รมว.ยุติธรรม ปิดประตู ทักษิณ ไม่เข้าเกณฑ์ขอถอดกำไล EM ช่วงพักโทษ

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะขอพระราชทานอภัยโทษ และปลดกำไลอีเอ็ม (EM) ในช่วงระหว่างพักโทษว่า มีหลักเกณฑ์อยู่ 3 เรื่อง คือ ความเจ็บป่วย การประกอบอาชีพ และอีกเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นคือ ภูมิลำเนาไม่มีไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต
ในข้อ 1 และข้อ 2 ก็ไม่เข้าเกณฑ์ ไม่น่าที่จะเป็นเงื่อนไขในการถอดกำไลอีเอ็มได้ เพราะไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง 3 กรณี ทั้งนี้ ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีเคสนึงที่ได้ปลดกำไลอีเอ็ม แต่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
ทั้งนี้นายทักษิณได้รับการพักโทษปล่อยออกมาจากเรือนจำคลองเปรมเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา โดยมีเงื่อนไขต้องติดกำไล EM และรายงานตัวกับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ถนนวังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบเงื่อนไขการพักโทษคุมประพฤติ เป็นระยะเวลา 4 เดือน
