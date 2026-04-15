สรุปดราม่า “น้องเบญ” เด็กกตัญญูเก็บขยะ แม่แจงยิบปมเงิน 1.1 ล้าน

เผยแพร่: 15 เม.ย. 2569 16:57 น.| อัปเดต: 15 เม.ย. 2569 16:57 น.
เปิดใจแม่น้องเบญ หลังโซเชียลขุดอดีตแฉครอบครัวไม่จนจริง ยืนยันสู้ชีวิตของแท้ไม่ได้จัดฉาก เงินบริจาคทั้งหมดอยู่ในความดูแลของ พม. เบิกได้ตอนอายุ 19 ปี เพื่อเป็นทุนเรียนพยาบาล

กลายเป็นดราม่าร้อนที่ทำเอาชาวเน็ตแบ่งฝ่ายวิจารณ์กันยับ สำหรับเรื่องราวของ “น้องเบญ” เด็กหญิงวัย 15 ปีที่เป็นกระแสจากภาพลักษณ์เด็กสู้ชีวิตเก็บขยะเลี้ยงครอบครัว จนมียอดบริจาคพุ่งสูงกว่า 1.1 ล้านบาท แต่กลับถูกเพจดังขุดอดีตแฉว่าครอบครัวเคยได้รับความช่วยเหลือจากดาราดังและรายการทีวีมาแล้วหลายครั้ง จนถูกตั้งข้อสังเกตว่า “จนทิพย์” หรือเปล่า?

วันนี้เรามาสรุปประเด็นล่าสุดจากฝั่งคุณแม่และน้องเบญที่ออกมาเคลียร์ชัดๆ เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2569 ที่ผ่านมา ให้ฟังกันแบบครบถ้วน

1.1 ล้านบาท “แตะต้องไม่ได้” จนกว่าจะอายุ 19

แม่น้องเบญยืนยันว่าตอนนี้ ปิดรับบริจาคเรียบร้อยแล้ว ยอดเงินทั้งหมดประมาณ 1.1 ล้านบาท ถือว่าเพียงพอต่อความฝันที่อยากให้ลูกเรียนจบพยาบาล ที่สำคัญคือ แม่ย้ำว่า เงินจำนวนนี้ถูกสลักหลังโดย พม. (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) บัญชีถูกล็อกไว้ น้องจะเบิกได้เองตอนอายุ 19 ปีเท่านั้น แม่ไม่สามารถถอนออกมาใช้จ่ายส่วนตัวได้เลย

แจงปม “จัดฉาก” และ “ขายของบริจาค”

ส่วนกระแสที่ว่าจัดฉากเก็บขยะ แม่ยืนยันเสียงแข็งว่า “ทำจริงทุกวัน” น้องเก็บขวดจากโรงเรียนใส่กระเป๋ากลับมาบ้าน และแวะเก็บตามข้างทางเป็นปกติ ไม่ได้เดินพะรุงพะรังเพื่อเรียกคะแนนสงสาร ส่วนข้าวของที่ได้จากรายการ “ปัญญาปันสุข” แม่ยืนยันว่า ของยังอยู่ครบ ไม่เคยเอาไปโพสต์ขายตามที่เพจต่างๆ กล่าวหา ส่วนที่เคยโพสต์ขอเงิน 800 บาทตอนนั้น เพราะขาดค่าเทอมจริงๆ และเมื่อมีคนโอนมาให้ก็ไปจ่ายค่าเทอมทันที

ชุดสวยๆ ในโซเชียลจริงๆ คือ “ชุดยืมเพื่อน”

ด้านน้องเบญออกมาขอความเห็นใจเรื่องรูปภาพที่ถูกขุดมาโจมตี โดยเฉพาะภาพใส่ชุดสวยๆ หรือแต่งหน้าจัดเต็ม น้องแจงว่า เป็นภาพตอนไปช่วยงานเต้นของโรงเรียน ซึ่ง ชุดที่ใส่ก็ยืมเพื่อนมาทั้งนั้น ไม่ใช่ของตัวเอง ถูกเอารูปไปลงเพจต่างๆ โดยไม่ขออนุญาต วอนขอความกรุณาให้ช่วยลบรูปเหล่านั้น

