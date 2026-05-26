“บังแจ็ค” ฟาดแรง “ลีน่าจัง” ปมคลิปเสียง “ทราย สมุทร” ยันเป็นหลักฐานสำคัญ ใช้ในชั้นศาลได้
นายซูลคาร์เนน ราชา ไฮเดอร์ หรือ “บังแจ็ค” อินฟลูเอนเซอร์ โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวถึงกรณีที่ “ลีน่าจัง” อิมฟลูเอนเซอร์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อกรณี “ทราย สมุทร” หรือ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” หลังจากเจ้าตัววิพากษ์วิจารณ์และแนะให้ ทราย ไปขอโทษแม่เพราะเป็นผู้เลี้ยงดูมาจนโต ส่วนเรื่องคลิปเสียงหากนำไปใช้ในชั้นศาลถือว่าฟังไม่ขึ้นเพราะไม่มีพยานแวดล้อม
บังแจ็ค กล่าวว่า “มึงตั้งใจฟังกูให้ดี ๆ นะ ทนายเxี้ยอะไรไม่รู้กฎหมายเลย ตอนที่ทรายถูกกระทำ ทรายเขาอายุ 7-10 ขวบ แล้วตอนที่พายไปทำ มันอายุ 17-18 แล้วตอนที่ทรายถูกกระทำ ทรายอายุน้อย เด็กอายุต่ำกว่า 15 คดีความยังไม่หมดอายุ คดีความน่าจะอายุความ 20 ปี
แล้วตอนที่เด็กเขาถูกกระทำ แล้วผู้ร้ายเขากำลังจะทำล่วงละเมิด มึงคิดว่าเขาจะเอาพ่อหรือแม่ตัวเองมาเป็นพยานให้ดูเหรอว่าน้องชายจะอมค…กู ใช้สมองคิด อย่าใช้ส้น…คิด แล้วคลิปเสียงที่มึงบอกว่า เอามาเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ในชั้นศาล ศาลจะไม่รับฟัง ศาลเป็นพ่อมึงเหรอ มึงรู้ได้ไงว่าจะไม่รับฟัง
การคดีความถูกล่วงละเมิดการข่มขืนต่าง ๆ นานา พยานหลักฐานก็คือพยานหลักฐาน บางทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำพูดของปากจากปากผู้กระทำ แค่นี้ศาลก็เชื่อแล้ว แต่พิสูจน์ด้วยวิธีคลิปเสียงที่เขายอมรับด้วยตัวเอง มันเป็นพยานหลักฐานที่ชิ้นสำคัญในคดีนี้
ยกเว้นทนายของพายจะแย้งว่า ทรายได้มาโดยผิดวิธี ตอนที่พายไม่รู้ตัวและพูดไป และทรายอัดเสียง มึงคิดว่าไซจะบอกให้พี่ผมจะอัดเสียงนะ พี่ยอมรับมันเลยนะ ผมจะเอาไปใช้ในชั้นศาล ไอ้ส้น…เขาจะพูดเหรอ ใช้สมองคิดสิ รำคาน่ะแก่แล้ว มึงอยู่บ้านอย่าออกมาเที่ยวพูดอย่างนี้ ไอ้ด้วง”
