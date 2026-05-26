ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส ยังทันไหม? แนะวิธีเช็กสิทธิ์คงเหลือ ไม่ให้พลาดรับเงิน

ไขข้อสงสัย ลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส ตอนนี้ทันไหม? ล่าสุดเหลือ 5.6 ล้าน แนะรีบกดรับสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง ผู้ใช้งานเก่าและใหม่ทำตามนี้ ไม่พลาดรับ 4000 บาท
เข้าสู่วันที่ 2 ของการเปิดลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง รัฐบาลแจกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% กำหนดวงเงินช่วยเหลือรวม 4,000 บาท/คน แบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 และจำกัดวงเงินการใช้สิทธิสูงสุดไม่เกิน 200 บาท/วัน
หากใช้สิทธิ 1,000 บาทในแต่ละเดือนไม่หมด ระบบจะตัดวงเงินส่วนที่เหลือทิ้งทันที ผู้ใช้งานไม่สามารถนำยอดเงินไปทบใช้ในเดือนถัดไปได้
หลังจากเปิดระบบให้ลงทะเบียนเมื่อช่วงเช้าวานนี้ (25 พฤษภาคม 2569) โครงการจำกัดสิทธิไว้ทั้งหมดประมาณ 30 ล้านสิทธิ โดยเปิดให้รับสิทธิจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 9.21 น. พบว่าระบบมีสิทธิคงเหลือเพียง 5,637,182 สิทธิเท่านั้น ทำให้หลายคนสงสัยว่าถ้าลงทะเบียนตอนนี้จะยังทันหรือไม่ คำตอบคือยังทัน แต่ต้องรีบดำเนินการ
ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถเข้าไปกดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตามขั้นตอนดังนี้
เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส
1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง กดเลือกแบนเนอร์โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)
2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขแล้วกดปุ่ม ลงทะเบียน
3. ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการได้รับสิทธิและแจ้งวันที่เริ่มใช้สิทธิ ให้กดปุ่ม ตกลง
ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส
1. เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง กดเลือกแบนเนอร์โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)
2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขจากนั้นคลิกคำว่า ลงทะเบียน
3. รอรับผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ระบบจะส่งข้อความ SMS และแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังให้ทราบใน 3 วัน
4. หากได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าได้รับสิทธิ ระบบจะแสดงข้อความพร้อมระบุวันที่เริ่มใช้สิทธิให้กดปุ่ม ตกลง
ขั้นตอนเช็กสิทธิไทยช่วยไทย พลัส
หากประชาชนต้องการตรวจสอบจำนวนสิทธิคงเหลือแบบเรียลไทม์ สามารถเข้าไปเช็กได้ด้วยตัวเองตามขั้นตอนนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ ไทยช่วยไทย พลัส >> คลิก
2. คลิกเลือกเมนู “ดูจำนวนสิทธิคงเหลือ”
3. ระบบจะแสดงหน้าจอจำนวนสิทธิที่เหลือล่าสุดให้ทราบทันที
