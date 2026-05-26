ผิดซ้ำซาก! รวบขอทานเด็ก บนสกายวอล์กห้างดัง เขตขู่ส่งสถานสงเคราะห์ หากไม่เลิก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 09:59 น.
ผิดซ้ำซาก! รวบขอทานเด็ก บนสกายวอล์ก ห้างเซ็นทรัลเวิลด์-แยกสะพานเฉลิมเผ่า เขตขู่ส่งสถานสงเคราะห์ หากไม่เลิก

สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สำนักงานเขตปทุมวัน Pathumwan District Office เรื่องราวเกี่ยวกับการกวดขันขอทานเด็ก บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และแยกสะพานเฉลิมเผ่า โดยระบุว่า

เมื่อวันศุกร์ที่ (22 พ.ค. 69) เวลา 20.00 น. ที่ผ่านมา ได้พบเด็กนั่งขอทาน 1 ราย บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตได้เชิญผู้ปกครองมารับทราบ ข้อกล่าวหา และลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้ว … แต่หลังจากนั้น เวลาประมาณ 21.30 น. มีคนแจ้งเหตุ พบว่ายังกลับมานั่งที่เดิมอีก พบเจอเจ้าหน้าที่ก็รีบวิ่งหนี!! เป็นการกระทำผิดซ้ำ

และในวันอาทิตย์ที่ (24 พ.ค. 69) ดร.นรเทพ ชูพูล ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และฝ่ายเทศกิจได้ลงพื้นที่กวดขัน บริเวณสะพานสกายวอร์คศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และสะพานลอยเฉลิมเผ่า พบเจอขอทานเด็ก อายุ 10 – 14 ปี จำนวน 2 ราย และขอทานวัยรุ่น อายุ 30 ปี จำนวน 1 ราย

รายที่ 1 : ขอทานเด็ก อายุ 10 – 14 ปี เป็นพี่น้องกัน เรียนหนังสืออยู่ แม่บอกว่าให้มานั่งขอทาน เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าเรียน ค่าอุปโภคและบริโภคอื่น ๆ และค่าเลี้ยงเด็กดูน้องที่เป็นเด็กอ่อน

รายที่ 2 : ขอทานวัยผู้ใหญ่ตอนต้น อายุประมาณ 30 ปี แจ้งว่าเป็นเด็กต่างจังหวัด เข้ามานั่งเป็นขอทานใน กทม. เพื่อหาเงินไปรักษาคุณตา ที่ป่วยและมีอายุมาก

ผอ.นรเทพ ได้ส่งชุดสายตรวจนอกเครื่องแบบ กระจายกำลังดูแต่ละพื้นที่ว่ามีขอทานหรือไม่ คนแรกพบบนสกายวอร์คศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จึงได้รอแล้วให้สัญญาณเข้าจับ เนื่องจากกลัวน้องวิ่งหนี (แบบไม่คิดชีวิตอีก) กลัวจะได้รับอันตราย จึงต้องรีบลงมือตอนที่น้องยังนั่งขอทานอยู่ … น้องคนนี้ จะนั่งเป่าขลุย แต่ไม่สามารถเล่นเป็นเพลงได้ อาศัยความเป็นเด็กที่ดูน่าสงสาร ทำการขอทาน จึงได้ควบคุมตัวไว้

หลังจากควบคุมตัวคนที่ 1 ได้ มีสายแจ้งว่า บริเวณแยกสะพานเฉลิมเผ่า พบขอทาน 2 คน เหมือนจะรู้ตัวแล้วกำลังจะลุกหนี เจ้าหน้าที่จึงต้องรีบวิ่งจาก สกายวอร์คศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไปสะพานลอยแยกเฉลิมเผ่า และได้ควบคุมตัว ขอทาน 2 คนไว้ได้ ….. ผมจำหน้าพวกพี่ได้ แต่ผมวิ่งไม่ทันแล้ว… น้องได้กล่าวไว้

ในระหว่างนั้น เจ้าหน้าที่ได้ค้นตัว กระเป๋า น้องมีอาการกลัว วิตกกังวล และมือสั่น ปากสั่น (เด็กอายุสิบกว่า จะโดนตำรวจจับ ก็มีความกลัวเป็นธรรมดา) ผอ.นรเทพ และเจ้าหน้าที่ก็คอยปลอบน้องให้คลายความกังวล และได้ติดต่อคุณแม่ของน้องให้ไปพบกันที่ สน.ปทุมวัน

เคสที่ 1 : ขอทานเด็ก อายุ 10 – 14 ปี

ผอ.นรเทพ และเจ้าหน้าที่ ได้พยายามติดต่อผู้ปกครองของเด็ก เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา ลงบันทึกประจำวัน และครั้งนี้ ได้เชิญคุณพ่อมาด้วย คุณพ่อบอกว่า ไม่ทราบเลย ว่าลูกมานั่งขอทานแบบนี้

เจ้าหน้าที่ จึงได้เปิดการจัดทำบันทึกข้อตกลงการดูแลเด็กกับผู้ปกครอง พร้อมให้คำแนะนำและกำชับแนวทางการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย และให้การช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่า “การเลี้ยงลูกถือเป็นความรับผิดชอบของคนเป็นพ่อและแม่ เค้าไม่ได้เลือกเกิดมา ผู้ปกครองได้มีเค้าขึ้น จึงต้องรับผิดชอบลูก ๆ ของตนเอง ครั้งที่เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน และน่าจะหลายๆ ก่อนหน้านี้อีก ถือว่าวิกฤตแล้ว

ในกรณีนี้ ถ้ามีครั้งต่อ ๆ ไป ถือว่าพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ จะต้องส่งลูกไป สถานสงเคราะห์เด็ก หรือหากพ่อแม่ประสงค์ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น หรือให้รัฐอุปการะในระยะยาว สามารถทำเรื่องขอมอบอำนาจการปกครองให้แก่กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้อย่างถูกกฎหมาย

แต่ …ความเป็นครอบครัว จะแตกลงทันที ไม่เป็นผลดีต่ออนาคตของเด็กแน่นอน และครอบครัวนี้ พ่อแม่ ลูกอีก 3 คน จะไม่มีอีกต่อไป… ระหว่างที่ดำเนินการจัดทำเอกสารข้อกล่าวหา เพื่อลงบันทึกประจำวัน ผอ.นรเทพ และเจ้าหน้าที่ได้สอบถามว่า เด็ก ๆ แต่ละคนทำอะไรได้บ้าง

จากการมานั่งขอทานในช่วงเย็น น้อง ๆ เรียนเกรดตก ไม่มีเวลาทำการบ้าน และไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไป ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่เด็กควรได้ใช้ชีวิตในช่วงเด็ก เพื่อพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ คุณแม่ไม่ควรพาน้องมาเป็นขอทานแบบนี้ …

ทั้งนี้ ผอ.นรเทพ ได้พูดคุยกับทางผู้ปกครอง และจะให้ความช่วยเหลือ คุณพ่อมีอาชีพอยู่แล้ว ส่วนคุณแม่ จะหาที่ขายของให้ และให้คุณแม่และลูก ๆ ไปช่วยกันขายของแทน ไปหาเตรียมของมาขายได้เลย แล้วอย่าพาน้องมานั่งขอทานอีก และพี่ชายคนโต สามารถเล่นดนตรีได้ ผอ.บอกว่า ให้ไปฝึกมาให้เก่ง ซึ่งทาง กทม. มีการ Audition เปิดพื้นที่ให้ศิลปินและนักดนตรีเปิดหมวกสามารถแสดงดนตรีได้

เคสที่ 2 : ขอทานวัยผู้ใหญ่ตอนต้น อายุประมาณ 30 ปี

ได้ปรับพินัยตาม พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และได้ประสานกับ บ้านมิตรไมตรี ห้วยขวาง เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่จะประเมินสภาพการณ์ และ น้องแจ้งว่า จะกลับบ้านต่างจังหวัด เพื่อไปเรียนต่อให้จบ และไปดูแลคุณตาที่ป่วย และหางานทำ ซึ่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะคอยดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้กับน้องต่อไป

ในระหว่างที่รอการสอบสวน ผอ.นรเทพ ได้พบกับ พันตำรวจเอก ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน (ผกก.สน.ปทุมวัน) ซึ่งท่านกล่าว ทาง สน.ปทุมวัน พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุน ในการกวดขัน จับกุม และร่วมแก้ไขปัญหาขอทานอย่างแน่นอน … ซึ่งหลาย ๆ เคส เขตได้รับความอนุเคราะห์มาอย่างดี ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ ครับ

นี่ไม่ใช่นิยาย แต่คือ ส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่เราทำเต็มความสามารถตามอำนาจที่เราจะกระทำได้

ทั้งนี้ การให้เงินขอทานในประเทศไทย ไม่ได้มีความผิดทางกฎหมาย ตาม พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 แต่กฎหมายจะเอาผิดเฉพาะตัวขอทานและผู้ที่แสวงหาประโยชน์จากขอทานเท่านั้น … แต่การให้เงินขอทาน เป็นการสนับสนุนการค้ามนุษย์ และมีกลุ่มผู้แสวงหาประโยชน์ที่คอยเก็บเงินจากขอทานอีกที

และเชื่อเถอะครับ ขอทานที่นั่งขอทานในพื้นที่เศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อวัน มากกว่า คนหาเช้ากินค่ำ มากกว่า ค่าแรงขั้นต่ำในประเทศ แน่นอน …

ประเทศไทยเรามีการทำบุญมากมาย เช่น

  • โรงพยาบาล: ต่างจังหวัด ถิ่นทรุกันดาล ที่การรักษาเข้าไม่ถึง
  • มูลนิธิกระจกเงา: องค์กรที่รับบริจาคสิ่งของหลากหลาย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และนำไปจำหน่ายเป็นทุนขับเคลื่อนกิจกรรม
  • ร้านปันกัน: เปลี่ยนสิ่งของสภาพดีให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
  • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น: มูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส
  • โครงการเหลือ-ขอ: รับบริจาคสิ่งของเพื่อแปรสภาพเป็นโอกาสและช่วยเหลือสังคม
  • มูลนิธิวัดสวนแก้ว (พระพยอม กัลยาโณ): รับบริจาคสิ่งของหลากหลายประเภท เพื่อนำไปขายในร้านมือสอง หรือแจกจ่ายผู้ยากไร้
  • มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ , มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ และอื่น ๆ

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดพบเจอขอทานหรือคนเร่ร่อน สามารถแจ้งได้ที่ Traffy Fondue ทางเขตฯ จะเร่งดำเนินการประสาน สถานีตำรวจในท้องที่ และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ต่อไป

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

