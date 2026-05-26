ร้านสุกี้ยากี้เจ้าดัง ประกาศปิดสาขา ชาวรังสิตใจหายของอร่อยกลายเป็นตำนาน

ร้านสุกี้ยากี้เจ้าดัง ประกาศปิดสาขาห้างใหญ่รังสิต 25 พ.ค. 69 ชาวปทุมธานีใจหายของอร่อยกลายเป็นตำนานในความทรงจำ
ด้วยพิษเศรษฐกิจในปัจจุบันหลายธุรกิจต้องจำใจปิดตัวลงอย่างน่าเสียดาย เช่นเดียวกับร้านสุกี้ยากี้และอาหารญี่ปุ่นเจ้าดัง อย่าง อะคิโยชิ (Akiyoshi) ได้ประกาศแจ้งข่าวการปิดสาขาอย่างเป็นทางการ โดยเปิดให้บริการวันสุดท้าย 25 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ทำเอากลุ่มลูกค้าประจำที่คุ้นเคยกับรสชาติและบรรยากาศของร้านต่างก็พากันใจหาย และเสียดายร้านอาหารดี ๆ ในดวงใจต้องกลายเป็นตำนานในความทรงจำเสียแล้ว
โดยเมื่อวานนี้ (25 พ.ค. 69) หน้าเพจเฟซบุ๊กของร้าน อะคิโยชิ (Akiyoshi) ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการปิดตำนานลงอย่างถาวร พร้อมขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนกันมาตลอดที่ตั้งสาขาอยู่ที่ สเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พาร์ค
“เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ ร้านอะคิโยชิ สาขาสเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พาร์ค เปิดให้บริการวันนี้เป็นวันสุดท้าย และปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 69 เป็นต้นไป
ทางร้านขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจให้ร้านอะคิโยชิ สาขาสเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พาร์ค ได้เป็นความทรงจำที่ดีและส่งมอบความอร่อยเสมอมา Thank you for sharing all the good times with Akiyoshi. “เพราะคุณ ทุกช่วงเวลาดี ๆ ที่ Akiyoshi จึงมีความหมาย”
คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ที่ร้านอะคิโยชิ ทั้ง 2 สาขา ดังนี้
- สาขาพระโขนง อาคารไทยซินสแควร์ ชั้น 2 (BTS พระโขนง ทางออก 1) โทร 02-381-2267 – 8 หรือ 065-729-5594
- สาขาสยามสแควร์วัน ชั้น 5 (BTS สยาม ทางออก 4) โทร 02-115-1491 หรือ 098-408- 8286″
อ้างอิงจาก : FB Akiyoshi
