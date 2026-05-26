การเงินเศรษฐกิจ

ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส ยังทันไหม? แนะวิธีเช็กสิทธิ์คงเหลือ ไม่ให้พลาดรับเงิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 09:25 น.
70
ไทยช่วยไทย พลัส ลงทะเบียนวันนี้ 26 พ.ค. 69 ทันไหม

ไขข้อสงสัย ลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส ตอนนี้ทันไหม? ล่าสุดเหลือ 5.6 ล้าน แนะรีบกดรับสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง ผู้ใช้งานเก่าและใหม่ทำตามนี้ ไม่พลาดรับ 4000 บาท

เข้าสู่วันที่ 2 ของการเปิดลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง รัฐบาลแจกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% กำหนดวงเงินช่วยเหลือรวม 4,000 บาท/คน แบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 และจำกัดวงเงินการใช้สิทธิสูงสุดไม่เกิน 200 บาท/วัน

หากใช้สิทธิ 1,000 บาทในแต่ละเดือนไม่หมด ระบบจะตัดวงเงินส่วนที่เหลือทิ้งทันที ผู้ใช้งานไม่สามารถนำยอดเงินไปทบใช้ในเดือนถัดไปได้

หลังจากเปิดระบบให้ลงทะเบียนเมื่อช่วงเช้าวานนี้ (25 พฤษภาคม 2569) โครงการจำกัดสิทธิไว้ทั้งหมดประมาณ 30 ล้านสิทธิ โดยเปิดให้รับสิทธิจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 9.21 น. พบว่าระบบมีสิทธิคงเหลือเพียง 5,637,182 สิทธิเท่านั้น ทำให้หลายคนสงสัยว่าถ้าลงทะเบียนตอนนี้จะยังทันหรือไม่ คำตอบคือยังทัน แต่ต้องรีบดำเนินการ

เช็กสิทธิ์คงเหลือไทยช่วยไทย พลัส
ภาพจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถเข้าไปกดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตามขั้นตอนดังนี้

เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส

1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง กดเลือกแบนเนอร์โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)

2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขแล้วกดปุ่ม ลงทะเบียน

3. ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการได้รับสิทธิและแจ้งวันที่เริ่มใช้สิทธิ ให้กดปุ่ม ตกลง

ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส

1. เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง กดเลือกแบนเนอร์โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)

2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขจากนั้นคลิกคำว่า ลงทะเบียน

3. รอรับผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ระบบจะส่งข้อความ SMS และแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังให้ทราบใน 3 วัน

4. หากได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าได้รับสิทธิ ระบบจะแสดงข้อความพร้อมระบุวันที่เริ่มใช้สิทธิให้กดปุ่ม ตกลง

ขั้นตอนเช็กสิทธิไทยช่วยไทย พลัส

หากประชาชนต้องการตรวจสอบจำนวนสิทธิคงเหลือแบบเรียลไทม์ สามารถเข้าไปเช็กได้ด้วยตัวเองตามขั้นตอนนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ ไทยช่วยไทย พลัส >> คลิก

2. คลิกเลือกเมนู “ดูจำนวนสิทธิคงเหลือ”

3. ระบบจะแสดงหน้าจอจำนวนสิทธิที่เหลือล่าสุดให้ทราบทันที

วิธีเช็กสิทธิ์ไทยช่วยไทย พลัส
ภาพจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

