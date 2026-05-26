วันที่ 2 มิถุนายน 2569 หยุดไหม? เช็กปฏิทินวันหยุดราชการ-ธนาคาร-เอกชน
เคลียร์ชัดวันที่ 2 มิถุนายน 2569 หยุดไหม? พร้อมเปิดปฏิทินวันหยุดราชการ-เอกชน-ธนาคาร ใครได้หยุดบ้าง
เข้าสู่เดือนมิถุนายน 2569 หลายคนเริ่มวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยว พักผ่อน หรือกลับต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาว ใครที่กำลังเตรียมตัวเดินทาง ควรตรวจสอบปฏิทินวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร และวันหยุดเอกชนประจำเดือนนี้ให้ชัดเจนก่อนจองที่พักหรือตั๋วเดินทาง
สำหรับเดือนมิถุนายน 2569 มีวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปฏิทิน ดังนี้
- วันจันทร์ 1 มิถุนายน 2569 : ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569) หยุดทั้งข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน และธนาคาร
- วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันนี้ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน และธนาคารหยุดเช่นกัน
อย่างไรก็ดี พนักงานบริษัทเอกชนหรือมนุษย์เงินเดือนจะได้หยุดในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 หรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท กฎหมายคุ้มครองแรงงานระบุให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี ซึ่งนายจ้างจะเป็นผู้เลือกจากวันหยุดราชการประจำปี ควรตรวจสอบประกาศวันหยุดจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทอีกครั้ง
ไขข้อสงสัย 2 มิถุนายน 2569 หยุดไหม?
ส่วนข้อสงสัยที่ว่า วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569 ได้หยุดหรือไม่ หลังจากมีการแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2569
ข่าวดังกล่าว ไม่เป็นความจริง ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีการหารือหรือประกาศเพิ่มวันหยุดยาวเป็นกรณีพิเศษแต่อย่างใด ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จ และติดตามประกาศจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น
