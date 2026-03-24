สรุปดราม่าเดือด “พระจันทร์ฉาย VS อับบาส” ปมชุลมุนห้องแต่งตัว ONE ลุมพินี
กรณีการเผชิญหน้ากันของคนจากสองค่ายดัง พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม และ เอ็นเอฟ.ลูกสวน ภายในห้องพักนักมวยมุมแดง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมาในศึก ONE ลุมพินี 147 ซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นหนังคนละม้วนจากปากคำของตัวละครหลักทั้งสองฝั่ง
พระจันทร์ฉาย เล่าว่า เหตุการณ์วันนั้นตนเอง เทรนเนอร์หวังและทีมงานพีเคนั่งกันอยู่ในห้องแต่งตัวนักมวย ต่อมามีอยู่คนหนึ่ง (เจ้าของค่ายมวยชื่อดัง) เปิดประตูเข้ามามองหน้าและมีปากเสียงกัน มีการเข้ามาชนกัน มีการตะลุมบอนกัน ก่อนที่ลูกชายคนโตฝั่งนั้นจะเข้ามาทำร้ายเทรนเนอร์หวัง ตนเองจึงจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเพราะเทรนเนอร์หวังโดนรุม ก่อนจะเกิดการชุลมุน
หลังจากนั้นได้มีการแยกตนกับเทรนเนอร์หวังออกไปข้างนอก และไปยืนอยู่ที่จอดรถกับทหาร 5 นาย โดยแชมป์ One มวยไทย เล่าอีกว่า ต่อมาตัวเองเข้ามาในห้องแต่งตัวแต่ฝั่งนั้นไม่จบ เข้ามาทำท่าและเข้ามาด่าว่า “เล่นทีเผลอ”
ทั้งนี้ พระจันทร์ฉายยืนยันว่า ตนไม่ได้เล่นทีเผลอเพราะถ้าเล่นทีเผลอคงโดนเต็มคาง ซึ่งเหตุการณ์วันนั้นจบ ต่างคนต่างแยกย้าย
ล่าสุด อัปบาส ลูกสวน โพสต์คลิปวิดีโอวันนี้ (24 มี.ค.) โดยตอบโต้กลับว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นฝั่งตนไม่ได้ผิด ยืนยันในฐานะเทรนเนอร์ค่ายลูกสวน ในห้องแต่งตัววันที่เกิดเรื่อง วันนั้นนักมวยตนมีชกแค่คนเดียวดังนั้นค่ายจะมีพี่เลี้ยงเข้าไปได้เพียง 3 คน รวมนักชกเป็น 4 คน
ตอนนั้นตนวอร์มอยู่กับสมิงดำแค่ 2 คน ราวช่วง 2 ทุ่มกว่าคู่กรณี นายเอและนายบีได้เข้ามาในห้องแต่งตัวเพื่อเตรียมพร้อมนักมวย ก่อนสมิงดำจะขึ้นชก ตนได้โทรศัพท์หาพ่อ แล้วพ่อเข้ามาในห้องแต่งตัวนักมวยซึ่งต้องเดินผ่านนายเอกับนายบี พอพ่อตนนั่งลง ฝั่งคู่กรณีตะโกนขึ้นมาเลยว่า มองหน้ามีอะไรวะ ! แล้วก็เดินปรี่เข้ามาหา
เมื่อเป็นเช่นนั้นต่างคนต่างเข้าไปห้าม ตนเองห้ามนายบี ส่วนสมิงดำเข้าไปห้ามพ่อแต่ไม่อยู่เลยเกิดการชุลมุนกัน
อับบาสอ้างต่อว่า จากนั้นนายบีก็ต่อยมาเลยโดนพ่อตนถากๆ ส่วนสมิงดำพยายามห้ามพ่อตนอยู่ ตนเลยสลัดฝั่งนี้เพื่อไปช่วยพ่อและสมิงดำเพราะสมิงดำกำลังจะขึ้นชกแล้ว กลัวว่าจะโดนลูกหลง ดังนั้นเหตุการณ์นี้ยืนกรานว่า ไม่ได้ไปรุม
เทรนเนอร์ค่ายลูกสวนยังอ้างต้นสายปลายเหตุ ควรเป็นเรื่องของพ่อตนกับนายบี 5-6 ปีก่อน น้องชายโดนฟันที่แขนซึ่งทีมงานของนายบีเป็นคนฟันและศาลตัดสินให้ฝั่งนั้นชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งนายเอเคยมาเป็นคนไกล่เกลี่ยให้ ตนคุยกับพ่อว่าปล่อยไปต่างคนต่างทำมวยของตัวเองไป แต่เรื่องยังเป็นรอยบาดหมางกันมาเพราะระหว่างหลายปีมานี้ทีมงานของนายบีพยายามโพสต์แซะมาตลอด
ย้ำว่าฝั่งของตัวเองมีแค่ 3 คน ส่วนอีกฝั่งมี 5 คนรวมนักมวยด้วย ถามคนในเหตุการณ์ได้ตอนที่ฝั่งเขาตะโกนมาทางผมไม่มีสวนซักคำ ผมอยากให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ออกมาพูด ออกมาบอกความจริง
อัปเดตล่าสุด พระจันทร์ฉายได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กในชื่อจริงของตัวเอง นนทสิทธิ์ เพ็ชรน้ำทอง โดยเขียนข้อความสวนกลับไปยังอีกฝ่ายสั้นๆ ว่า “ไปเขียนสคลิปอยู่หรอครับ แล้วจะเปิดกล้องกี่โมงดีครับ”.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: