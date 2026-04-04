เบลล์ สวนคนกล่าวหา โยงสัญญา รถถัง จิตรเมืองนนท์ วอนใช้สมองไตร่ตรองดีๆ
“เบลล์ สปอร์ต” เคลื่อนไหวแจงปม รถถัง จิตรเมืองนนท์ ถูกปลอมลายเซ็นกว่า 30 ฉบับ ยันไม่มีเหตุผลต้องโกงเพื่อน วอนโซเชียลใช้สติไตร่ตรองก่อนวิจารณ์
จากกรณี รถถัง จิตรเมืองนนท์ นักมวยไทยชื่อดัง โพสต์ร่ายยาวบนเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นสัญญาเมื่อ 2 ปีก่อน ที่ต่อมาจะทราบว่าตนเองถูกปลอมลายเซ็น ไปลงนามสัญญาอื่นอีกกว่า 30 ฉบับ ส่งผลให้ต้องเผชิญปัญหาในการรับผลประโยชน์ จู่ๆ มีการแจ้งว่า ไปรับงานนี้ไม่ได้เพราะมีสัญญาอยู่
ต่อมาบนโลกออนไลน์เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง ล่าสุด เบลล์ สปอตซ์ อินฟลูเอนเซอร์สายกีฬาจึงออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่า เรื่องรถถังขอชี้แจงสั้นๆ นะครับ ผมไม่มีเหตุผลต้องไปปลอมลายเซ็นเพื่อน คนที่กล่าวหาผมอยากให้ใช้สมองไตร่ตรองลองมองดูนิดนึงว่า ผมเข้ามาหาถังตอนที่ที่ถังเซ็นสัญญากับวันแล้วหรือยัง แล้วผมจะไปมีสิทธิ์อะไรเซ็นสัญญาได้
“พูดตรงนี้อีกครั้งรถถังมีพระคุณต่อผมและครอบครัวในหลายหลายเรื่องในช่วงสองสามปีที่รู้จักกันมา ไม่มีเหตุอันใดที่ผมต้องไปโกงตังค์เพราะผมก็มีการงานรายได้อยู่แล้ว ถ้าผมโกงถังถังมันด่าผมหน้าเฟสละครับ ผมไม่ฟ้องหรอกนะครับแต่อย่าให้คุณไตร่ตรองใช้สมองอีกหนึ่งครั้ง วิเคราะห์ให้ดีๆ”.
