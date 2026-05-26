ลีน่าจัง ฉะเดือด “คนสติไม่นิ่งคือ…ึง” หลัง ทราย สมุทร ตอบสื่อ ปมแนะให้ขอโทษแม่-พี่ชาย

GIFT T. เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 09:47 น.
ลีน่าจัง ฉะเดือด “คนสติไม่นิ่งคือ…ึง” หลัง ทราย สมุทร ฟาดนิ่มหน้าสื่อปมแนะให้ขอโทษแม่-พี่ชาย ลั่น “ไม่ได้อยากจะพูดถึงแต่แรก อย่าหลงตัวเอง”

จากกรณีเมื่อวานนี้ (25 พ.ค. 69) ทราย สมุทร หรือ ทราย สก๊อต ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อปม ลีน่าจัง แนะนำให้หยุดแฉเรื่องในอดีต ปล่อยให้พี่ชายไปมีครอบครัวที่อบอุ่นดีกว่า และให้ไปขอโทษแม่แทนที่จะฟ้องกลับ หรือเอาเรื่องในครอบครัวมาพูดต่อหน้าสื่อจนเสียหายไปทั้งตระกูล โดย ทราย ฟาดนิ่ม ๆ ถึงคำแนะนำนี้ว่า

“ทรายไม่รู้ว่าสมควรพูดขนาดไหน ทรายไม่ได้ฟังสัมภาษณ์เขา เพราะเขาดูเหมือนสติไม่ค่อยนิ่ง แล้วทรายเป็นคนเลือกฟังความคิดเห็นคนที่มีธรรมะและจิตที่มันนิ่ง เราเลยไม่ฟังแบบนั้น ทรายไม่รู้นะ มันยากนะที่จะแนะนำคน วิธีที่จะจัดการเรื่องชีวิตตัวเอง ทรายไม่รู้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีไหม สำหรับการถ่ายเทข้อมูลการใช้ชีวิต”

ล่าสุดบทสัมภาษณ์ของ ทราย สมุทร ไปถึงหู ลีน่าจัง เรียบร้อย งานนี้ตัวแม่ไม่ทนอีกต่อไป ขึ้นไลฟ์ด้วยความโมโห ก่อนจะร่ายยาวตอกกลับในสิ่งที่ทรายพูดต่อหน้าสื่อ ลั่น ออกมาเตือนด้วยความหวังดี คนที่สติไม่นิ่งคือทราย จริง ๆ ตนก็ไม่ได้อยากจะพูดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แต่พอมีคนถามก็ต้องพูด ต่อไปนี้จะทำอะไรก็ทำ จะไม่ยุ่งแล้ว และไม่เคยคิดจะให้ค่าคนแบบนี้ด้วย

“Eกะเทยหัวโปก คนที่สติไม่นิ่งคือ…ึง ร้องห่มร้องไห้ ทำลายครอบครัวตัวเอง หยุดได้แล้ว คนเข้าออกมาเตือนด้วยความหวังดี รู้เปล่าEกะเทยหัวโปก ประวัติ…ึงตอนเด็ก ๆ มึงก็เข้าไปขโมยของ พาเพื่อนกะเทยด้วยกันไปขโมยของในบ้านแม่…ึง พอได้แล้ว เขาเตือนด้วยความหวังดี คนที่ยุให้…ึงไปฟ้องแม่…ึงหน่ะมันไม่มีประโยชน์หรอก เข้าใจหรือเปล่า

คนเป็นแม่คือพระในบ้าน พระที่เราต้องบูชา พระที่เราต้องกราบไหว้ พ่อแม่เขาตีเรา เขาสั่งสอนเรา เพราะอยากให้เราได้ดี เหมือนผู้ใหญ่เขามาบอกให้เราทำตัวดี อย่าไปค้าความกับครอบครัว อย่าไปออกมาพูดกล่าวหาครอบครัว หรือตระกูล เพราะว่าเราก็เติบโตมาจากเงินของตระกูลนี้ที่เขาเลี้ยงดูเรามาตั้ง 30 ปี เงินก็มาจากเงินกงสีที่ใช้จ่าย เพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เขาออกมาเตือนเขาออกมาเตือนด้วยความหวังดี Eกะเทยหัวโปก เข้าใจหรือเปล่า …ึงอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลย ..ู.ไม่สนใจ ..ู.ไม่ให้ค่าคนอย่าง…ึงหรอก

ตอนนี้…ึงมีกระแส ใคร ๆ ก็อยากเกาะ…ึง แต่..ู.ไม่ได้เกาะมึง ..ู.ไม่ได้ให้ค่า ..ู.ไม่อยากจะพูดถึงมึงด้วย ..ู.จะบอกให้รู้ไว้ มีคนเขามาถาม..ู.ตั้งแต่สิบกว่าวันก่อน แต่..ู.ไม่ยอมพูด จนกระทั่งวันนั้นมีคนมาถามก็เลยพูด พี่พุทธก็เลยส่งนักข่าวมาสัมภาษณ์ ไม่อยาก ไม่เคยให้ค่า…ึงเลยให้เกียรติมึงเลย ไม่แคร์ เข้าใจหรือเปล่า อย่าหลงตัวเองEกะเทยหัวโปก ชอบโกหก ชอบขโมย ชอบบีบน้ำตา ลาย…ึงอ่ะมันเริ่มออกมาทุกวัน มีคนอีกเยอะที่เขาเห็นแล้วเขาก็รำคาญ แบบว่าเรื่องมาก แต่เขาก็ไม่อยากมายุ่ง เข้าใจหรือเปล่า

มันไม่จำเป็นที่..ู.จะต้องไปแบบ โอ๊ยเกาะกระแส เพราะ…ึงไม่ได้มาให้..ู.แดกEกะเทยหัวโปก อยากจะทำอะไรก็ทำไปเลย อยากจะร้องไห้ฟูมฟายให้ตาย กล่าวหาวงตระกูล…ึงให้..ิ.บหายวายวอด เจ๊ง..ิ.บหายวายวอดก็ทำไปเลย อยากทำอะไรก็ทำ เรื่องของ…ึง ไม่ใช่เรื่องของ..ู. เข้าใจหรือเปล่า น่ารำคาญ ..ู.บอกตรง ๆ ว่า..ู.รำคาญ อย่าพูดถึง..ู.ดีที่สุด คนที่ไม่นิ่งคือ…ึง ร้องไห้ฟูมฟาย วันนี้เอาอีกละกล่าวหาละ แล้วถ้ามันไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเขาฟ้องกลับ…ึงจะทำยังไง …ึงได้กระแสดังไม่กี่วัน คนมาให้กำลังใจสงสาร…ึง แต่พอภายภาคหน้ามันขึ้นโรงขึ้นศาลมันยุ่งวุ่นวาย ทำลายตระกูลตัวเองที่เลี้ยงดูตัวเองมาตั้ง 30 ปี”

อ้างอิงจาก : TikTok leena_gang

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

