คอมเมนต์แตก! ท่านอ้น โผล่ให้กำลังใจ “รถถัง” แถมเตรียมช่วยเรื่องสำคัญ
ชาวเน็ตแห่กดไลก์ถล่มทลาย หลังท่านอ้น วัชเรศร ต่อสายตรงถึง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” บอกมีอะไรให้โทรมาได้เลย หลังยอดมวยไทยโอดอ่านสัญญาไม่ออกแต่กำลังจะโดนฟ้อง
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาวงการมวยสั่นสะเทือน เมื่อ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” นักชกขวัญใจชาวไทย ออกมาตัดพ้อผ่านโซเชียลกรณีปัญหาเรื่องสัญญากับทาง ONE Championship จนกลายเป็นดราม่าใหญ่ที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจ
จุดเริ่มต้นมาจากทาง ONE Championship ออกประกาศเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายกับรถถัง ทำให้เจ้าตัวต้องออกมาโพสต์คลิปและข้อความระบายความในใจว่า ตนเองเซ็นสัญญาไปตั้งแต่ปี 2022 แต่กว่าจะได้เห็นรายละเอียดสัญญาจริงๆ ก็ปาเข้าไปเดือนพฤศจิกายน 2025 แถมยังมีอุปสรรคเรื่องกำแพงภาษาเพราะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก
สุดท้ายกลับต้องมาเจอการถูกข่มขู่ว่าจะฟ้องร้อง โดยทิ้งท้ายอย่างเจ็บปวดว่า “ความถูกต้องยังมีจริงอยู่มั้ย แล้วบอกเราพี่น้องกัน”
“ท่านอ้น” ยื่นมือช่วย-ชาวเน็ตกดไลก์เป็นพัน
ท่ามกลางคอมเมนต์ให้กำลังใจจากแฟนคลับที่หลั่งไหลเข้ามา สิ่งที่สร้างความฮือฮาที่สุดคือการปรากฏตัวของ “ท่านอ้น” วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจรถถังโดยตรงระบุว่า
“เอาใจช่วยตลอดนะ มีอะไรอยากคุย เรื่องกฎหมายสัญญา โทรมาเลย”
คอมเมนต์นี้กลายเป็นไวรัลทันที โดยมีชาวเน็ตเข้ามากดไลก์มากกว่า 1,300 คน ภายในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากท่านอ้นมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นทุนเดิมจากการทำงานในสหรัฐอเมริกา การยื่นมือเข้ามาชช่วยเหลือในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ทำให้แฟนมวยรู้สึกอุ่นใจแทนนักชกคนดัง
“ระดับท่านอ้นยังมาช่วยครับ”
“สุดยอดครับ รุ่นใหญ่มาเอง”
สำหรับตัวเลขล่าสุดที่มีารเปิดเผยออกมาจากทาง ONE Championship คาดว่า เพดานการฟ้องร้องจะไม่ต่ำกว่า 640 ล้านบาท
ขณะเดียวกันแม้ว่าคดีความจะกำลังเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและสอบสวนในแต่ละประเทศ แต่ในขณะนี้ไฟต์ล้างตาที่แฟนทั่วโลกตั้งตารอระหว่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ และ ทาเครุ เซกาวะ ในศึก ONE Samurai 1 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 29 เมษายนนี้ ยังคงถูกระบุว่า “ดำเนินต่อไป” ตามกำหนดการเดิม.