ทั้งนี้ครอบครัวยืนยันว่า แม้จะมีเงินล้านในบัญชี (ที่ยังเบิกไม่ได้) แต่การใช้ชีวิตยังปกติ พ่อยังรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แม่ยังเป็นแม่บ้าน และยังเช่าหอพักอยู่ที่เดิม ไม่ได้รวยอู้ฟู่หรือย้ายหนีไปไหนตามข่าวลือ

บทสรุปของเรื่องนี้ ฝั่งครอบครัวยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าสู้ชีวิตจริง ส่วนเงินบริจาคก็ถูกคุมเข้มโดยหน่วยงานรัฐเพื่อเป็นทุนการศึกษาในอนาคตเท่านั้น.

ข่าวล่าสุด
ท่านอ้นช่วยเรื่องกฎหมายรถถัง ข่าว

คอมเมนต์แตก! ท่านอ้น โผล่ให้กำลังใจ “รถถัง” แถมเตรียมช่วยเรื่องสำคัญ

41 วินาที ที่แล้ว
รถถังจิรเมืองนนท์ ฟ้อง 640 ล้านบาท ข่าวกีฬา

ตัวเลขเท่าไหร่ ? หลัง ONE ฟ้อง “รถถัง” รวม 3 ประเทศ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า “น้องเบญ” เด็กกตัญญูเก็บขยะ แม่แจงยิบปมเงิน 1.1 ล้าน

54 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เลขมงคล &quot;พ่อจ๊ะ นงผณี&quot; ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง งวด 16 เม.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เลขมงคล “พ่อจ๊ะ นงผณี” ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษก กอ รมน ภาค 4 สน ชี้แจงคำพูดแม่ทัพภาค 4 ข่าวการเมือง

รองโฆษกกอ.รมน แจงด่วน! หลังแม่ทัพภาค 4 ปิดไมค์ตอบ ถ้าผมทำไม่รอด!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระบะชนคนท้องขาขาด ข่าว

คลิปพ่อใจสลาย! กระบะชนลูกสาวขาขาด-แท้งหลาน อ้างนึกว่า “ชนวัว” เลยไม่จอดช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยันร่าง &quot;น้องมารีน&quot; จมแม่น้ำชินาโนะ ปิดฉากการหายตัวนาน 3 เดือน ซ้ำรอยคดี &quot;น้องยูกิ&quot; ข่าวต่างประเทศ

ยืนยันร่าง “น้องมารีน” จมแม่น้ำชินาโนะ ปิดฉากการหายตัวนาน 3 เดือน ซ้ำรอยคดี “น้องยูกิ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ เปิดปาก มั่นใจสงคราม ‘สหรัฐฯ-อิหร่าน’ ใกล้จบ เตรียมลุยเจรจาที่ปากีสถาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาเดือด! โฆษกฮุน เซน ปัดข่าวลือโซเชียลไทยสร้างเฟกนิวส์ รับผิดปมคลิปเสียงหลุด ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาเดือด! โฆษกฮุน เซน ปัดข่าวลือโซเชียลไทยสร้างเฟกนิวส์ รับผิดปมคลิปเสียงหลุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“เต่าบิน” หวิดโดนฮุบ! หลังเจอเคส เมดอินเวียดนาม ต่างชาติฉวยโอกาสเลียนแบบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รักชนก ศรีนอก ชาดา ข่าวการเมือง

“ชาดา” หยอดแรง! ตอบ “ไอซ์ รักชนก” หลังคอมเมนต์โต้คลิปแจกเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออกหลังวันสงกรานต์ ย้อนหลัง 5 ปี ต้อนรับงวด 16 เม.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ทัพภาค 4 คดียิง สส ข่าวการเมือง

ปลุกกระแสเด้ง แม่ทัพภาค 4 วัดใจนายกฯ หนู ปมปิดไมค์ตอบ “ถ้าผมทำไม่รอด”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่รอด! ศาลเกาหลีใต้สั่งคุก &quot;จอห์นนี โซมาลี&quot; ยูทูบเบอร์ฉาว เซ่นคดีป่วนเมือง ส่งดัดสันดานเรือนจำแรงงานพิเศษ ข่าวต่างประเทศ

ไม่รอด! ศาลเกาหลีใต้สั่งคุก “จอห์นนี โซมาลี” ยูทูบเบอร์ฉาว เซ่นคดีป่วนเมือง ส่งดัดสันดานเรือนจำแรงงานพิเศษ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 16 เม.ย. 69 ตาดีเห็น 7-3 มาแรง เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 16 เม.ย. 69 ตาดีเห็น 7-3 มาแรง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดปมรื้อคดี “มาราโดนา” แฉทีมแพทย์มือสมัครเล่น ปล่อยทิ้งในบ้านสุดเวทนา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สน.ปทุมวัน เปิดบทเฮี้ยบ “หนุ่มหื่น” จับก้นนักข่าวสาว ข้ออ้างสวนทางพฤติกรรม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! คดีพบศพเด็ก 11 ขวบกลางป่าเกียวโต ตำรวจบุกค้นบ้านพ่อแม่ พุ่งเป้าคนในครอบครัว ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! คดีพบศพเด็ก 11 ขวบกลางป่าเกียวโต ตำรวจบุกค้นบ้านพ่อแม่ ต้องสงสัยทิ้งศพ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ตีกันยับ ไทยเปิดศึกเมียนมา กลางลานจอดรถซอยเพชรบุรี เจ็บระนาว 7 ราย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 เม.ย. 69 มัดรวมสำนักดัง ลุ้นรวยรับสงกรานต์ เลขเด็ด

เปิดเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 เม.ย. 69 มัดรวมสำนักดัง ลุ้นรวยรับสงกรานต์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือปฏิเสธข่าวลือส่งของบรรเทาทุกข์ให้กัมพูชา ข่าวอาชญากรรม

กองทัพเรือตอบแล้ว เปิดทางส่งของไป “กัมพูชา” ข้อเท็จจริงเป็นยังไง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิม! ระงับวีซ่าแรงงานต่างชาติร้านอาหารหน้าใหม่ มีผลทันที ข่าวต่างประเทศ

เที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิม! ร้านอาหารปิดรับแรงงานต่างชาติทันที เริ่ม 13 เม.ย. เป็นต้นไป

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จิตรเมืองนนท์ ถูกฟ้องเพราะ ข่าวกีฬา

รถถัง เคลื่อนไหวหลัง ONE ฟ้อง คอมเมนต์คุณภาพแนะ ทางออกที่เลือกใช้มากสุด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวงดออก 15 เม.ย. 69 เช็กวันหยุดสงกรานต์ปีใหม่ลาว หวยลาว

หวยลาวงดออก 15 เม.ย. 69 เช็กวันหยุดสงกรานต์ปีใหม่ลาว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 15 เม.ย. 69 ต้อนรับวันเถลิงศก ขึ้นปีใหม่ไทย ครั้งที่ 1 รูปพรรณทะลุ 7.3 หมื่น

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 เม.ย. 2569 16:57 น.| อัปเดต: 15 เม.ย. 2569 16:57 น.
53
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รถถังจิรเมืองนนท์ ฟ้อง 640 ล้านบาท

ตัวเลขเท่าไหร่ ? หลัง ONE ฟ้อง “รถถัง” รวม 3 ประเทศ

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
เลขเด็ด เลขมงคล &quot;พ่อจ๊ะ นงผณี&quot; ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง งวด 16 เม.ย. 69

เลขเด็ด เลขมงคล “พ่อจ๊ะ นงผณี” ทะเบียนรถเคลื่อนศพ เลขฝาโลง

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
รองโฆษก กอ รมน ภาค 4 สน ชี้แจงคำพูดแม่ทัพภาค 4

รองโฆษกกอ.รมน แจงด่วน! หลังแม่ทัพภาค 4 ปิดไมค์ตอบ ถ้าผมทำไม่รอด!

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
ยืนยันร่าง &quot;น้องมารีน&quot; จมแม่น้ำชินาโนะ ปิดฉากการหายตัวนาน 3 เดือน ซ้ำรอยคดี &quot;น้องยูกิ&quot;

ยืนยันร่าง “น้องมารีน” จมแม่น้ำชินาโนะ ปิดฉากการหายตัวนาน 3 เดือน ซ้ำรอยคดี “น้องยูกิ”

เผยแพร่: 15 เมษายน 2569
