขึ้น 80% พร้อมทำงานต่อ เปิดสาเหตุที่วูบสติกลางดึก

52 นาที ที่แล้ว
&quot;บังแจ็ค&quot; ฟาดแรง &quot;ลีน่าจัง&quot; ปมคลิปเสียง &quot;ทราย สมุทร&quot; ยันเป็นหลักฐานสำคัญ ใช้ในชั้นศาลได้ ข่าว

“บังแจ็ค” ฟาดแรง “ลีน่าจัง” ปมคลิปเสียง “ทราย สมุทร” ยันเป็นหลักฐานสำคัญ ใช้ในชั้นศาลได้

57 นาที ที่แล้ว
แม่กลืนเม็ดกระท้อนทำกระเพาะทะลุ ต้องตัดลำไส้ทิ้ง ข่าว

อุทาหรณ์! แม่กลืนเม็ดกระท้อน กระเพาะทะลุ-ลำไส้ขาด ต่อทวารเทียม หวิดพรากชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำมันหมู VS น้ำมันพืช กินอะไรดีกว่ากัน งานวิจัยว่ายังไงบ้าง ไลฟ์สไตล์

น้ำมันหมู VS น้ำมันพืช กินอะไรดีกว่ากัน งานวิจัยว่ายังไงบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เข้าพบ “มาครง” หารือความร่วมมือทางการค้า ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านสุกี้ยากี้เจ้าดัง ประกาศปิดสาขา ชาวรังสิตใจหายของอร่อยกลายเป็นตำนาน เศรษฐกิจ

ร้านสุกี้ยากี้เจ้าดัง ประกาศปิดสาขา ชาวรังสิตใจหายของอร่อยกลายเป็นตำนาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รวบ อดีต สส.ปชป. คาคอนโด คดี พ.ร.บ.เช็ค เสียหายทะลุ 100 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผิดซ้ำซาก! รวบขอทานเด็ก บนสกายวอล์กห้างดัง เขตขู่ส่งสถานสงเคราะห์ หากไม่เลิก ข่าว

ผิดซ้ำซาก! รวบขอทานเด็ก บนสกายวอล์กห้างดัง เขตขู่ส่งสถานสงเคราะห์ หากไม่เลิก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรใจเหี้ยม อาคารถล่มฟิลิปปินส์ กดหัวเราะเยาะ เข้าใจผิดว่าเป็นไทย ข่าว

เขมรใจเหี้ยม อาคารถล่มฟิลิปปินส์ กดหัวเราะเยาะ เข้าใจผิดว่าเป็นไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดเดือนมิถุนายน 2569 สรุปวันที่ 2 มิ.ย. หยุดไหม ข่าว

วันที่ 2 มิถุนายน 2569 หยุดไหม? เช็กปฏิทินวันหยุดราชการ-ธนาคาร-เอกชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว.นันทนา ป้อง เท้ง ปมเรียกเป็น สว.วุฒิสภาสีน้ำเงิน เผยตนถูกกลั่นแกล้งสารพัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่าจัง ฉะเดือด &quot;คนสติไม่นิ่งคือ...ึง&quot; หลัง ทราย สมุทร ฟาดนิ่มหน้าสื่อ ปมแนะให้ขอโทษแม่-พี่ชาย บันเทิง

ลีน่าจัง ฉะเดือด “คนสติไม่นิ่งคือ…ึง” หลัง ทราย สมุทร ตอบสื่อ ปมแนะให้ขอโทษแม่-พี่ชาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเลี้ยงอำมหิต ข่มขืนลูกเลี้ยง 12 ฆ่าทรมานแผลเหวอะ แม่ปางตาย เพิ่งพ้นคุกข่มขืนคนแก่ ข่าวอาชญากรรม

พ่อเลี้ยงอำมหิต ข่มขืนลูกเลี้ยง 12 ฆ่าทรมานแผลเหวอะ แม่ปางตาย เพิ่งพ้นคุกข่มขืนคนแก่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทย พลัส ลงทะเบียนวันนี้ 26 พ.ค. 69 ทันไหม เศรษฐกิจ

ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส ยังทันไหม? แนะวิธีเช็กสิทธิ์คงเหลือ ไม่ให้พลาดรับเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจรใต้เหี้ยม! แต่งหญิงคลุมฮีญาบ ยิงครอบครัวตำรวจปัตตานี แม่ดับขณะอุ้มลูก 2 เดือน ข่าว

โจรใต้เหี้ยม! แต่งหญิงคลุมฮีญาบ ยิงตำรวจปัตตานี แม่ดับขณะอุ้มลูก 2 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมศุลกากรยึด ยาฉีดน้ำหนัก มูลค่า 2 ล้าน ถูกลักลอบนำเข้าโดยผู้โดยสารจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สเปนพบผู้ป่วยไวรัสฮันตาเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้โดยสารจากเรือสำราญที่ถูกกักตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ “ชวนนท์” อดีตโฆษกประชาธิปัตย์ คดีเช็คเด้ง เสียหายรวม 100 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาวรุ่งอเมริกันฟุตบอลวัย 18 ปี รถเสียหลักพลิกคว่ำเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อนาคตดับ! นักกีฬาดาวรุ่ง รถพลิกคว่ำ ร่างกระเด็นเสียชีวิตคาที่ เศร้าจากไปอายุน้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ เตรียมเอาผิด เพจใช้ AI ผลิตละครสั้น บิดเบือนชีวิตในเรือนจำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 11:20 น.
52
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เฟอร์รารี เปิดตัว “ลูเช่” รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก ราคา 20 ล้านบาท

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569
อ.ปวิน ซัดเดือด ลีน่าจัง ปมด่าหยาบคาย ทราย สก๊อต

อ.ปวิน ฟาด ลีน่าจัง ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ด่าแบบไม่เลือกหน้า ปมด่าหยาบ ทราย สก๊อต

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569

เพจดัง แฉแหลก! ลูกทุ่งชาย โกงเงิน-ยืมแล้วไม่คืน ใบ้ชัดชื่อ 2 พยางค์ เจ้าของเพลงดัง

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569

รมว.ยุติธรรม ปิดประตู ทักษิณ ไม่เข้าเกณฑ์ขอถอดกำไล EM ช่วงพักโทษ

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569
Back to top button