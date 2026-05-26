ข่าว

อุทาหรณ์! แม่กลืนเม็ดกระท้อน กระเพาะทะลุ-ลำไส้ขาด ต่อทวารเทียม หวิดพรากชีวิต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 10:33 น.
60
แม่กลืนเม็ดกระท้อนทำกระเพาะทะลุ ต้องตัดลำไส้ทิ้ง

เตือนภัย! ครีเอเตอร์เล่านาทีวิกฤต แม่กลืนเม็ดกระท้อน ปวดท้องรุนแรงต้องผ่าตัดด่วน พบกระเพาะอาหารทะลุ สำไส้ฉีกขาดจนต้องตัดทิ้ง ต่อทวารเทียม ซ้ำร้ายติดเชื้อในกระแสเลือด

อุทาหรณ์เตือนใจ Surasak Ketsen ครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า 2.4 แสนคน โพสต์ข้อความเตือนภัยและเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับคนชอบกินกระท้อน หลังจากแม่ของเขามีอาการป่วยหนักจนต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนและรักษาตัวในห้องไอซียู

ครีเอเตอร์คนดัง เล่าว่า แม่ของเขามีอาการปวดท้องอย่างหนักจนเดินตัวงอ ครอบครัวจึงรีบพาไปส่งโรงพยาบาล เมื่อไปถึงพบว่าความดันโลหิตพุ่งสูงเกิน 180 และมีอาการหายใจหอบติดขัดจนแพทย์ต้องสอดท่อช่วยหายใจทันที จากนั้นแพทย์ได้นำตัวไปเอกซเรย์และพบว่ากระเพาะอาหารของแม่ทะลุ

แพทย์ตัดสินใจทำการผ่าตัดด่วนในเวลา 19.00 น. การผ่าตัดใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง กระทั่งเวลา 21.20 น. ได้เรียกญาติเข้าไปดูผลการผ่าตัด พบสาเหตุของอาการป่วยรุนแรงครั้งนี้คือ “เม็ดกระท้อน” จำนวน 2 เม็ดที่แม่กลืนลงไป

อาการไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่กระเพาะอาหารเพียงอย่างเดียว เม็ดกระท้อนทำให้ลำไส้ฉีกขาด แพทย์จำเป็นต้องตัดลำไส้ทิ้งไปประมาณเท่าข้อมือ พร้อมทั้งต่อทวารเทียมให้ นอกจากนี้แม่ยังมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย ขณะนี้แม่ต้องนอนพักฟื้นอยู่ในห้องไอซียู โดยแพทย์ยังไม่สามารถระบุแผนการรักษาได้ว่าต้องใช้เวลายาวนานแค่ไหน

ครีเอเตอร์หนุ่มเน้นย้ำว่า แค่เม็ดกระท้อนก็อาจพรากชีวิตคนได้จึงอยากเตือนให้ทุกคนระมัดระวังและห้ามกลืนเม็ดกระท้อนเด็ดขาด เพราะร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ ยิ่งเป็นผู้สูงอายุยิ่งมีอันตรายสูงมาก และไม่ว่าจะเป็นคนวัยไหนก็ไม่ควรกลืนลงไปทั้งสิ้น

อย่างไรก็ดี เขาได้กล่าวขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนที่ช่วยดูแลแม่จนการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ไม่ว่าแม่จะต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหน ตนก็พร้อมจะอยู่ดูแลจนกว่าอาการจะดีขึ้น

ลูกชายแชร์อุทาหรณ์แม่กลืนเม็ดกระท้อน
ภาพจาก Facebook : Surasak Ketsen

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เฟอร์รารี เปิดตัว “ลูเช่” รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก ราคา 20 ล้านบาท

2 นาที ที่แล้ว
อ.ปวิน ซัดเดือด ลีน่าจัง ปมด่าหยาบคาย ทราย สก๊อต ข่าวดารา

อ.ปวิน ฟาด ลีน่าจัง ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ด่าแบบไม่เลือกหน้า ปมด่าหยาบ ทราย สก๊อต

12 นาที ที่แล้ว
ผู้เช่าโอด เช่าคอนโดให้ลูกสาว 2 ปี เจอค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ 3 หมื่น ค่าประกันหักเกลี้ยง ข่าว

ผู้เช่าโอด เช่าคอนโดให้ลูกสาว 2 ปี เจอค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ 3 หมื่น ค่าประกันหักเกลี้ยง

14 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดัง แฉแหลก! ลูกทุ่งชาย โกงเงิน-ยืมแล้วไม่คืน ใบ้ชัดชื่อ 2 พยางค์ เจ้าของเพลงดัง

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม ปิดประตู ทักษิณ ไม่เข้าเกณฑ์ขอถอดกำไล EM ช่วงพักโทษ

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุริยะ” เผยอาการล่าสุดดีขึ้น 80% พร้อมทำงานต่อ เปิดสาเหตุที่วูบสติกลางดึก

53 นาที ที่แล้ว
&quot;บังแจ็ค&quot; ฟาดแรง &quot;ลีน่าจัง&quot; ปมคลิปเสียง &quot;ทราย สมุทร&quot; ยันเป็นหลักฐานสำคัญ ใช้ในชั้นศาลได้ ข่าว

“บังแจ็ค” ฟาดแรง “ลีน่าจัง” ปมคลิปเสียง “ทราย สมุทร” ยันเป็นหลักฐานสำคัญ ใช้ในชั้นศาลได้

