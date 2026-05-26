อุทาหรณ์! แม่กลืนเม็ดกระท้อน กระเพาะทะลุ-ลำไส้ขาด ต่อทวารเทียม หวิดพรากชีวิต
เตือนภัย! ครีเอเตอร์เล่านาทีวิกฤต แม่กลืนเม็ดกระท้อน ปวดท้องรุนแรงต้องผ่าตัดด่วน พบกระเพาะอาหารทะลุ สำไส้ฉีกขาดจนต้องตัดทิ้ง ต่อทวารเทียม ซ้ำร้ายติดเชื้อในกระแสเลือด
อุทาหรณ์เตือนใจ Surasak Ketsen ครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า 2.4 แสนคน โพสต์ข้อความเตือนภัยและเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับคนชอบกินกระท้อน หลังจากแม่ของเขามีอาการป่วยหนักจนต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนและรักษาตัวในห้องไอซียู
ครีเอเตอร์คนดัง เล่าว่า แม่ของเขามีอาการปวดท้องอย่างหนักจนเดินตัวงอ ครอบครัวจึงรีบพาไปส่งโรงพยาบาล เมื่อไปถึงพบว่าความดันโลหิตพุ่งสูงเกิน 180 และมีอาการหายใจหอบติดขัดจนแพทย์ต้องสอดท่อช่วยหายใจทันที จากนั้นแพทย์ได้นำตัวไปเอกซเรย์และพบว่ากระเพาะอาหารของแม่ทะลุ
แพทย์ตัดสินใจทำการผ่าตัดด่วนในเวลา 19.00 น. การผ่าตัดใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง กระทั่งเวลา 21.20 น. ได้เรียกญาติเข้าไปดูผลการผ่าตัด พบสาเหตุของอาการป่วยรุนแรงครั้งนี้คือ “เม็ดกระท้อน” จำนวน 2 เม็ดที่แม่กลืนลงไป
อาการไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่กระเพาะอาหารเพียงอย่างเดียว เม็ดกระท้อนทำให้ลำไส้ฉีกขาด แพทย์จำเป็นต้องตัดลำไส้ทิ้งไปประมาณเท่าข้อมือ พร้อมทั้งต่อทวารเทียมให้ นอกจากนี้แม่ยังมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย ขณะนี้แม่ต้องนอนพักฟื้นอยู่ในห้องไอซียู โดยแพทย์ยังไม่สามารถระบุแผนการรักษาได้ว่าต้องใช้เวลายาวนานแค่ไหน
ครีเอเตอร์หนุ่มเน้นย้ำว่า แค่เม็ดกระท้อนก็อาจพรากชีวิตคนได้จึงอยากเตือนให้ทุกคนระมัดระวังและห้ามกลืนเม็ดกระท้อนเด็ดขาด เพราะร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ ยิ่งเป็นผู้สูงอายุยิ่งมีอันตรายสูงมาก และไม่ว่าจะเป็นคนวัยไหนก็ไม่ควรกลืนลงไปทั้งสิ้น
อย่างไรก็ดี เขาได้กล่าวขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนที่ช่วยดูแลแม่จนการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ไม่ว่าแม่จะต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหน ตนก็พร้อมจะอยู่ดูแลจนกว่าอาการจะดีขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามกิน! ‘กลืนเม็ดกระท้อน’ อัตรายกว่าที่คิด เสี่ยงลำไส้ทะลุ อาจถึงชีวิต
- เคสสยอง คนไข้กินเม็ดกระท้อน ไส้แตก หมอผ่าตัดเตือน กินไม่ได้ เสี่ยงตาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: