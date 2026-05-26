โจรใต้เหี้ยม! แต่งหญิงคลุมฮีญาบ ยิงตำรวจปัตตานี แม่ดับขณะอุ้มลูก 2 เดือน

4 โจรใต้เหี้ยม! แต่งหญิงคลุมฮีญาบ ยิงครอบครัวตำรวจปัตตานี แม่ดับขณะอุ้มลูก 2 เดือน
สะเทือนขวัญปัตตานี คนร้าย 4 คนแต่งกายเป็นหญิงสวมฮีญาบ ขี่จักรยานยนต์ประกบยิงรถยนต์ของดาบตำรวจที่กำลังพาครอบครัวไปรับลูกหน้าโรงเรียน เป็นเหตุให้ภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตคารถขณะอุ้มลูกวัยเพียง 2 เดือน ส่วนตัวดาบตำรวจได้รับบาดเจ็บ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ออกแถลงประณามผู้ก่อเหตุ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 15.30 น. คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงรถยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต บริเวณใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ หมู่ 5 ต.พงสตา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ผู้เสียชีวิตคือ นางฟาตีเม๊าะ ยาโง๊ะ อายุ 35 ปี ครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อยู่ระหว่างลาคลอด พบนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณเบาะหลังของรถเก๋ง โดยยังอุ้มลูกวัยประมาณ 2 เดือนอยู่ในตัก
ผู้บาดเจ็บคือ ด.ต.อดุลย์ หะยีสุหลง สามีของผู้เสียชีวิต สังกัด สภ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ถูกยิงขณะนั่งเบาะคนขับ ส่วนลูกอีกคนของทั้งสองนั่งอยู่ข้างคนขับ
จากการสอบสวนเบื้องต้น ก่อนเกิดเหตุ ด.ต.อดุลย์ ขับรถเก๋งพาภรรยาและลูก 2 คนเดินทางไปรับลูกชายอีก 2 คนที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ โดยภรรยาอุ้มลูกวัย 2 เดือนนั่งเบาะหลัง ส่วนลูกอีก 1 คนนั่งข้างคนขับ
เมื่อรถขับเข้ามาในซอยใกล้โรงเรียน คนร้าย 4 คน แต่งกายคล้ายหญิงมุสลิม สวมฮีญาบปิดบังใบหน้า ขี่รถจักรยานยนต์ 2 คัน ดักซุ่มอยู่ริมทาง ใช้อาวุธปืนสงครามอาก้าและปืนพกสั้น ระดมยิงใส่รถเก๋งอย่างต่อเนื่อง ก่อนหลบหนีจากที่เกิดเหตุ
เสียงปืนดังสนั่นกลางชุมชนและหน้าโรงเรียน ท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านและเด็กนักเรียน
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ออกแถลงการณ์ประณามการกระทำของผู้ก่อเหตุว่าโหดเหี้ยมและไร้มนุษยธรรม พร้อมเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
กอ.รมน.ภาค 4 ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ หากพบเบาะแส วัตถุต้องสงสัย หรือบุคคลต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขสายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โทร 061-173-2999 หรือเบอร์สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน.
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บปลอกกระสุนจำนวนมากในที่เกิดเหตุ พบใช้อาวุธปืนสงครามอาก้า และปืนพกสั้น พนักงานสอบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางเข้าออกพื้นที่ พร้อมตั้งจุดตรวจสกัดเส้นทางหลบหนี
ทั้งนี้ พล.ต.ต.สันทัศน์ ผบก.ภ.จ.ปัตตานี สั่งสนธิกำลังปิดล้อมพื้นที่และเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าคนร้ายอาจหลบซ่อนตัว รวมถึงกำชับด่านโดยรอบให้เฝ้าระวัง ตรวจค้นยานพาหนะและบุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวด
