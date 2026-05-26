“สุริยะ” เผยอาการล่าสุดดีขึ้น 80% พร้อมทำงานต่อ เปิดสาเหตุที่วูบสติกลางดึก
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เผยอาการล่าสุดดีขึ้น 80% เปิดสาเหตุที่วูบสติกลางดึก ถ้ามีเวลาในวันพรุ่งนี้หรือพรุ่งนี้จะเข้าพบแพทย์ซ้ำ ขอบคุณทุกคน
จากกรณีที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรแล้วในเช้าวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 หลังวูบหมดสติกลางดึกคืนก่อน แพทย์ทำ CPR จนอาการกลับมาทรงตัวและพ้นขีดอันตราย
ในวันนี้ (26 พ.ค. 69) นายสุริยะ ได้เดินทางมาทำเนียบ ก่อนได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวว่า ตอนนี้น่าจะดีขึ้น 80% แล้ว โดยในวันนี้หรือพรุ่งนี้ จะไปพบหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรอักครั้ง โดยแพทย์ได้มีการส่งข้อมูลทั้งหมดมาให้หมดแล้ว
เมื่อถามว่า เบื้องต้นทางแพทย์ได้แจ้งหรือไม่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร นายสุริยะ เผยว่า มีหลายสาเหตุ หลักๆ คือเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอ และอากาศร้อน
เมื่อถามว่า หลายคนมีคนกังวลเนื่องจากมีรายงานข่าวว่าถึงขั้นต้อง CPR นายสุริยะ ย้ำว่า เรื่องนี้ตนไม่อยากย้อนที่จะพูด เพราะพูดแล้วก็เสียว ซึ่งเรื่องนี้ผ่านไปได้ดีด้วยแล้ว ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ส่งข้อความมาให้กำลังใจตน และกราบขอบคุณทุกคน พร้อมยืนยันว่า สุขภาพก็แข็งแรง พร้อมทำงานต่อได้