59 นาที ที่แล้ว
แม่กลืนเม็ดกระท้อนทำกระเพาะทะลุ ต้องตัดลำไส้ทิ้ง ข่าว

อุทาหรณ์! แม่กลืนเม็ดกระท้อน กระเพาะทะลุ-ลำไส้ขาด ต่อทวารเทียม หวิดพรากชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำมันหมู VS น้ำมันพืช กินอะไรดีกว่ากัน งานวิจัยว่ายังไงบ้าง ไลฟ์สไตล์

น้ำมันหมู VS น้ำมันพืช กินอะไรดีกว่ากัน งานวิจัยว่ายังไงบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เข้าพบ “มาครง” หารือความร่วมมือทางการค้า ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านสุกี้ยากี้เจ้าดัง ประกาศปิดสาขา ชาวรังสิตใจหายของอร่อยกลายเป็นตำนาน เศรษฐกิจ

ร้านสุกี้ยากี้เจ้าดัง ประกาศปิดสาขา ชาวรังสิตใจหายของอร่อยกลายเป็นตำนาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รวบ อดีต สส.ปชป. คาคอนโด คดี พ.ร.บ.เช็ค เสียหายทะลุ 100 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผิดซ้ำซาก! รวบขอทานเด็ก บนสกายวอล์กห้างดัง เขตขู่ส่งสถานสงเคราะห์ หากไม่เลิก ข่าว

ผิดซ้ำซาก! รวบขอทานเด็ก บนสกายวอล์กห้างดัง เขตขู่ส่งสถานสงเคราะห์ หากไม่เลิก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรใจเหี้ยม อาคารถล่มฟิลิปปินส์ กดหัวเราะเยาะ เข้าใจผิดว่าเป็นไทย ข่าว

เขมรใจเหี้ยม อาคารถล่มฟิลิปปินส์ กดหัวเราะเยาะ เข้าใจผิดว่าเป็นไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดเดือนมิถุนายน 2569 สรุปวันที่ 2 มิ.ย. หยุดไหม ข่าว

วันที่ 2 มิถุนายน 2569 หยุดไหม? เช็กปฏิทินวันหยุดราชการ-ธนาคาร-เอกชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว.นันทนา ป้อง เท้ง ปมเรียกเป็น สว.วุฒิสภาสีน้ำเงิน เผยตนถูกกลั่นแกล้งสารพัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่าจัง ฉะเดือด &quot;คนสติไม่นิ่งคือ...ึง&quot; หลัง ทราย สมุทร ฟาดนิ่มหน้าสื่อ ปมแนะให้ขอโทษแม่-พี่ชาย บันเทิง

ลีน่าจัง ฉะเดือด “คนสติไม่นิ่งคือ…ึง” หลัง ทราย สมุทร ตอบสื่อ ปมแนะให้ขอโทษแม่-พี่ชาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเลี้ยงอำมหิต ข่มขืนลูกเลี้ยง 12 ฆ่าทรมานแผลเหวอะ แม่ปางตาย เพิ่งพ้นคุกข่มขืนคนแก่ ข่าวอาชญากรรม

พ่อเลี้ยงอำมหิต ข่มขืนลูกเลี้ยง 12 ฆ่าทรมานแผลเหวอะ แม่ปางตาย เพิ่งพ้นคุกข่มขืนคนแก่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทย พลัส ลงทะเบียนวันนี้ 26 พ.ค. 69 ทันไหม เศรษฐกิจ

ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส ยังทันไหม? แนะวิธีเช็กสิทธิ์คงเหลือ ไม่ให้พลาดรับเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจรใต้เหี้ยม! แต่งหญิงคลุมฮีญาบ ยิงครอบครัวตำรวจปัตตานี แม่ดับขณะอุ้มลูก 2 เดือน ข่าว

โจรใต้เหี้ยม! แต่งหญิงคลุมฮีญาบ ยิงตำรวจปัตตานี แม่ดับขณะอุ้มลูก 2 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมศุลกากรยึด ยาฉีดน้ำหนัก มูลค่า 2 ล้าน ถูกลักลอบนำเข้าโดยผู้โดยสารจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สเปนพบผู้ป่วยไวรัสฮันตาเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้โดยสารจากเรือสำราญที่ถูกกักตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ “ชวนนท์” อดีตโฆษกประชาธิปัตย์ คดีเช็คเด้ง เสียหายรวม 100 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาวรุ่งอเมริกันฟุตบอลวัย 18 ปี รถเสียหลักพลิกคว่ำเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อนาคตดับ! นักกีฬาดาวรุ่ง รถพลิกคว่ำ ร่างกระเด็นเสียชีวิตคาที่ เศร้าจากไปอายุน้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ เตรียมเอาผิด เพจใช้ AI ผลิตละครสั้น บิดเบือนชีวิตในเรือนจำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 10:33 น.
60
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เฟอร์รารี เปิดตัว “ลูเช่” รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก ราคา 20 ล้านบาท

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569
อ.ปวิน ซัดเดือด ลีน่าจัง ปมด่าหยาบคาย ทราย สก๊อต

อ.ปวิน ฟาด ลีน่าจัง ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ด่าแบบไม่เลือกหน้า ปมด่าหยาบ ทราย สก๊อต

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569

เพจดัง แฉแหลก! ลูกทุ่งชาย โกงเงิน-ยืมแล้วไม่คืน ใบ้ชัดชื่อ 2 พยางค์ เจ้าของเพลงดัง

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569

รมว.ยุติธรรม ปิดประตู ทักษิณ ไม่เข้าเกณฑ์ขอถอดกำไล EM ช่วงพักโทษ

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569
Back to top button