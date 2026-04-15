รถถัง เคลื่อนไหวหลัง ONE ฟ้อง คอมเมนต์คุณภาพแนะ ทางออกที่เลือกใช้มากสุด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 เม.ย. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 15 เม.ย. 2569 09:24 น.
รถถัง จิตรเมืองนนท์ ถูกฟ้องเพราะ
ONE Championship ประกาศฟ้อง ร้อง รถถัง จิตรเมืองนนท์ ทั้งในไทย สิงคโปร์ และ ญี่ปุ่น เหตุฝ่าฝืนเงื่อนไขในสัญญาหลายครั้ง แฟนๆ แห่เป็นห่วง ขอตั้งสติให้ดี ย้ำมวลชน​ไม่ได้ช่วยให้ชนะคดีหลังล่าสุดเจ้าตัวโพสต์คลิปโต้พร้อมใส่แประเด็นไม่รู้ภาษาอังกฤษ

จากกรณี ONE องค์กรศิลปะการต่อสู้แบบผสม (MMA) และศิลปะการต่อสู้ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายในประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และ ประเทศไทย ต่อ รถถัง อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อผูกพันตามสัญญา ที่มีต่อ ONE หลายครั้ง

“เรามีนโยบายเคร่งครัดต่อการละเมิดสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และการแสดงข้อความในลักษณะหมิ่นประมาท ที่ผ่านมาเราได้พยายามอย่างต่อเนื่องและด้วยความจริงใจในการ ทำงานร่วมกับรถถัง โดยสุจริตใจ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อผูกพันตามสัญญาถูกเพิกเฉยหลายครั้ง เราจึงมี ความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมและเด็ดขาด เพื่อประโยชน์ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระบบนิเวศของ ONE”

“ขณะนี้กระบวนการตรวจสอบและสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ และเราจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศตาม ขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป การดำเนินการทางกฎหมายที่ได้เริ่มขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องค่า เสียหายที่เหมาะสมในประเทศที่เกี่ยวข้อง”

“ในระหว่างนี้ ONE ขอสงวนการให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด ของกระบวนการทางกฎหมายดังกล่าว”

ล่าสุด รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์ เซ็นต์สัญญาเมื่อ 2022 ขอดูสัญญากว่าจะได้ก็ พฤศจิกายน 2025 แถมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอีก แถมจะโดนเขาฟ้องอีก เฮ้ออออ ชีวิตผม ต้องเจอ อะไรแบบนี้หรอ ความถูกต้องยังมีจริงอยู่มั้ย แล้วบอกเราพี่น้องกัน

ประเด็นนี้ต่อมาแฟนๆ เลือดนักสู้เริ่มออกท่าทีเป็นห่วงตัวของรถถังเอง คอมเมนต์หนึ่งถึงกับเข้ามาเปิดเนื้อหาร่ายยาว พร้อมข้อสรุปที่เคสนี้ไม่ได้เหนื่อยแค่การจ้างทนาย แต่ยังมีค่าเสียโอกาสและความซับซ้อนของคดีที่เล่นฟ้องกันถึง 3 ประเทศ ทั้งในไทย สิงคโปร์ และ ญี่ปุ่น

“การเผชิญหน้ากับคดีความในระดับระหว่างประเทศ (โดยเฉพาะใน 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไทย) ถือเป็นสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนสูงและ “มีค่าใช้จ่ายสูงมาก” หากมองในมุมของผู้ที่ถูกฟ้อง นี่คือปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายพุ่งสูงขึ้นครับ”

​1. ค่าธรรมเนียมทนายความ (Legal Fees) – ส่วนที่แพงที่สุด ​2. ค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ (Indirect & Ancillary Costs) 3. ความซับซ้อนของกระบวนการ (Procedural Complexity)

การบังคับใช้คำพิพากษา แม้จะชนะคดีในประเทศหนึ่ง การนำคำพิพากษานั้นไปบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่งก็ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายเพิ่มเติม (Enforcement) ซึ่งต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน

​ระยะเวลาของคดี คดีระหว่างประเทศมักใช้เวลานานหลายปี ความเหนื่อยล้าทางจิตใจและการเสียโอกาสในการทำงาน (Loss of Income) ถือเป็นต้นทุนมหาศาลที่มักถูกมองข้าม

​สรุปความเสี่ยง

หากเป็นกรณีนี้จริง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจไม่ได้มีแค่ค่าจ้างทนายความ แต่ยังรวมถึง ค่าธรรมเนียมการดำเนินคดีในแต่ละ เขตอำนาจศาล ค่าใช้จ่ายในการทำ Evidence Discovery (การรวบรวมหลักฐานในระดับสากล)

ความเสี่ยงในการแพ้คดี ซึ่งอาจต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่คู่กรณีเรียกร้อง และในบางกรณีอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของฝั่งผู้ฟ้องด้วย (ขึ้นอยู่กับกฎหมายของศาลนั้นๆ)

​ข้อแนะนำเบื้องต้น ในคดีที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าสูงแบบนี้ ทางออกที่มักถูกเลือกใช้มากที่สุดคือ “การเจรจาไกล่เกลี่ย” (Mediation/Settlement) ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายมหาศาลและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศครับ

รถถังจิตรเมืองนนท์ถูก ONE ฟ้องคดี
“ตั้งสติดีดีนะน้อง​ มวลชน​ไม่ได้ช่วยให้ชนะคดีได้นะ​ ต่อจากนี้จะโพสต์​อะไรลงโซเชียล​ที่เกี่ยวกับเค้า​ เราควรปรึกษาทนายก่อนนะ​ นึกจะลงเอามันไม่ได้นะ​ มันมีผลกับรูปคดีที่กำลังจะฟ้องร้องกันนะ​ เตือนด้วยความห่วงใยนะ​ เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วจบยากแล้วครับ​ เราต้องใจเย็นๆ​ ตั้งสติ​ ทบทวนผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต​ นึกถึงครอบครัว​ นึกถึงลูกไว้บังถัง​ เป็นกำลังใจให้นะหวังว่านายจะผ่านเรื่องราวนี้ไปได้โดยเร็วที่สุด”

“บอสชาตรี VS รถถัง จะเป็นไฟท์ที่เดอะเบสออฟเดอะเบส”.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 เม.ย. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 15 เม.ย. 2569 09:24 น.
72
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

