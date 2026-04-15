สรุปดราม่า “น้องเบญ” เด็กกตัญญูเก็บขยะ แม่แจงยิบปมเงิน 1.1 ล้าน
เปิดใจแม่น้องเบญ หลังโซเชียลขุดอดีตแฉครอบครัวไม่จนจริง ยืนยันสู้ชีวิตของแท้ไม่ได้จัดฉาก เงินบริจาคทั้งหมดอยู่ในความดูแลของ พม. เบิกได้ตอนอายุ 19 ปี เพื่อเป็นทุนเรียนพยาบาล
กลายเป็นดราม่าร้อนที่ทำเอาชาวเน็ตแบ่งฝ่ายวิจารณ์กันยับ สำหรับเรื่องราวของ “น้องเบญ” เด็กหญิงวัย 15 ปีที่เป็นกระแสจากภาพลักษณ์เด็กสู้ชีวิตเก็บขยะเลี้ยงครอบครัว จนมียอดบริจาคพุ่งสูงกว่า 1.1 ล้านบาท แต่กลับถูกเพจดังขุดอดีตแฉว่าครอบครัวเคยได้รับความช่วยเหลือจากดาราดังและรายการทีวีมาแล้วหลายครั้ง จนถูกตั้งข้อสังเกตว่า “จนทิพย์” หรือเปล่า?
วันนี้เรามาสรุปประเด็นล่าสุดจากฝั่งคุณแม่และน้องเบญที่ออกมาเคลียร์ชัดๆ เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2569 ที่ผ่านมา ให้ฟังกันแบบครบถ้วน
1.1 ล้านบาท “แตะต้องไม่ได้” จนกว่าจะอายุ 19
แม่น้องเบญยืนยันว่าตอนนี้ ปิดรับบริจาคเรียบร้อยแล้ว ยอดเงินทั้งหมดประมาณ 1.1 ล้านบาท ถือว่าเพียงพอต่อความฝันที่อยากให้ลูกเรียนจบพยาบาล ที่สำคัญคือ แม่ย้ำว่า เงินจำนวนนี้ถูกสลักหลังโดย พม. (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) บัญชีถูกล็อกไว้ น้องจะเบิกได้เองตอนอายุ 19 ปีเท่านั้น แม่ไม่สามารถถอนออกมาใช้จ่ายส่วนตัวได้เลย
แจงปม “จัดฉาก” และ “ขายของบริจาค”
ส่วนกระแสที่ว่าจัดฉากเก็บขยะ แม่ยืนยันเสียงแข็งว่า “ทำจริงทุกวัน” น้องเก็บขวดจากโรงเรียนใส่กระเป๋ากลับมาบ้าน และแวะเก็บตามข้างทางเป็นปกติ ไม่ได้เดินพะรุงพะรังเพื่อเรียกคะแนนสงสาร ส่วนข้าวของที่ได้จากรายการ “ปัญญาปันสุข” แม่ยืนยันว่า ของยังอยู่ครบ ไม่เคยเอาไปโพสต์ขายตามที่เพจต่างๆ กล่าวหา ส่วนที่เคยโพสต์ขอเงิน 800 บาทตอนนั้น เพราะขาดค่าเทอมจริงๆ และเมื่อมีคนโอนมาให้ก็ไปจ่ายค่าเทอมทันที
ชุดสวยๆ ในโซเชียลจริงๆ คือ “ชุดยืมเพื่อน”
ด้านน้องเบญออกมาขอความเห็นใจเรื่องรูปภาพที่ถูกขุดมาโจมตี โดยเฉพาะภาพใส่ชุดสวยๆ หรือแต่งหน้าจัดเต็ม น้องแจงว่า เป็นภาพตอนไปช่วยงานเต้นของโรงเรียน ซึ่ง ชุดที่ใส่ก็ยืมเพื่อนมาทั้งนั้น ไม่ใช่ของตัวเอง ถูกเอารูปไปลงเพจต่างๆ โดยไม่ขออนุญาต วอนขอความกรุณาให้ช่วยลบรูปเหล่านั้น
ทั้งนี้ครอบครัวยืนยันว่า แม้จะมีเงินล้านในบัญชี (ที่ยังเบิกไม่ได้) แต่การใช้ชีวิตยังปกติ พ่อยังรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แม่ยังเป็นแม่บ้าน และยังเช่าหอพักอยู่ที่เดิม ไม่ได้รวยอู้ฟู่หรือย้ายหนีไปไหนตามข่าวลือ
บทสรุปของเรื่องนี้ ฝั่งครอบครัวยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าสู้ชีวิตจริง ส่วนเงินบริจาคก็ถูกคุมเข้มโดยหน่วยงานรัฐเพื่อเป็นทุนการศึกษาในอนาคตเท่านั้น.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: