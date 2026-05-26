รวบ อดีต สส.ปชป. คาคอนโด คดี พ.ร.บ.เช็ค เสียหายทะลุ 100 ล้าน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปทส. สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เข้าจับกุม ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต หรือ “อ๊อบ” หมายจับของศาลอาญาพระโขนงเหนือ ที่ 275/2568 ลงวันที่ 20 เมษายน 2568 ณ คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านพระโขนงเหนือ
ข้อหาตามหมายจับคือ “ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย โดยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น” ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534
จากการสอบสวนทราบว่า เมื่อปี 2566 ชวนนท์ ถูกผู้เสียหายหลายรายร้องทุกข์ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.เช็ค มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท ต่อมามีการเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายให้ถอนฟ้อง พร้อมออกเช็คเพื่อชำระหนี้ตามข้อตกลง
ปรากฏว่าเช็คหลายฉบับที่ออกเพื่อชำระหนี้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ กลายเป็นเช็คเด้ง ผู้เสียหายจึงแจ้งความดำเนินคดีอีกครั้ง ขณะที่ชวนนท์หลบหนีและติดต่อไม่ได้ ศาลอาญาพระโขนงเหนือจึงออกหมายจับ
ตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าชวนนท์ยังมีหมายจับค้างอยู่อีก 2 หมาย และยังมีคดีที่ผู้เสียหายร้องทุกข์อยู่ระหว่างรอออกหมายจับอีกหลายคดี โดยมีผู้เสียหายหลายราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ตำรวจกองปราบปรามเคยจับชวนนท์ที่บ้านพักย่านสวนหลวง ตามหมายจับศาลแขวงดุสิต ที่ 193/2566 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ในคดี พ.ร.บ.เช็ค ทุนทรัพย์ 2.3 ล้านบาทเศษ ในคดีหมายเลขดำ อ.640/2564 (หมายเลขแดง อ.565/2565)
อย่างไรก็ตาม หลังนำตัวส่งศาลแขวงดุสิต โจทก์และจำเลยตกลงกันได้ โจทก์ขอถอนฟ้อง ศาลจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวในวันเดียวกัน
ต่อมาในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ตำรวจสืบสวนนครบาลจับชวนนท์ซ้ำอีกตามหมายจับคดีเช็คอีก 3 หมาย ที่บริเวณลานหน้าศาลแขวงดุสิต เพื่อส่งศาลอาญาพระโขนงดำเนินคดีต่อ
ประวัติ ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เกิดวันที่ 6 ตุลาคม 2517 ปัจจุบันอายุ 51 ปี เป็นบุตรของ มานะศักดิ์ อินทรโกมาลย์สุต อดีต สส.นครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร และเป็นหลานปู่ของ ยศ อินทรโกมาลย์สุต อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ชวนนท์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งโฆษกพรรค และ สส.บัญชีรายชื่อ รวมถึงเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
หลังเกิดคดีหลายคดี ชวนนท์ค่อย ๆ ห่างหายจากเวทีการเมือง และในช่วงหลังตกเป็นจำเลยในคดี พ.ร.บ.เช็ค หลายคดีต่อเนื่อง
หลังจับกุม ตำรวจ ปทส. นำตัวชวนนท์ส่งศาลอาญาพระโขนงเหนือ ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ อนุชา บูรพชัยศรี ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. 2569 ประชาธิปัตย์ส่
- น้องดรีม นางแบบ ถูกฆ่าคาคอนโด แฟนอ้างพลั้งมือ ยังรักมาก
- เปิดปม “แม่ค้าออนไลน์” ดับสลดคาคอนโด พ่อแม่เผยทั้งคู่ป่วยจิตเวช-ซึมเศร้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: